El Monbus Obradoiro repitió en el duelo del pasado fin de semana ante Unicaja su mejor marca anotadora a domicilio en lo que va de temporada: 89 puntos, al igual que frente a Covirán Granada en la sexta jornada del campeonato. No obstante, en ambos partidos, la buena actuación ofensiva del equipo no le alcanzó para ganar. En Málaga, el conjunto obradoirista, pese a brillar en ataque, cayó por 99-89. Terminó el choque con un 56 por ciento (18 de 32) en tiros de dos y una serie de 13 de 26 (50 %) desde el triple, unos números que no evitaron la cuarta derrota del Obra en los últimos cinco encuentros.

“Nuestro objetivo cuando vamos a la pista de un equipo grande, y más si está en tan buen momento de forma como Unicaja, es ser competitivos y tener opciones de sacar el partido. Pero para poder ganar este tipo de encuentros hay que hacer muchas cosas bien y ha habido batallas en algún rebote, pérdidas y acciones defensivas que han sido puntos demasiado fáciles para ellos”, afirmó el entrenador del Obradoiro, Moncho Fernández, tras el partido en el pabellón Martín Carpena. El Obradoiro cae con el orgullo intacto ante un Unicaja que necesitó de todo su arsenal para ganar No obstante, pese la derrota, el coach compostelano valoró el buen comportamiento de sus jugadores a lo largo de los 40 minutos: “Me quedo con lo bueno, y es que hemos hecho muchísimas cosas bien. Sobre todo la capacidad que hemos tenido para recomponernos ante los arreones de Unicaja, aunque no acertamos en varios tiros exteriores en momentos clave. La mejor reflexión es quedarse con todas las cosas que hemos hecho bien y trabajar para corregir las situaciones negativas”, subrayó Fernández, ya con el foco puesto, casi sin descanso, en la próxima jornada, ante el Baskonia (este miércoles, 19.00 horas) en el Fernando Buesa Arena, en lo que será un nuevo test de enorme nivel para el Obradoiro. Para completar la semana, el domingo (17.00 horas) recibirá en Fontes do Sar al Real Betis. El Obradoiro es décimo en la clasificación, con un balance de 12 victorias y 15 derrotas; y encara un semana con dos partidos con la intención de no alejarse de los puestos de play off por el título, cuyo corte marca Valencia Basket, octavo en la tabla con 14 triunfos en 27 jornadas. Por otra parte, el momento histórico del pasado fin de semana lo protagonizó el capitán del equipo, Álvaro Muñoz, quien, tras cuatro temporadas en el club, se convirtió en el tercer jugador con más partidos en el Monbus Obradoiro. Tras el choque en Málaga, el alero abulense ya acumula 104 encuentros en Liga Endesa con el equipo santiagués y supera a Pavel Pumprla y Rafa Luz, ambos con 103, y pasa a ocupar el tercer puesto en el ranking del club, solo por detrás de Pepe Pozas (202 partidos) y Alberto Corbacho (164).