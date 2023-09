Y ya están todos. El Monbus Obradoiro ha presentado al último de los jugadores que le quedaba pendiente, Jordan Howard. El escolta, que llegó a Santiago el pasado jueves y que por una tendinitis en el talón de aquiles no pudo participar en la Copa Galicia, se vistió de largo para atender por primera vez a los medios de comunicación en Deportes Caneda.

Al acto acudió Óscar Rodríguez, miembro del consejo de administración del Obradoiro, quien habló antes que el jugador para destacar sus virtudes: “Estamos aquí presentando a Jordan Howard, nuestro nuevo jugador, que deseábamos que empezara. Toda la pretemporada hemos estado sin él y, bueno, hemos ganado la Copa de Galicia sin él, así que esperemos que con él el equipo dé un salto de calidad importante. Es un escolta con buena experiencia profesional en Italia y en Francia, que viene de jugar con su selección en el Mundial. En su posición de base-escolta creo que nos dará mucha versatilidad, que es lo que buscamos en nuestro juego. Y puntos, que es importante”.

A continuación, Howard ofrecía sus primeras palabras como obradoirista, disculpándose porque “no hablo español, pero aprenderé”. “Estoy muy emocionado y agradecido de estar aquí en Santiago. Es una hermosa ciudad y (el Obra) una gran organización. Estoy encantado de estar aquí con el equipo, con los entrenadores y con todo el club. Estoy listo para jugar y dar a esta ciudad todo que tengo”, comentó emocionado.

La primera pregunta a la que se enfrentó es a si estaría disponible para el partido de este sábado por su tendinitis, dando una respuesta clara: “Sí, absolutamente. Me siento bien. En la Copa del Mundo tuve algunas molestias, así que vine aquí y el médico me dijo que tenía una pequeña inflamación. Me hubiera gustado jugar en el partido de pretemporada, pero los entrenadores y los médicos, que me aprecian, querían que me recuperase y que estuviera bien para este fin de semana. Así que me incorporo a los entrenamientos y estoy listo para el fin de semana”.

También ofreció sus primeras sensaciones al ver al equipo ante otro rival de ACB en la final de la Copa Galicia, lo que le pareció “un gran partido”. “El Breogán es un buen equipo también. Aprendí que hay rivalidad entre esa ciudad y la nuestra. Hubo un gran ambiente, especialmente para un partido de pretemporada. Creo que jugamos bien y ganamos, que es lo más importante”, añadía.

En relación a si consultó a su hermano, Markus Howard, sobre lo que le espera en la Liga Endesa, el escolta se confesó: “Sí. He jugado en muchas ligas, en la italiana, en la francesa y ahora en la ACB. En todo el mundo, la ACB es conocida como la mejor liga de Europa. Aquí y en todos los continentes. Estoy muy emocionado de estar aquí, en la mejor liga. Mi hermano me ha explicado lo difícil que es, lo buenos que son y lo estratégica que es la liga. Estoy entusiasmado y listo”.

Pese a llevar en Santiago solo unos días, Jordan ya afirma que “Moncho (Fernández) y el club están muy bien organizados y son muy estratégicos, muy detallistas, así que ya estoy acostumbrado a eso”. “Es un entrenador increíble y legendario, así que estoy emocionado de poder aprender de él, poder acostumbrarme a todo y convertirse en un gran jugador aquí”, apuntaba el jugador.

Jordan escapó de rivalidades con su hermano Markus entre risas, asegurando que entre ellos solo hay “emoción y aprecio” después de haber “crecido y pasado por mucho juntos”. “Ver el éxito que tiene y ahora poder hacerlo juntos será especial. Siempre pensaremos en el equipo primero. Sé que él diría lo mismo. Siempre centrados en el equipo. Pero cuando juguemos el uno contra el otro será muy especial”, añadía.

Sobre la ilusión personal para él en esta temporada, participando en el Mundial, llegando a la ACB y con la previa de la Basketball Champions League (BCL), el escolta asegura que “será emocionante ser capaces de clasificarnos”. “Pude jugar la BCL en Francia y es una gran liga con la que puedes ver diferentes partes del mundo, jugando contra diferentes equipos. Sería genial que fuésemos capaces de poder participar”, destacaba.

Finalmente, Jordan terminó hablando de la preparación del equipo y de lo que espera en el primer partido de liga: “Aún me estoy acostumbrado a todo y aprendiendo. El esquema es muy detallado, como dije antes, en ataque y en defensa. Estoy ilusionado de poder estar ahí con los chicos, aprendiendo y mejorando. Sobre el Palencia, es un gran equipo. Es su primer año en ACB, así que va a ser un encuentro difícil. Quieren ganar ese primer partido y nosotros tenemos que estar listos para luchar”.