"Desde Antonio el bailarín ha habido muchos maestros que han trabajado por los ballets colectivos y que se cree un ballet desde cero es una gran noticia... Ya era hora de que pasara aquí también". Es uno de los bailaores que más atención atrae en los últimos tiempos, y de los que más superlativos atrae en los titulares. Jesús Carmona (Barcelona, 1985) es el nombre elegido para dirigir la nueva apuesta de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid: el Ballet Flamenco Español de la Comunidad de Madrid. A Carmona, que entre otras distinciones cuenta con el Premio Nacional de Danza 2020 en la modalidad de Creación y el Benois de la Danse 2021 -considerado el máximo galardón internacional para un bailarín- en la modalidad de Mejor Intérprete Masculino- la noticia del nombramiento le pilla con algunas fechas ya comprometidas con su compañía -tiene en cartel el espectáculo Baile de bestias, estrenado en 2021- y con la obra The Game, en la que comparte cartel con el cantaor José Valencia y el guitarrista Juan Requena, además de estar trabajando en un nuevo estreno para 2024.

"Está todo en proceso, crear una compañía ed cero es mucho trabajo, pero lo asumo con mucha felicidad y responsabilidad". Carmona atiende a El Periódico de España, de Prensa Ibérica, mientras continúa con sus quehaceres diarios: preparar a los niños para el colegio, arrancar el día, mientras confiesa que ya está conformando el equipo que le acompañará en la formación de esta nueva compañía pública de danza. El primer cometido de Carmona será justamente conformar el elenco del ballet, que tendrá dos sedes, una en los Teatros del Canal y otra en el Auditorio de San Lorenzo del Escorial. En el propio comunicado difundido por la Comunidad de Madrid anunciando su nombramiento, se explica que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través del Centro Coreográfico Canal, "abrirá una convocatoria pública de audiciones para seleccionar el primer elenco del Ballet". "Tenemos muchas ganas de ver la reacción de todos los bailarines no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, queremos que sea una compañía puntera a nivel mundial", explica Carmona.

Creador contemporáneo y dúctil

Fuera del ámbito de los aficionados, el nombre de Carmona se dio a conocer, además de por sus creaciones, por su participación en el musical Malinche, de Nacho Cano, en el que ha trabajado ocho años (dos de ellos después del estreno) representando el papel de Pedro de Alvarado. Pero Jesús Carmona es sobre todo conocido y reconocido en el ámbito del flamenco. Como bailaor, cuenta con una técnica impoluta y un estilo dúctil, en el que pesa quizás su formación dancística -se licenció en Danza Española y Flamenco por el Institut del Teatre de Barcelona- y un cuerpo muy entrenado cuyos límites físicos explora en sus montajes.

La suya es una trayectoria similar a la de otros bailaores de su generación: primer bailarín del Ballet Nacional, se mantuvo en la compañía pública tres años y en 2011 creó su propia compañía. Desde entonces ha mostrado una visión contemporánea del flamenco tanto en su faceta como coreógrafo y como intérprete. Con su compañía, además de los dos espectáculos que tiene en cartel, es autor de las obras El Salto (2020), Amator (2018), Impetu's (2015), 7 balcones (2013) y Cuna Blanca y negra (2012). Además de los máximos galardones nacional e internacional, Carmona fue reconocido el pasado mes de mayo con la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid.

Este carácter ecléctico y contemporáneo está en sus intenciones para el nuevo ballet. "No he recibido ninguna directriz, tengo libertad absoluta para hacer lo que yo considere, también porque creo que ese es mi discurso, y lo más importante es crear un sello identificativo propio para el ballet, que tenga su propia estética y su propio sello para cuando yo no esté como director", explica. En la información difundida acerca de esta nueva compañía pública y el nombramiento de Carmona, se anuncia que la tarea de Carmona al frente del Ballet pasará tanto por rescatar el repertorio de los grandes maestros -Antonio Gades, Antonio Ruiz Soler, José Antonio, etc- como por la creación de nuevas coreografías, sin que se hayan dado más detalles sobre las líneas de la nueva compañía ni se haya explicado con qué material comenzará a trabajar.

"Dentro del proyecto habrá recuperación de piezas, también haremos piezas nuevas que conserven la tradición y den visibilidad a esas danzas que son nuestras, pero también hay cabida para la investigación y la creación, porque estamos en 2023 y no podemos obviarlo", explica. "Tenemos que poner la danza española en valor en todas sus vertientes". Confiesa no tener en mente ningún referente: "una de las cosas buenas que tengo es que me suele gustar todo, intento buscar la belleza de todo lo que veo".

La nueva compañía pública de danza española y flamenco de la Comunidad de Madrid será la tercera dedicada a esta modalidad que se cree en el Estado, que se añade al Ballet Nacional de España y el Ballet Flamenco de Andalucía. Su estreno en los escenarios está previsto para el primer semestre de 2024, sin que se haya especificado fecha. Carmona explica que ahora mismo está centrado en el ballet y ya trabaja en el estreno, aunque no puede adelantar fechas.

La danza es uno de los ejes clave del área de Cultura en esta nueva legislatura de Isabel Díaz-Ayuso, según se informó desde esta Consejería el pasado mes de septiembre. El nuevo Ballet Español forma parte de un Plan Integral de Danza que pretende impulsar el talento, dar a conocer los recursos disponibles para el sector, fortalecer la industria cultural y promocionarla tanto en España como fuera del Estado.