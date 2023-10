Este miércoles la SD Compostela recibe al CD Tenerife (12.00h) en un partido muy especial, el de la primera ronda de la Copa del Rey 23-24. Una competición a la que los santiagueses regresan tres años después y que vuelve al Vero Boquete tras 13 años, dado que en las tres últimas participaciones (2016, 2019 y 2021) a la esedé sólo le tocó jugar como visitante.

En una semana especial, Míchel Alonso analizó este encuentro mostrándose ambicioso. Aunque primero el técnico ferrolano habló del estado del equipo. “En principio, aparte de Riki, ningún descarte, aunque sí tenemos alguna duda. Están Fran y Manu Barreiro con problemas, estamos protegiendo a los dos. A ver si puede llegar por lo menos alguno de los dos, aunque tenemos que esperar a mañana (miércoles). David Soto entrenó hoy (martes) y en principio estaría para entrar en convocatoria”, añadió sobre el central, que fue sustituido el domingo con molestias, en la victoria ante el Valladolid Promesas.

Sobre las dudas de Fran y Barreiro, Míchel concretó lo siguiente: “Están con molestias. Fran es más tipo muscular y Manu pues bueno... un poco de todo. Pero veremos mañana cómo están. Pero ya digo, los que vayan a salir son los 11 que creemos que nos van a llevar a poder competir y optar a pasar de eliminatoria”. Y teniendo en cuenta que ambos son los delanteros más puros del equipo, añadió: “Es verdad que serían dos bajas para una misma posición. Si es así, pues estamos preparados para hacer otra cosa. Tenemos jugadores que se pueden adaptar ahí, los de arriba, Parapar, Hugo Matos, Jaime... Bueno, tendríamos que ir a otro plan, que lo tenemos previsto también”.

También se centró en el propio Jaime Santos, que desde su llegada en enero al Compos ha jugado en múltiples posiciones. La última, la de carrilero derecho ante el Valladolid Promesas. “Creo que el otro día estuvo fenomenal. Ya lo que vi durante la semana en esa posición me gustó. Es un chico que por características se puede adaptar a muchas posiciones como así está siendo”, comentó el técnico blanquiazul.

Sobre la concentración de partidos, con 3 en 7 días por la Copa, Míchel aclaró: “Este partido nos lo está condicionando el del Valladolid. No el del Langreo, el del Valladolid. Hay gente con molestias que no está al 100% y entrarán otros. Con los chicos del filial, que nos ayudan mucho, los juveniles, Jordan y Kike, que estuvieron muy bien, está Fer...”.

Sin embargo, también aseguró que está plenamente concentrado en el Tenerife y no piensa más allá. “En el Langreo no, pienso en este y la idea es competir y pasar. Quiero que el equipo siga dando una buena imagen, que compita, y la idea es pasar. No hablaría nunca de rotar, no me gusta esa palabra, voy a sacar el mejor equipo posible para pasar la eliminatoria”.

Respecto al rival, que juega dos categorías por encima, cree que será difícil adivinar con qué once y con qué intenciones saldrá. “En cuanto a modelo de juego tenemos claro lo que nos vamos a encontrar. Hay la duda de que puedan cambiar futbolistas, estuvimos viendo cosas de ellos con los futbolistas más habituales. Es un equipo que te puede hacer daño de muchas maneras, tiene un juego de bandas que es de lo mejor de la categoría, con laterales de mucho nivel, con extremos profundos, tienen delanteros para poder jugar directo, equipo que en contraataque se maneja muy bien... como está demostrando en su liga, equipo muy complicado”.

Por ello, el Compos tendrá que estar muy fino en todas las facetas. “Nosotros sabemos que para competir con este perfil de equipos tenemos que estar a un nivel alto en todos los sentidos. Tenemos que defender bien, gestionar bien la posesión del balón, no cometer errores... Creo que es clave independientemente de lo que hagan ellos. Con espacios nos pueden hacer daño, tenemos que tenerlo en cuenta. Sabemos que tiene un buen juego directo, tanto si está Enric Gallego como si está Ángel. Sí que creo que es un partido para, más que nunca, preocuparnos mucho de lo nuestro”.

