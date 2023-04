Monbus Obradoiro y Real Betis se midieron este domingo, a las 17.00 horas, en un partido clave para las aspiraciones de ambos. Moncho Fernández dejó claro en la previa que los compostelanos quieren aspirar a las plazas de la ocho, que da acceso al playoff, a la diez. Mientras, los béticos llegaban al Multiusos Fontes do Sar con la necesidad de sumar victorias en su lucha por salir del pozo.

Los locales tenían como dudas para el encuentro al artillero del pasado encuentro, Kassius Robertson, al haber sufrido molestias en el tendón del pulgar de la mano izquierda, pero finalmente pudo estar para el encuentro. Mientras, los béticos presentaban las esperadas bajas de Pepe Pozas, excapitán del Obra, y del joven Yannick Nzosa.

Todo estaba dispuesto para vivir un emocionante encuentro en la Caldeira, donde ambos equipos marcarían el camino de lo que les espera, y el partido daba comienzo con balón para los locales. En los primeros minutos los dos equipos se mostraron agresivos a la hora de entrar al aro, pero con bastantes imprecisiones, tanto en el tiro como en el movimiento de balón, donde las defensas brillaban por su intensidad.

Léo Westermann se mostró muy decidido en ataque, con cuatro tiros para convertir la mitad de ellos (5), acompañado por Kass para poner el partido 8-4 a menos de cinco minutos jugados. El Obra se mostró acertado en el rebote ofensivo, pero no lograba aprovecharlo para separarse en el marcador. Mientras, el Betis quedaba impedido por la defensa y las faltas de los compostelanos, pero lograban “picotear” para empatar a los tres minutos y medio gracias a BJ Johnson (8-8).

Los diez minutos iniciales se cerraban con ventaja obradoirista y con un marcador muy bajo (13-8), que destacó por las duras defensas, donde el Obra logró impedir a Tyson Pérez, y donde los locales buscaron las transiciones en ataque pero les faltó acierto para irse en el marcador.

En el segundo cuarto los locales salieron con una gran intensidad en defensa, pero el cambio de los exteriores con los pivots del Betis se tradujo en tres faltas en los treinta segundos iniciales que condicionarían la defensa del Obra en el cuarto. Pese a todo, en ataque comenzaban bien con una bandeja de Thomas Scrubb y un gran triple de Fernando Zurbriggen poniendo la diferencia en diez puntos (18-8).

Pese a todo, Jeremy Pargo activaría a los suyos con tres triples y una gran canasta, acompañado de otro tiro exterior de Dairis Bertans que daban la vuelta al marcador (21-22) y forzaban el tiempo muerto de Moncho Fernández, que tenía a los suyos con cuatro faltas a falta de cinco minutos y medio. Tyson Pérez saldría en el Betis para aprovechar la condición desfavorable para sus rivales y ser agresivo penetrando y haciéndolos entrar en bonus, el cual aprovechó y Bertans lo acompañó con un triple (24-29).

Los béticos sabrían cerrar el cuarto gracias a Zsombor Maronka, que lograba sacar cinco tiros libres que hizo efectivos y les servían para que su entrenador, Luis Casimiro, se fuese contento al descanso (26-34). Mientras, Moncho Fernández se iba molesto por el resultado y teniendo que preparar a sus chicos para revertir la situación. Destacaron en los primeros veinte minutos Pargo, faro de los visitantes con trece puntos, y Bertans, con ocho, por parte del Betis. Por otra banda, el máximo anotador del Obra fue Westermann con siete.

