El Monbus Obradoiro recibirá este sábado al Breogán en el Multiusos Fontes do Sar, a las 18:00 horas, con las expectativas de llenar el pabellón en el derbi gallego. Es un partido emocionante y vibrante para el obradoirismo, algo que Moncho Fernández, técnico local, sabe a la perfección.

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador del obradoiro comenzaba hablando del estado de sus jugadores, afirmando que todos estaban bien, pero apuntando que Thomas Scrubb "se perdió un día por una viriasis, pero ayer ya volvió al trabajo con el grupo".

En este sentido, Moncho aseguró que la progresión de David es "positiva, porque las molestias no desaparecen al cien por cien, pero son unas molestias soportables que le permiten hacer el trabajo con el grupo y le permiten competir".

El técnico santiagués analizaba las connotaciones del encuentro, como derbi y con un Multiusos lleno de forma "positiva, porque imagínate que jugamos este partido con 100 personas. Sería muy triste. Creo que un derbi de la máxima categoría, de una de las mejores competiciones del mundo, en Galicia y con el pabellón abarrotado, estoy convencido de que si le preguntas a los jugadores de los dos equipos al cien por cien te dirían que lo quieren lleno a reventar. Esto es a lo que nos dedicamos. Esto es lo que queremos hacer". "Habrá nervios o no, no es un partido cualquiera. Es especial, como debe ser. Solo tiene connotaciones positivas en el aspecto anímico, luego viene todo los demás: los jugadores, las normas, los planes, etc".

Moncho es conocedor de que los jugadores saben que es un partido importante para la afición: "Ya todos jugaron el primer derbi en Lugo, ya jugamos la Copa Galicia. Lo saben perfectamente. Si me preguntas qué es lo que hablan o qué comentan entre ellos, no lo sé. Cuando estamos en la pista estamos concentrados en el trabajo, así que por todo lo que rodea es una semana especial".

Pero para el propio técnico también será una jornada señalada, ya que "es muy importante, los equipos enriquecen su historia con este tipo de rivalidades, siempre que no vaya más allá de la deportiva. Las rivalidades deportivas son sanísimas y los derbis son lo mejor que hay, por el argumento de que no solo somos cinco personas en pantalón corto tirando una esfera naranja de plástico dentro de un aro de hierro. Es algo más allá y es algo que hacen los derbis".