Eric Washington (Estados Unidos, 1993) fue el gran protagonista del Obradoiro en la semifinal de la fase clasificatoria de la Basketball Champions League ante el Legia. El base lideró al equipo para sacarlo de su mala situación de la primera parte y llevarse la victoria.

¿Cómo se siente al estar en la final?

Me siento bien. Es un gran momento para todos nosotros. Era uno de los objetivos de nuestro equipo al comenzar este año, clasificarse para la BCL. Obtener esas dos primeras victorias en otro país, jugar contra esos equipos... el juego es diferente a la ACB y las reglas son otras. Ver como nos ajustamos, como respondieron nuestros muchachos, el entrenador y todos los que nos prepararon para el partido ha sido genial. Ha sido un momento especial. Estamos mejorando y aún no estamos donde podemos estar como equipo. Creo que a medida que avanza cada encuentro hemos mostrado aspectos positivos y algunos aspectos negativos, pero eso es solo parte del juego. Eso es parte de las primeras etapas del crecimiento como equipo.

El jueves tuvieron un partido difícil, ¿cómo lo analiza?

Rigoberto Mendoza se lesionó, así que tuvimos que adaptarnos. Él es una gran pieza de nuestro rompecabezas solo por lo que aporta, ofensiva y defensivamente. Supimos que al perder a uno de nuestros muchachos iba a ser un partido más difícil. Fue un partido de baja puntuación, pero todo se redujo al tramo final. Pudimos convertir varios tiros en la segunda mitad, algo que no hicimos tan bien en la primera. Dimos un par de pasos importantes al comienzo del último cuarto que nos ayudaron a crear esa brecha. Fue un partido difícil, jugaron muy duro físicamente y nos lo pusieron difícil. Lo manejamos cuando lo necesitábamos y fue alentador verlo.

Lideró al equipo en la segunda parte, ¿qué lo llevó a hacerlo?

Simplemente salí para ser un quarterback, entendiendo lo que necesitaba el partido. A veces necesita que seas agresivo y otras que lo controles. Como en el primer encuentro, donde realmente no tenía que hacerlo y solo debía asegurarme de que todos estuvieran en sus lugares y que fuesen precisos en ataque y defensa. Pero el otro día se podía ver que era físico, necesitaba que fuésemos agresivos. Acepté ese desafío y tomé lo que me dieron. No solo a la ofensiva, sino también a la defensiva. Demostrándoselo a ellos y a mis compañeros para dar pelea, ganásemos o perdiésemos. Si estás jugando duro, te diviertes, lo das todo y al final pierdes, no puedes enfadarte. Simplemente es que a veces no era tu día. Pero lo mío era como vamos a jugar duro y darnos una oportunidad. Pudimos hacerlo y obtener la victoria.

¿Cómo analiza al Strasbourg?

Un equipo muy sólido, los he visto un poco. Son de la liga francesa, así que son de jugar en transición. Tienen algunos buenos jugadores, desde los exteriores hasta los interiores. Un muy buen equipo. Están aquí con un gran entrenador. Será una pelea, como cualquier otro partido, simplemente sales y te esfuerzas, pero definitivamente será un buen encuentro.

Para el obradoirismo es como un trofeo clasificarse para la BCL...

Sí es como un trofeo. Es un gran logro. No muchos equipos entran ahí, ni tienen la oportunidad. Entonces, el hecho de tener la oportunidad de hacerlo es como... ¡Hagámoslo!

¿Qué le sorprendió de Antalya?

El clima. Nunca he oído hablar de este lugar, pero desde que estoy aquí es diferente a Santiago, donde ha llovido mucho. El hecho de que pude venir a ver algo como el mar y el sol... lo he estado asimilando, porque, una vez que regresemos a Santiago volveremos a la lluvia.

Esa era la guindilla al pastel para ganar y seguir aquí...

(Risas) sí, definitivamente es una motivación adicional simplemente disfrutar del momento y el sol. Nos quedaremos en un bonito hotel con buena energía para todos. Todo el mundo ha sido agradable con nosotros aquí.