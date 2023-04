Esta vez no pudo ser. La SD Compostela, pese a plantar cara e incluso ser superior por momentos al CD Arenteiro, no logró repetir la épica de la primera vuelta y cayó trágicamente en el derbi disputado en el Vero Boquete. Allyson abrió el marcador y los blanquiazules soñaron con ser de nuevo los únicos capaces de ganar al líder intratable, pero una polémica expulsión a Roque a falta de 10 minutos para el final hizo girar las tornas y los de O Carballiño no desaprovecharon la oportunidad de dejar casi sentenciado su ascenso.

Ya con ambas aficiones dentro del estadio (la del Arenteiro en uno de los fondos) tras la fiesta previa, arrancaba el derbi y los visitantes no tardaron en mostrar su potencial con un centro desde la derecha que Roque envió a córner, evitando que Curro rematase a placer. Pero el premio se lo llevó el Compos en la siguiente jugada. En el segundo córner consecutivo para los blanquiazules, la defensa se armó un lío considerable en el área dejando el balón franco en el punto de penalti, y Allyson fulminó la portería de Diego García con un cañonazo. San Lázaro, naturalmente, estallaba de emoción con los suyos. Los de Cardeñosa, en apenas 4 minutos, habían logrado lo más difícil, anotar contra el equipo que menos encaja de la liga, pero uno no va líder solo por sus méritos defensivos y los verdes se hicieron con la posesión en busca del empate. Casas y Crespo, muy seguros atrás, fueron frenando a los verdes mientras Allyson daba muchos respiros al equipo permitiéndole salir al ataque por la vía rápida. Pasaban los minutos y el peligro visitante se concentraba en el balón parado, lanzando en apenas 2 minutos una falta y tres córners. El último de ellos, rematado en el primer palo y con carambola de por medio, estuvo a punto de suponer el empate, pero Javi Jiménez logró detenerla sobre la propia línea. Sin embargo, el arreón visitante acabó teniendo premio. Tras una gran jugada individual por banda derecha, Jordan llegó a línea de fondo y sirvió a Escobar un centro que el delantero remató al fondo de la red, sin apenas posibilidad de reacción por parte del guardameta local. Con las tablas de vuelta en el marcador, la afición local trató de levantar a los suyos pero los nervios hicieron mella y el Arenteiro continuó dominando. Llegado el minuto 30 el partido vivió un pico de tensión. Primero, Pibe quedó en el suelo tras un choque con Antas en el que no se pitó nada mientras los verdes pedían la falta y amarilla, y segundos después, Parapar caía en área rival tras ser zancadilleado por José Carlos. El colegiado, Crespo Puente, de nuevo dejó seguir ante las protestas de ambos equipos y aficiones. Acto seguido, Jordan y Adrián Cruz protagonizaban otro momento tenso, después de que el segundo levántase el codo en una disputa golpeando al del Compos en el rostro. La primera amarilla del partido, sin embargo, se la llevó Allyson por una entrada a destiempo en la presión en la siguiente jugada. Y tras varios minutos con más faltas que fútbol, llegó el descanso. Mientras tanto, la afición local ovacionaba a su recientemente cesado exentrenador, Fabiano Soares, mostrando así el cariño que le guarda pese al polémico final de su tercera etapa (segunda como entrenador). Tras el descanso, Cardeñosa dio entrada a Jorge Cano y retiró al goleador Allyson, que en el último tramo de la primera mitad había perdido protagonismo. Y el equipo, poco a poco, se hizo con la posesión y empezó a pisar campo contrario con cierta facilidad mientras sus centrales, como en la primera mitad, se encargaban de cortar los intentos de contragolpear de los verdes. El cambio parecía haber sentado bien al Compos, al que solo le faltaba encontrar un hueco para disparar tras llegar al área rival. Con el paso de los minutos los blanquiazules fueron ganando confianza y sus combinaciones eran cada vez mejores, algo que gustó al público y provocó varias ovaciones. Dado que el gol no llegaba, Elliot saltó al campo substituyendo a Jordan para refrescar al equipo. Martín Salvador realizó uno de los pocos disparos de la segunda parte, probando desde lejos a un Diego García que atrapó sin demasiados apuros. El Arenteiro, por su parte, introducía en el 71 a Vitra y Marquitos en lugar de Pol Bueso y Curro. Y cuando el partido parecía haberse equilibrado por completo, sin ocasiones para nadie, el árbitro rompió la balanza con dos decisiones muy protestadas por los locales. Primero, tras una disputa en el área local, Roque era derribado y recibía su primera amarilla por una ligera protesta. Solo dos minutos, el propio Roque robaba el balón en el centro del campo con una entrada limpia, pero Crespo Puente indicó una falta inexistente que por si fuera poco suponía la segunda amonestación y expulsión para el defensor del Compos. San Lázaro, incrédulo ante lo sucedido, estallaba por el enfado. Con la superioridad numérica a su favor, Javi Rey introdujo a Manín y Cardeñosa trató de cubrir la defensa con Riki Mangana, saliendo en su lugar Mario. También se retiró entre aplausos un fundido Parapar para que Darío, pichichi del equipo que se acababa de recuperar de lesión, buscase el gol a la contra en los últimos minutos. Sin embargo, la moneda caería del lado visitante. El Arenteiro, ya mucho más cómodo en el partido, consiguió a base de insistencia que Escobar anotase su doblete tras un jugada plagada de infortunios en la defensa local. Su celebración en la grada visitante le costó una amarilla. Elliot, con un disparo que se fue rozando la escuadra, tuvo el empate nada más entrar el descuento, y poco después el balón se paseo por el área pequeña de Diego García sin que, milagrosamente, nadie llegase a empujarla. Para desgracia del Compos, un contraataque del Arenteiro tras un córner de los locales supuso el definitivo 1-3, a manos de Germán, que remató a puerta vacía tras plantarse él y José Carlos solos ante Javi Jiménez. El Arenteiro, con esta victoria, deja prácticamente sellado su ascenso como líder del Grupo I de Segunda Federación, mientras la esedé, pese a merecer el empate e incluso más, encadena 5 partidos sin ganar y ve como su participación en el play-off peligra cada vez más.