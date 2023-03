Moncho Fernández concedió su rueda de prensa previa al partido ante el Lenovo Tenerife de este sábado, a las 18.00 horas, en el Multiusos Fontes do Sar. El Alquimista dio sus impresiones en el Instituto Arcebispo Xelmírez, donde el Monbus Obradoiro tomó parte como colaborador, junto a Coca-Cola, en una iniciativa medioambiental.

“Es un placer estar aquí. Para mí es muy especial porque hace muchos años, por lo menos treinta ya, di clases aquí durante dos meses. Fui profesor de geografía e historia. Me trae muchos recuerdos venir aquí. Siempre que voy a un instituto, colegio o facultad, me hace rememorar aquella pasión inicial que tenía por la enseñanza y que finalmente me llevó a ser entrenador”, señalaba el técnico antes de comenzar su intervención.

El entrenador obradoirista señaló que todos los jugadores que tiene disponibles se encuentran bien: “No ha habido problemas. David (Walker) sigue con su incorporación, participando más, y el resto en perfecto estado”.

El Alquimista aprovechó para analizar el último cuarto ante el Casademont Zaragoza, el cual se llevaron los santiagueses por la mínima y donde los tiros libres fueron los protagonistas. “Hay que poner las cosas en contexto. Comentabais (los medios) que había fallado un tiro libre (Christian) Mekowulu, como así fue, y segundos antes había fallado Kass, que estaba haciendo un partido fenomenal”.

Sobre el rival que tuvieron enfrente, señaló que “seis días antes el Zaragoza le había ganado al Barcelona, con bastante autoridad”. “Es cierto que ese último cuarto fue malo, sobre todo por las pérdidas. Pero el Zaragoza tuvo cuatro o cinco canastas de mucho mérito, estaban bien defendidas”, agregaba.

Pese a todo, el técnico se queda “con los 35 minutos anteriores, donde hicimos un partido excepcional y nos permitió que ese terrible último cuarto no significara la derrota. En condiciones normales hubiéramos perdido por 15”.

Moncho también hablo sobre la derrota de su siguiente rival ante el UCAM Murcia, en la Basketball Champions League: “Es raro que Tenerife haga ese porcentaje de tiro, no es normal. Hasta el mejor escribano tiene un borrón. Hay muchísimos tiros que normalmente anotan y que no metieron y, realmente, también hay que poner en valor todo lo que hizo Murcia, que estuvo muy acertado e hizo un grandísimo trabajo defensivo”.

“¿Qué espero? Al equipo que es top 3 en puntos por posesión y en puntos encajados, es decir, son buenísimos delante y atrás. Pierden pocos balones y tienen muy bien balanceado su juego que sabe explotar las características de su plantilla. Son uno de los grandes equipos de esta liga, por los jugadores y, sobre todo, por el juego. Para mí son el equipo que mejor juega de la liga”, apuntó.

Marek Blazevic mencionó que, desde lo que él puede aportar, frenar los puntos fáciles de Giorgi Shermadini daría mucho al equipo y que una de las claves era reducir las pérdidas, algo sobre lo que el técnico obradoirista opinó: “lógicamente, Shermadini es uno de los grandes nombres del Tenerife. Uno de los jugadores con mayor porcentaje de tiro de dos, es una barbaridad, además de ser un gran lanzador de tiros libres y un gran pasador. Es una estrella”.

También señaló el hito del georgiano al mencionar que “hace poco le han dado el MVP histórico por el número de ocasiones en las que fue el mejor jugador en un mes. Eso ya lo dice todo, Shermadini es un problema”. Aún así, destacaba que “reducir el Tenerife al georgiano es una osadía, porque se beneficia muchísimo del resto de sus compañeros”.

Sobre las palabras de Blazevic, en relación a las anécdotas que tiene guardadas para un posible podcast que iniciaría a su retirada, Moncho fue preguntado si le preocupaban esas historias que pueda contar el lituano: “Al revés, es algo muy chulo porque habla de que, más allá de la relación baloncestística, hay una relación personal”. El técnico aprovechó para mostrar su picardía y su lado más carismático, ya que cree que “el que debería tener miedo es Marek como cuente yo nuestra relación”.

“Bromas a parte, compartimos muchas horas juntos. A parte de la relación profesional, está el lado personal y me gusta que piensen así”, añadía un sonriente Moncho.

En relación a otro de sus jugadores, Leo Westermann, que no está pasando por su mejor momento, el técnico fue claro y le quitó presión al jugador francés al apuntar que el propio base es quien más tiene eso en mente. “Lo ha dicho él, una temporada con altibajos. Empezó muy bien, luego tuvo el problema de la lesión y creo que le paró. A partir de ahí, pues repito, usando sus palabras, ha tenido momentos buenos y momentos malos. Lo da todo para hacer lo mejor para el equipo, está súper comprometido con sus compañeros, la ciudad y la organización. Solo vemos la parte de cuando juega los partidos, pero Leo es mucho más que eso”.

Sobre el debut de Will Magnay, señaló que lo vio bien, ya que “ha hecho un trabajo enorme desde el punto de vista intelectual para aprenderse todos los sistemas”.” A nivel de esfuerzo (en el partido), mientras le duró el fuelle estuvo muy bien. Se peleó, nos ayudo muchísimo en el rebote, me parece que capturó 8 rebotes, anotó un triple importante”, apuntaba.

“Está en ese proceso de integración, pero va a toda velocidad y, desde el punto de vista humano, ya es uno más. Lo que nos marcamos con su contratación es que nos ayudase en situaciones como la del otro día, donde están eliminados los dos cincos, donde hay problemas de faltas. Está cumpliendo con creces”, finalizó el técnico.