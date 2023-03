Cardeñosa dió esta mañana su primera rueda de prensa como entrenador de la SD Compostela, con motivo del partido ante la Gimnástica Torrelavega de este domingo (17.00h en El Malecón). El técnico, a falta de dos días para su debut, señaló que "por supuesto que no puedo prometer resultados, pero lo que sí puedo prometer es que nos vamos a dejar la vida en ello. Que nos apoyen, por el bien de los jugadores, del equipo y de todo el Compostela".

Sobre lo ocurrido en los últimos días con el cese de Fabiano y los distintos rumores que se barajaban, Cardeñosa asegura que entiende "el morbo que esto produce", pero también que de puertas para adentro "todo el mundo sabe el respeto que he mantenido, durante toda la temporada, no solo con Fabiano y Sergio, sino también con jugadores, gente del club, cuerpo técnico....con todo el mundo. En ese sentido mi conciencia está tranquila". Añadió, además, que normalmente "de puertas para afuera se percibe una imagen que casi siempre no tiene nada que ver con lo que pasa dentro del vestuario".

Respecto al próximo rival, la Gimnástica Torrelavega, apuntó que es "un equipo que seguí mucho ya en la primera vuelta porque me gusto mucho", dado que se adapta a muchos escenarios: "son muy aguerridos, en cualquier escenario. Es capaz de ir arriba y robar, es capaz de juntarse correr, de hacer un ataque organizado con muchos mecanismos...nos va a poner las cosas dificilísimas, pero lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos"