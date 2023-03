El Compostela tiene este domingo una importante cita en Torrelavega. Se mide a la Gimnástica con la obligación de ganar si quiere conservar el segundo puesto en la clasificación y no poner en peligro su participación en el pay off de ascenso. Debuta en el banquillo del conjunto santiagués Cardeñosa después de la destitución de Fabiano Soares, muy criticada por la afición, lo que hace que la necesidad de ganar sea casi imperiosa para que no se enrarezca el ambiente en torno al equipo.

Primera final para el Compos con el debut de su nuevo técnico Y en estas circunstancias no es la Gimnástica de Torrelavega el rival más idóneo. En toda la temporada el conjunto cántabro perdió solo dos partidos como local, con el Arenteiro en el mes de septiembre y con el Marino en octubre, lo que significa que en cinco meses nadie fue capaz de derrotarlo en su campo. Y además en los cinco últimos partidos solo encajó un gol. Mientras tanto, el club se prepara para lo que califica como “el gran partido de la temporada”. Aprovechando el derbi contra el líder de la categoría, el Arenteiro, previsto para el próximo domingo a las 16.45 horas, la SD Compostela llevará a cabo una fiesta a la altura del nivel del partidazo y tiene preparada una Fan Zone de Cinema, patrocinada por Hyupersa Santiago, para animar el ambiente que rodeará a este encuentro entre dos auténticos equipazos. Desde las 13.00 horas y hasta varias horas después de finalizar el encuentro, los seguidores blanquiazules, y también del Arenteiro, podrán disfrutar de todas las actividades programadas en el aparcamiento del estadio Verónica Boquete de San Lázaro. Entre ellas, destacará la presencia de la gran orquesta Cinema, encargada de amenizar la fiesta con dos pases, uno previo al encuentro (a las 14.30 horas) y el segundo al finalizar el mismo (a partir de las 19.00 horas). De este modo, una de las principales orquestas gallegas animará a todos para disfrutar del vermú, la comida, el café e incluso la cena. Además, en el aspecto musical, estará también el DJ David Expósito desde las 13.00 horas, para que la fiesta comience con el vermú. Acompañando esta gran Fan Zone popular, y teniendo como invitados a los vecinos de O Carballiño, no podría faltar un pulpeiro. Así, el club santiagués anima a todos a asistir al estadio al mediodía, disfrutar de una buena comida y calentar el partido con unos buenos bailes. A mayores, también habrá merchandising del Compostela a la venta, para que todos se puedan equipar con los colores azul y blanco. Asimismo, para que sea un gran día para disfrutar en familia, habrá una zona reservada para juegos infantiles, con el objetivo de que los más pequeños de la casa también tengan un esopacio en el que puedan pasarlo en grande. Con todos estos alicientes, y con el apoyo de Hyupersa Santiago, se podrá disfrutar de una Fan Zone de Cinema. Desde el club esperan a su afición el próximo domingo para echar unos bailes en el orquesteo, degustar un buen pulpo y, como no, para animar al Compos a por una victoria fundamental.