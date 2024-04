SOS de las inmobiliarias y clientes: ya no queda vivienda para alquilar o vender en la localidad de O Milladoiro

No hay oferta. Y la escasa que se encuentra, es testimonial y vuela en cuestión de horas. Este es el testimonio de algunas de las principales inmobiliarias de Milladoiro al respecto de los pisos disponibles tanto para alquilar como comprar en la mayor urbe de Ames, limítrofe además con Santiago de Compostela. Asimismo, y ante la aparición de suculentas ofertas en arrendamientos que florecen en los distintos portales orientados a particulares en la red, recomiendan desconfiar y dejarse guiar por profesionales.

“Cada vez imos a peor: non hai pisos para vender nin alquilar; quedamos sen negocio, e estou seguro que se as tiveramos, venderíamos 200 vivendas en dous meses”, aporta Manuel Saavedra, de Arquisip. A su juicio, buena parte del problema estriba en que los promotores no construyen “porque a administración non lles facilita as cousas, pon paos nas rodas aos que estamos a picar neste sector, e os bancos tamén”, y está convencido de que, si entre todos se ponen a trabajar “isto sube”, ya que “hai que xerar riqueza, e a construción está parada”.

En cuanto a la panacea que parecen reflejar los portales en internet para arrendar o enajenar viviendas, Saavedra advierte de que “moitos son anuncios falsos, non existen porque se tratan de vivendas que xa están vendidas, e en moitos casos tamén inflan os prezos”.

Poco y caro

A su vez, Montserrat Carballido, de la inmobiliara Noval, coincide en el diagnóstico: “Non hai oferta, e o pouco que hai é caro”. Además, están empezando a detectar “alquileres por habitacións” en un núcleo de Ames donde viven unas 14.000 personas. Entre los escasos pisos que han puesto en el mercado en las últimas semanas cita uno “de unha habitación, polo que piden 390 euros; pois ben, hai dous anos valía 250 euros”, refleja.

Carballido también menciona los anuncios en internet, y opina que “pode ser que exista picaresca, porque ata apareceron pisos que son nosos” en esos portales, “e as veces cargan vivendas que non hai”.

Desde Vilasgey, otra inmobiliaria con presencia en Milladoiro, son tajantes: “En este momento solamente queda un piso de cuatro habitaciones para alquilar que quedará vacío el 10 de mayo... y con una larga lista de espera”. Tiene dos habitaciones, garaje, y piden 650 euros por el mismo. “Nunca nos había pasado una cosa parecida”, constata la profesional de ventas de esta empresa, “y en cuanto a vivienda nueva, no tenemos nada”. Cree que esta circunstancia se debe, según les exponen los constructores, “a que los costes son muy elevados, añadido a que existe demasiada incertidumbre; y eso que hay demanda también en nueva construcción, pero siempre a precios que se puedan pagar”. Termina reconociendo que apenas llegan a publicar nuevas ofertas, “porque tiramos de las listas de espera que tenemos”.

Clientes enfadados

Y esta circunstancia está generando, según reconocen varios de los profesionales del gremio del alquiler y venta inmobiliaria, mucha frustración entre los propios clientes, que piensan que no les quieren dar servicio. Algunos de ellos han llegado a dudar de si no les ofrecen arrendamientos por venir de fuera, ser inmigrantes o bien creen que se reservan para conocidos, algo que desmienten en el sector. “Claro, dinche: e eu agora onde me meto, e non podemos darlle solución, porque non existe”, trasladan de nuevo desde la firma Arquisip.

Arrendamientos entre 450 y 650 euros

Los precios por vender o arrendar pisos en Milladoiro están claros, y en casi todas las inmobiliarias consultadas son prácticamente idénticos... eso sí, la oferta es prácticamente inexistente. De esta forma un piso de una habitación se puede alquilar por 450 euros, mientras que los de dos suben a 550 euros y los de tres, a 650. En cuanto a venta, y siguiendo las mismas capacidades, los importes serían de 100.000, 140.000 y entre 170.000 y 200.000 euros. Pero solamente aparecen en portales masivos como Fotocasa o similares.

Así, basta con invertir unos minutos en la red de redes para encontrar un inmueble de 4 habitaciones, y ascensor, en Pardiñeiros por 650 euros, u otro de tres estancias en la rúa da Cruxa por la misma cantidad (en la rúa do Seixo figura otro calcado a este último por 700 euros), mientras que en la rúa de Abaixo se publicita el de una habitación por 500 euros. En lo que atañe a la compra, en la avenida Rosalía de Castro pueden dar con chollos como un dúplex de dos habitaciones por 148.000 euros, o de tres por 195.000. Ya en la Travesía do Porto, una de las zonas de nueva (y escasa) promoción consta otro de 4 habitaciones por 235.000 euros.

Suscríbete para seguir leyendo