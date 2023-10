El árbitro del Sevilla-Real Madrid, Ricardo de Burgos Bengoetxea, había sido recientemente objeto de la atención de Real Madrid Televisión, el canal oficial blanco, que le había dedicado uno de sus vídeos señalando los 'errores' que había cometido en los partidos que había dirigido al conjunto merengue. Y en este partido ante el Sevilla el madridismo, y el canal oficial blanco, han vuelto a alimentar su ira contra el colegiado bilbaíno. En este caso se le señala por anular dos goles al Real Madrid y por un penalti no pitado de Jesús Navas sobre Vinicius. Todo ello en la primera parte del encuentro, que terminó con empate a cero.

El arbitraje del vasco dejó una declaración poco habitual de Carlo Ancelotti, el técnico madridista: "Si digo lo que pienso me caen muchos partidos, por eso uso la ironía. Lo que más me gusta es sentarme en el banquillo del Real Madrid y para evitar suspensiones no digo lo que pienso y utilizo la ironía". Y concluía advirtiendo: "El árbitro ha hecho un buen partido, ha hecho un partido de nivel, ha acertado en todo."

Gol anulado a Valverde por el VAR

A los cuatro minutos Valverde marcó el primer gol para los blancos, pero cuando los madridistas ya habían celebrado el gol hacía un rato, desde la sala VAR llegó el aviso al colegiado vasco, de que antes del remate del charrúa se produce un pase a Bellingham, que está adelantado por un pie. Así que el colegiado invalidó el tanto.

De Burgos corta una contra que acaba en gol

Cinco minutos después se produce una jugada en el área del Real Madrid. Rüdiger corta un balón en la banda derecha y tras tocar el balón golpea a Ocampos, que queda tumbado sobre el césped. El colegiado no pita nada en un primer momento y da continuidad a la jugada hasta darse cuenta que el argentino queda en el suelo. El Madrid arma una contra que es seguida por madridistas y sevillistas. De Burgos corta el juego para interesarse por Ocampos, pero los jugadores no escuchan la indicación y la jugada concluye con Rodrygo ante el portero local para ceder a Bellingham, que marca a puerta vacía. El vasco advierte que ha pitado antes de que a pelota haya salido del campo del Madrid y el tanto no sube al marcador.

Posible penalti a Vinicius

En el minuto 43, con cero a cero en el marcador, Vinicius desafía a Navas en una carrera que concluye con una carga del lateral sevillista sobre la espalda del brasileño, al que desequilibra y tira. Los madridistas piden penalti, pero el vasco no indica nada y desde el VAR no se le llama para que revise la jugada.