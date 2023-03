El Monbus Obradoiro volverá a la competición en casa, con un Multiusos Fontes do Sar lleno, para disputar la jornada 21 de la Liga Endesa recibiendo al actual líder de la competición, el Real Madrid.

El entrenador de los compostelanos, Moncho Fernández, ha ofrecido una rueda de prensa previa este viernes y habló en líneas generales de los blancos: “Mantiene mucha gente del año pasado y eso es un plus para ellos. Han incorporado jugadores importantes, como Hezonja, Musa o Cornelie, entre otros. Creo que siguen teniendo muchas características del Real Madrid de los últimos años: juegan a un ritmo alto de posesiones, son excelentes en el rebote de ataque y tienen jugadores de mucha calidad y polivalencia. Dentro de tener una plantilla larguísima, tácticamente todos juegan en muchas posiciones diferentes”.

También tuvo palabras para Chus Mateo, entrenador que esta temporada tomó las riendas del Real Madrid, valorando que “mantienen estructuras tácticas y situaciones de años anteriores reconocibles, también en defensa. Y hay situaciones diferentes en las que se nota la mano de Chus Mateo. Creo que ha sabido aprovechar lo mejor que tiene un equipo que lleva tanto tiempo junto y que tiene tanta calidad, y ha sabido añadir aquellas que él entiende que son importantes”.

Preguntado por cómo se está adaptando el nuevo fichaje, Will Magnay, el técnico obradoirista ha destacado que “está haciendo el esfuerzo extra que significa no solo subirte a un tren que ya va en marcha, sino también adaptarte a una nueva vida y hábitos. Es un jugador muy inteligente, que coge las cosas muy rápido, que tiene ganas de agradar y hacerlo bien, que se ha integrado muy rápido con los compañeros y que estoy convencido conforme avancen los días y los entrenamientos nos podrá ayudar cada vez más. Nos dará rebote, defensa, intimidación y tener un recambio más en la posición de cinco, que era la que teníamos más débil porque cualquier problema en esa posición no teníamos más gente que Rubén y Marek”.

El Obradoiro vuelve a la Caldeira un mes después de su último partido y lo hará con un lleno absoluto, por lo que el técnico compostelano ha especificado que “el pabellón casi siempre está lleno cuando viene el Madrid, pero además creo que se han dado una serie de circunstancias alrededor de la fecha que hacen que sea diferente: un jugador nuevo, las actividades que ha preparado el club con la Fan Zone o la nueva camiseta de juego histórica, venimos del parón y hace un mes que no se juega en Sar... Creo que son muchas circunstancias para que sea así y sea muy atractivo. Para nosotros es una alegría enorme porque no hay nada que nos guste más que jugar en un Sar repleto. Estamos muy contentos de que las entradas estén todas vendidas, pero lo cierto es que estamos muy contentos en todos los partidos porque llevamos una temporada en la que el pabellón presenta siempre un aspecto increíble”.

Sobre la camiseta conmemorativa del equipo de la temporada 1973/74, Moncho fue preguntado por si apelaría al espíritu de aquel equipo que logró la permanencia, pregunta que hizo sonreír al técnico y que respondió siendo honesto: “No, te podría decir “sí, sí lo vamos a hacer”. Yo no recuerdo muy bien (risas) como era el caso porque tenía cuatro años o cinco cuando el equipo jugaba con esa camiseta”.

“Me parece, y esto lo contesto como socio del Obradoiro, no como entrenador, que este tipo de iniciativas son muy buenas, muy chulas, porque es reconocer que antes del momento actual ha habido una historia, una serie jugadores, de cosas que posiblemente hayan pasado al olvido porque no había la presencia del equipo en el máximo nivel o lo que fuera. La camiseta en blanco y celeste me parece perfecto, alicientes para la gente”, añadía el técnico.

Bajas para la jornada.

El partido que enfrentará al conjunto santiagués con los blancos destaca en el apartado de las lesiones, ya que los dos equipos no podrán contar con varios jugadores que están ocupando las enfermerías de ambos.

El Obradoiro continuará con las bajas de David Walker, Marcus Paige y Dragan Bender. Sobre el propio Walker habló Moncho: “Va mejor, su pie derecho está prácticamente bien y estamos contentos. En el izquierdo aún mantiene alguna molestia, pero ya ha hecho algún trabajo con el grupo y en pista con Rubén (Guerrero). Nos hemos marcado unos plazos para ver si esa evolución es positiva, pero son mejores noticias que hace tres semanas”.

Por parte del Madrid habrá varias bajas. Guerschon Yabusele sufre un esguince de tobillo, Rudy Fernández está en un proceso febril en el que recayó y Sergio Llull se encuentra recuperándose del ligamento lateral interno de la rodilla, por lo que no se cuenta con ello, mientras que Petr Cornelie no entrenó por un problema en el cuello. En el lado positivo, Adam Hanga se recuperó de sus problemas físicos y podrá jugar y el recuperado Alberto Abalde podría regresar si es inscrito.