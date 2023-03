La SD Compostela afronta su primer partido después de la polémica destitución como técnico del hispanobrasileño Fabiano Soares que despertó numerosas críticas por parte de la afición y que el club justifica por la mala dinámica de los entrenamientos y por llevar tres semanas sin ganar.

Ya con Cardeñosa en el banquillo, la esedé tiene por delante ocho finales en las que luchará por clasificarse para el playoff de ascenso. El nuevo técnico interino afronta un duro reto para intentar conservar la segunda plaza en la clasificación. El Compos se medirá al Torrelavega, un equipo en racha, en El Malecón.

El nuevo entrenador blanquiazul quiso puntualizar los rumores que apuntan a una mala relación entre él y Fabiano. “Entiendo que esto puede ser muy interesante e incluso un poquito morboso, pero a mí me gustaría que habláramos de fútbol. En relación a eso, solo tengo que decir que todo el mundo, de puertas para adentro, sabe el respeto que he mantenido durante toda la temporada, ya no sólo con Fabiano y Sergio, sino con todo el mundo: jugadores, gente del club, cuerpo técnico… Mi conciencia está muy tranquila, porque ya no sólo este año, sino el año pasado, como entrenador del filial, o los dos años que estuve como jugador, siempre he respetado a todo el mundo y este año no fue diferente”.

Cardeñosa se muestra satisfecho con la plantilla que hereda. “Seguramente, de cara a fuera, se perciba una imagen que casi siempre no tiene nada que ver con lo que pasa en el vestuario. Tenemos la suerte de contar con una plantilla que es de las mejores de categoría, y eso no lo digo solo yo, sino que lo dijeron todos los entrenadores que han pisado este estadio este año. Además de eso, son un grupo de personas excepcional. No sólo los jugadores, sino cuerpo técnico, trabajadores del club… se respira un ambiente sano y muy familiar. Siempre ha sido así y ojalá siga siendo así. Por ello, esta semana han salido cosas que no son verdad, que quien las está difundiendo no solo está mintiendo, sino que le está haciendo un flaco favor al Compostela. Aquí todo el mundo está comprometido, le fastidia cuando perdemos y está enchufado al 100% para sacar los partidos que nos quedan adelante. Nos queda un tramo de temporada importantísimo y todos están enchufados”.

El técnico del conjunto santiagués también se dirigió a los seguidores blanquiazules. “Le mando un mensaje, como portavoz de la plantilla, a toda la afición. No puedo prometer resultados, pero prometo que nos dejaremos la vida en ello. Que nos apoyen, porque el bien de los jugadores y del equipo, será el bien del Compostela y de todos”.

Cada equipo muestra sobre el césped una forma de ser. Cardeñosa considera que “la seña de identidad va por tener un equipo con personalidad, hambre, agresividad y manteniendo la competitividad que tuvimos hasta ahora. A partir de ahí, seguir dotando de herramientas para que el equipo sepa manejarse bien en otros escenarios, que a lo mejor nos estaba costando un poco”.

No quiere decir eso que se produzcan cambios en el estilo de juego desde el primer día. Reconoce el técnico que “evidentemente no voy a hacer malabares en tres días, no lo pretendo y no creo que sea lo correcto. Sí es verdad que, como entrenador, tengo que hacer aquello en lo que creo. Sin hacer malabares, se cambiará alguna cosita, pero, por supuesto, en este primer partido no demasiadas. Hay muchas cosas que estábamos haciendo bien, que nos estaban dando mucho rendimiento, que nos dieron muchos puntos y que espero que mantengamos”.

El choque del Compos en el campo de la Gimnástica de Torrelavega llega con algunas bajas en el club compostelano. “Tenemos las bajas de Damián, que sigue con su problema de rodilla. Va mucho mejor, tiene muy buenas sensaciones, pero el doctor quiere ser precavido. Es un chico joven y tenemos que cuidarlo. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Darío está muy bien, si no llega será por los pelos. Para la semana, si todo va bien, estará. Después hay algún otro jugador tocado, como Jaime, que llevó un golpe en la cadera, que más allá de no ser importante, es muy incómodo. Y tenemos la baja de larga duración del Pato Guillén, que será difícil contar con él, ojalá. Después alguna cosilla pequeña más y, en principio, los demás están sanos”.

Pese a estrenarse al mando, Cardeñosa no se encontrará muchas cosas nuevas. “Llevo ocho meses con la plantilla y creo que la conozco bien. La única duda que tengo son los benditos problemas, que digo yo, entre escoger entre un jugador u otro, porque todos han entrenado bien y será difícil hacer la alineación”.

Este enfrentamiento no será sencillo, por lo que podría haber algún cambio en la esedé. El propio técnico indica que “al equipo le está costando hacer gol, pero somos uno de los más goleadores de la categoría, por lo que no hay problema. Será un cambio en conjunto, no en un aspecto solo. Lo que sucede es que vamos a un campo muy complicado, no pierden en su casa desde octubre y en los últimos cinco partidos solo han recibido un gol, por lo que intentar hacer muchos goles se antoja complicado, pero por supuesto que lo intentaremos”.

La clave puede estar en marcar antes que el rival. “Cuando vamos por delante en el marcador, somos muy peligrosos. Siempre que tuvimos la suerte de estar acertados en las primeras ocasiones, el equipo se manejó bien. Sinceramente, no me obsesiona el tema del gol, el fútbol es más un conjunto de situaciones, y unas van a dar con las otras”.

El hecho de ganar a los mejores equipos de la categoría y no hacerlo contra los de la parte baja de la tabla puede tener una explicación que facilita el nuevo técnico. “Somos un equipo que al espacio va muy bien, pero cuando el rival se repliega y cierran espacios, nos estaba costando un poco, pero es lo más normal del mundo. Cuando te enfrentas a un bloque bajo, con muchos jugadores por detrás del balón y con distancias muy cortas, a todos los equipos les cuesta. Aun así, hemos tenido ocasiones, sobre todo al principio de los partidos, que, si las metiéramos, seguro que el resultado hubiera sido totalmente diferente”.

Cardeñosa debuta sin saber en cuantos partidos se sentará en el banquillo como técnico principal, pero lo tiene claro. “El club lo que me ha trasladado es que tengo toda su confianza, lo cual agradezco y estoy muy orgulloso. Estoy de manera provisional, a expensas de cómo vayan yendo las cosas. Este caso se dio muchas más veces en otros equipos e imagino que si las cosas van bien, si los resultados salen, habrá más oportunidades de seguir. Y sino, vendrá alguien nuevo. O aun con buenos resultados, el club encuentra un entrenador que le convenza a largo plazo. Personalmente, no pondría ningún tipo de problema, ni sería un perjuicio para mí. Así se lo trasladé a la directiva, tanto a la que lleva todos estos años como a la nueva: soy un hombre de club y estoy para ayudar. Me encomendaron la responsabilidad de coger las riendas y si mañana viene otro entrenador y tengo que volver al rol que tenía, o a otro diferente, seré igual de feliz”.