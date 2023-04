El Monbus Obradoiro cayó con honores en Málaga ante un Unicaja que desgranó una a una todas las razones por las que se ha convertido en uno de los grandes animadores del baloncesto español en este curso. Ni las bajas de Lima y Alberto Díaz fueron impedimento para que Ibon Navarro pusiese en funcionamiento el rodillo de un plantel que llega al tramo decisivo de la temporada pleno de confianza después de triunfar en la Copa del Rey y clasificarse para la Final Four de la BCL. En definitiva, era el más difícil todavía para un cuadro santiagués que se armó de valentía y pundonor hasta llegar con las ilusiones intactas a falta de poco más de cinco minutos para el pitido final, aunque ese buen hacer no pudo impedir la cuarta derrota en sus cinco últimos compromisos.

Sin duda, la primera alegría para el Obra fue la presencia de Vicedo en su regreso a Málaga dentro de un primer cuarto en el que el quinteto seleccionado por Moncho Fernández consiguió mostrar su mejor versión para tutear al anfitrión. Mención especial mereció el trabajo inicial de Blazevic a la hora de plantar cara a las torres locales en una pintura que chirrió con cada emparejamiento. En el aro contrario, Perry demostró su liderazgo en labores defensivas y pudo armar varios contragolpes a base de velocidad, que se convirtieron en dagas para dañar al equipo compostelano. Lejos de arrojar la toalla ante la adversidad, Robertson incluso puso en ventaja a sus compañeros con un lanzamiento desde el exterior (11-12, min. 6).

Bien diferente fue el segundo cuarto, con un Unicaja más entonado y que aprovechó su fondo de armario para imponer una velocidad de crucero imposible de mantener por el Monbus Obradoiro. Y es que el parcial 16-6 logrado por las huestes de Ibon Navarro en los cuatro minutos previos al intermedio pareció aniquilar cualquier esperanza de los pupilos de Moncho Fernández de lograr algo positivo en la capital costasoleña. Antes de eso, Phil Scrubb y Blazevic ejercieron de lideres de una optimista revuelta que hizo saltar las primeras alarmas en el Martín Carpena. El intercambio de golpes desde la línea de tres puntos lo zanjó Carter con una exhibición de fundamentos que, unida a la intensidad defensiva de sus compañeros, propició un acelerón local que hizo perder el ritmo al Obradoiro.

El regreso al parqué sirvió para comprobar que Moncho Fernández tocó las teclas adecuadas en la caseta. Un triple de Álex Suárez y la fiabilidad de Blazevic en el poste bajo dieron sonido al toque de corneta del equipo santiagués (58-51, min. 23). Una alegría que duró muy poco a la vista del gran momento de Perry y Osetkowski. La dupla estadounidense se encargó de llevar al Unicaja a una distancia no vista hasta ese momento (71-56) con una sucesión de jugadas de mucha categoría. De un lado, el base se convirtió en la mecha de todos los fuegos tanto en labores ofensivas como defensivas, mientras que el interior californiano ejerció de ariete con lanzamientos abiertos y mucha jerarquía dentro de la pintura.

Pero todo el que conoce el espíritu del Obradoiro sabía que aún quedaba mucha historia por contar. El parcial 1-14 con Zurbriggen de protagonista colocó un 77-75 en el tanteador que obligó a Ibon Navarro a encender las luces de emergencia dentro de su banquillo. Un cortocircuito propiciado por la defensa asfixiante de un Obra que solo hincó la rodilla después de siete puntos consecutivos a cargo de Djedovic en un momento de máxima inspiración del jugador germano-bosnio. Y es que los equipos grandes lo son, entre otras cosas, por sacar a relucir las individualidades en mitad de las crisis. Con el 87-80 en forma de amenaza en el marcador, a los pupilos de Moncho Fernández les faltaron las fuerzas para obrar el enésimo milagro y tuvieron que conformarse con morir con las botas puestas y la mirada rebosante de orgullo.

Moncho Fernández: “Para ganar estos partidos tenemos que hacer muchas cosas bien”

No pudo el entrenador compostelano celebrar la victoria pese al buen papel mostrado por sus jugadores en el Martín Carpena ante un rival que demostró todo su poderío. En ese sentido, Moncho Fernández reconoció: “Nuestro objetivo cuando vamos a la pista de un equipo grande, y más si está en tan buen momento de forma como Unicaja, es ser competitivos y tener opciones de sacar el partido. Pero para poder ganar hay que hacer muchas cosas bien y hay batallas en algún rebote, pérdidas y acciones defensivas que han sido puntos demasiado fáciles para ellos”. Una queja que muy rápido contrarrestó al poner en valor las virtudes expuestas por el Obradoiro: “Me quiero quedar con lo bueno, y es que hemos hecho muchísimas cosas bien. Sobre todo la capacidad que hemos tenido para recomponernos ante los arreones de Unicaja. La mejor reflexión es quedarse con todas las cosas buenas que hemos hecho y trabajar para corregir las demás”.

Respecto al Unicaja, no dudó en ensalzar las cualidades de un equipo llamado a grandes cosas esta temporada: “Sabíamos que ellos tienen mucho peligro en el juego en transición y nos hemos ido sin entrar en bonus antes del descanso. En porcentajes estamos muy similares los dos equipos, pero ha habido otros factores que han desnivelado la balanza”.

Por último, cuestionado por los momentos en los que el Obradoiro recuperó el terreno perdido y consiguió meterse en la batalla después de estar a mucha distancia en el marcador, explicó: “Los entrenadores no tenemos varitas mágicas. Se les insiste en no despegarse del partido, en no irse, pero además coincide con una buena lectura y acierto en el lanzamiento. Esas son las claves".

- Ficha técnica:

99 - Unicaja (23+26+27+23): Perry (14), Brizuela (5), Djedovic (12), Osetkowski (21), Sima (1) -quinteto inicial-, Ejim (6), Kravish (12), Barreiro (12), Thomas (2), Carter (11), Saint-Supery (0), Kalinoski (3).

89 - Monbus Obradoiro (22+19+25+23): Westermann (9), Robertson (8), Thomas Scrubb (8), Blazevic (12), Suárez (12) -quinteto inicial- Vicedo (3), Phil Scrubb (15), Magnay (2), Zurbriggen (12), Guerrero (2), Muñoz (6).

Árbitros: Juan Carlos García González, Javier Torres y Raúl Zamorano.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga Endesa disputado en el Pabellón José María Martín Carpena ante 9.100 espectadores.