Por último, Míchel Alonso confirmó que la Canteira Picheleira estará presente en la convocatoria y probablemente varios jugadores cuenten con minutos: “Seguro, va a haber del filial y del juvenil en la convocatoria. Los doy como jugadores que ya están entrenando habitualmente con nosotros. No está Jorge Sálamo, que es uno de los habituales, pero Dani Varela, Landeira, que están habitualmente con nosotros, estarán en convocatoria y seguramente alguno más”. Añadió, además, una valoración sobre Sálamo y su convocatoria con la selección española sub-17. “Bueno, lo puede ver un poco, el primer partido salió 20 minutos, el segundo jugó de inicio y la verdad, creo que a muy buen nivel”, concluyó.

Horas después de la rueda de prensa, el club compostelano dio a conocer la convocatoria para el partido de Copa, a expensas de posibles modificaciones si no llegasen a tiempo los jugadores con molestias como Manu Barreiro o Fran López. La lista de 22 convocados, inicialmente, cuenta con 4 canteranos además del ya habitual Hugo Matos. Es la siguiente: Pato Guillén, Samu Araújo, Álvaro Casas, David Soto, Juampa Barros, Jordan, Manu Barreiro, Parapar, Jaime Santos, Borja Rey, Kike Vidal, Euse Monzó, Fer Beltrán, Antón de Vicente, Pep Caballé, Pablo Antas, Fran López, Dani Varela, Mario Hermo, Landeira, Hugo Matos y Balsa.

Asier Garitano: “Hay que tener en cuenta que la SD Compostela puede ganar a cualquiera”

Tras entrenar finalmente en el campo de Vista Alegre, en Ordes, el entrenador del CD Tenerife, Asier Garitano, dio una rueda de prensa este martes sobre el partido de Copa del Rey contra la SD Compostela. Lo hizo, concretamente, en el Hotel NH Collection de Santiago, en el que se hospedan los jugadores isleños estos días.

Asier Garitano aseguró allí que “le damos importancia a la Copa Del Rey y afrontamos la eliminatoria con la humildad que requiere este tipo de partidos”. Dejó caer, sin embargo, que el partido podría servir para dar repartir minutos y que jueguen los menos habituales. Habrá jugadores que se mostrarán, que han tenido menos minutos en liga. Es importante para todos, también como grupo”.

Sobre el rival, el Compos de Míchel Alonso, habló muy bien y lo colocó como uno de los favoritos de su grupo. “Tenemos que dar todo, porque sabemos que la dificultad será grande. De verdad que no hay grandes diferencias; hablamos de un equipo importante, como es la SD Compostela, que buscará el ascenso en su competición. En caso de que no hagamos un buen partido, más presente si cabe hay que tener en cuenta que la SD Compostela le puede ganar a cualquier rival”.

Además, Asier Garitano señaló que no quiere relajaciones a pesar de tener que jugar otro partido muy importante el sábado. “Quiero ver a futbolistas que han tenido menos posibilidades de participar; se están entrenando muy bien y ahora se podrán mostrar en un encuentro de competición oficial. Jugamos también el próximo sábado y desconectar mentalmente este miércoles no sería bueno, porque luego costará reaccionar”.

Por último, el técnico del Tenerife habló del estado del equipo tras perder en Elche y encadenar tres partidos consecutivos sin ganar. “Hablé con los jugadores en Elche, con tranquilidad, porque fue un partido en el que se pudo sumar, sabiendo que fuera de casa no es fácil. Con el 0-1, no lograr puntuar fastidió bastante; queremos mejorar. El equipo se mantiene en la zona de ‘play-off’... y la idea no cambia. Queremos estar en ese grupo de equipos, cerca de los mejores, y ojalá que la mayor cantidad posible de tiempo. La respuesta de la plantilla está siendo buena. Los jugadores que están en Tenerife se están entrenando muy bien”, concluyó Asier Garitano.