Monbus Obradoiro (13+13+20+21): Westermann (14), Thomas Scrubb (22), Robertson (6), Álex Suárez (3) y Blazevic (4) quinteto titular- Philip Scrubb (1), Zurbriggen (3), Walker, Guerrero (8), Vicedo (5) y Magnay (1). Betis Baloncesto (8+26+20+28): Tyson Pérez (14), Johnson (6), Pargo (15), Bertans (17) y Gerun (2) -quinteto titular- Montero (20), Cvetkovic, Pasecniks (1), Maronka (7), Almazán y Fischer. Árbitros: Óscar Perea, Luis Miguel Castillo y Alberto Baena. Incidencias: Encuentro disputado en el Multiusos Fontes do Sar, en Santiago de Compostela, ante 5.016 espectadores y correspondiente a la jornada 29 de la Liga Endesa.

2ª Parte

Comenzaba el tercer cuarto y el Obra salía queriendo correr y sin un base puro, con los hermanos Scrubb respaldando a Kass por fuera, logrando varios robos que se tradujeron en canastas (33-38). Pese a todo, Jean Montero lograba volver a los diez de diferencia con dos tiros libres y un triple, toda una declaración de intenciones de los béticos, que no se querían rendir. Mientras, Phil Scrubb alcanzaba su cuarta falta.

El Betis tiró de experiencia a partir de ese momento y supo jugar con cabeza para impedir a los compostelanos, quienes tuvieron varias jugadas precipitadas y pérdidas, logrando aumentar la renta y forzando a Moncho a pedir tiempo con algo menos de cuatro minutos por jugar en el cuarto (35-49). Thomas Scrubb anotaba al regreso y los árbitros pitaban una polémica falta personal de Kass a la salida de los béticos, donde la Caldeira se prendió a grito de “fuera, fuera” para los arbitros. Pese a todo, mantenían su decisión y Montero anotaba uno de los libres (37-50).

El Obra se activó con su afición y Thomas Scrubb de tres y Westermann volvían a reducir la distancia de diez puntos y ahora le tocaba a Casimiro pedir tiempo con el 42-50 en el electrónico, con dos minutos por jugar. Los santiagueses entraron con mala fortuna al lesionarse Rubén Guerrero y tener que hacer una falta sobre Tyson Pérez para detener el juego, suponiendo dos tiros libres efectivos. Pese a ello, Thomas Scrubb terminaría un brillante cuarto para él con una penetración que los llevó al último cuarto con ocho abajo (46-54).

Llegaban los diez últimos minutos al Fontes do Sar con un Obra necesitado de defensa y acierto para remontar. La Caldeira acompañó y los locales lograban ponerse 49-55, pero una pérdida de Will Magnay al no poder agarrar un balón provocó un ataque del Betis en el que Kass cometía una falta de tres tiros sobre Bertans, que no fallaría ninguno (49-58). Si una pérdida provocó tres puntos en contra, el siguiente ataque de los compostelanos daría otro balón a los béticos y un triple para Bertans que hizo a Moncho pedir otro tiempo (49-61). El mal de siempre volvía a aparecer y castigaba.

Los santiagueses salieron a apretar en ataque y defensa y lograban recortar al regreso (55-61), pero en ese momento Tyson Pérez apareció con una canasta y logrando ir a la línea de tiros libres para anotar uno de dos (55-64).

El Obra se precipitaba en ataque con menos de cinco minutos, donde cada segundo que se marchaba les metía presión para remontar. Vicedo lograba anotar una canasta que metía a su equipo en la pugna por el encuentro, pero Bertans aparecería para complicar las aspiraciones compostelanas con un triple terminando la posesión. A continuación, el Obradoiro perdería otro balón y Montero anotaba la bandeja a la contra y Moncho pedía otro tiempo viendo que se le acababan las oportunidades.

A partir de ahí, los santiagueses salieron a pelear cada balón y entraron con fuerza a canasta, pero el Betis supo tirar de experiencia y calidad para cerrar el encuentro, donde un triple de Montero con menos de dos minutos mataba el sueño de la victoria en los locales (61-74). El dominicano cerraría un encuentro redondo para él, 20 puntos, y para su equipo, que lograba una victoria crucial para sus aspiraciones de seguir en la Liga Endesa (67-82). Mientras, las ambiciones del Obradoiro se complicaban.