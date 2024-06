Un noiés denuncia que estuvo hospitalizado en Santiago tres días a la espera de un TAC

Domingo Muíños, vecino de Noia, convaleciente aún de una intervención quirúrgica a causa de unas hernias lumbares, expresó a través de este medio su malestar por la situación vivida en el hospital de Santiago (CHUS), donde tuvo que permanecer 3 días ingresado, después de tener concedida ya el alta, “para facer un TAC, unha proba de 10 minutos, o tempo dun café”, afirma.

Asegura que su neurocirujano, José Manuel Rey Raposo, le dijo que “tan pronto como che fagan o TAC vas para a casa”. Eso fue un martes, pero nadie le llamó para hacer la prueba. Al día siguiente, al toparse con él aún en la habitación, “preguntoume, e ti que fas aquí?”. A pesar de las distintas gestiones realizadas por el propio doctor y el personal de planta tuvo que esperar hasta el viernes “ocupando unha cama durante tres días, nun servizo onde a lista de agarda para operacións como a miña é de máis de dous anos”, lamenta.

Achaca su espera “á falta de coordinación e ao labor dun burócrata que, xustificou a decisión, sinalando que a programación no seu servizo non a fixan outros”. Al recibir el alta presentó la correspondiente reclamación en el hospital.

Domingo quiere dejar claro, no obstante que, “o trato do persoal sanitario foi exquisito, e podo dicir, despois de pasar por hospitais de México, Noruega, Angola e Texas, que nunca me trataron tan ben como na miña terra, pero quero denunciar isto para que non lles suceda a outros pacientes”.