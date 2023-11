El Baskonia será el próximo rival del Monbus Obradoiro. Uno de los grandes equipos de la Liga Endesa y de la Euroliga visitará el Multiusos Fontes do Sar este domingo, en un choque que se disputará a las 12.30 horas.

Los vascos vienen de enlazar una mala dinámica que los ha situado en la séptima plaza de la ACB con cuatro victorias y otras tantas derrotas, algo que se ha extendido a la Euroliga, donde con tres victorias y cuatro derrotas ocupan la decimoprimera posición.

La mala racha de uno de los equipos que debe estar en los primeros puestos de la Liga Endesa y de entre los ocho primeros de la Euroliga se ha traducido en la destitución de su entrenador. Joan Peñarroya perdió la confianza de la directiva del Baskonia y dirigió sus dos últimos encuentros sabiendo que estaba destituido.

Para ocupar su plaza llegó un clásico para el club, Dusko Ivanovic, que dirigirá a la entidad vasca por cuarta vez en su carrera. Con él han conseguido mejorar y ser un equipo que pelea más, porque si algo ha caracterizado al técnico montenegrino es su apuesta por los jugadores aguerridos y con labor defensiva.

Gracias a la actitud de su nuevo preparador y a la exigencia que ha implementado en sus sistemas, el conjunto vasco logró derrotar en su último choque en Euroliga a uno de los grandes de Europa como es el Olimpiacos, haciéndolo además fuera de casa. Los de Ivanovic lograron llevarse la victoria por la mínima con el 74-75.

Además, han incorporado al base estadounidense Chris Chiozza, campeón de la NBA con los Golden State Warriors en 2022 y que la pasada campaña promedió 9,9 puntos y 5,4 asistencias con el UCAM Murcia. De este modo incorporan más talento ofensivo a una plantilla que pide cambios para continuar mejorando y recuperando el camino propio de un grande.

Un partido fraternal

El encuentro será especial para Jordan Howard, que se reencontrará con su hermano Markus. El escolta del Obradoiro podría perderse este choque si el cuerpo técnico y el médico consideran que no está preparado para saltar a la pista todavía.

Pese a todo, no cabe duda de que es un partido que Jordan tenía marcado en su calendario y por el que sin duda, si es por él, dará el ok para participar. De participar, sin duda alguna el puertorriqueño jugaría con el aliciente de tener a su hermano delante y de querer dar un gran espectáculo en Sar. Quizás su estado físico, aunque pudiera jugar, no le permita disfrutar de todos los minutos que quisiera ni de realizar todas las acciones que le gustaría, pero sin duda aportará y mucho.

Justamente, Markus será uno de los jugadores a los que Moncho debe tratar de anular para llevarse la victoria. De los hombres de Ivanovic, es el que más puntos ha anotado en Liga Endesa, promediando 15,8 por choque con un acierto del 58,5 por ciento en tiros de dos y del 36,5 de tres. Es una de las amenazas, pero no la única.

Codi Miller-McIntyre, con 11,5 puntos, y Vanja Marinkovic, con 11,4, son otros dos de los grandes anotadores del Baskonia. Ambos disfrutan de un acierto exterior del 40 por ciento y superan el 50 por ciento en los tiros de dos.

Entre las otras estrellas de este equipo está Chima Moneke, quien promedia 10,8 puntos, con un acierto del 61,4 por ciento y con capacidad para anotar por fuera. Además, Chima captura 7,8 rebotes por encuentro para los de Vitoria.

Escapando a las individualidades, las estadísticas de ambos equipos son parejas. Obradoiro y Baskonia, en líneas generales, tienen unos promedios muy parecidos en Liga Endesa que reflejan cierta igualdad. Este fin de semana tocará vivir el desequilibrio de la misma. Dos equipos de guerreros se presentan en Sar y ganará el que más pelee.

Volverá a ser baja en el conjunto vitoriano Nikos Rogkavopoulos, mientras que son seria duda Khalifa Diop y Nico Mannion. El resto, a falta todavía de varios entrenamientos, están a disposición de su técnico.

Por parte del Obradoiro, Rigoberto Mendoza, que sufrió la fractura de las apófisis transversas derechas en tres vértebras lumbares, es baja. Jordan Howard, con molestias musculares, será la gran duda de un Moncho Fernández que sigue con lo justo en el perímetro.