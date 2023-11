Gerard Piqué solo ha necesitado un año para llevar su proyecto más personal, la Kings League, a la cúspide. En doce meses de existencia han logrado entremezclar el fútbol y el espectáculo para crear un fenómeno sin precedentes y llenar algunos de los estadios más importantes del país, como el Camp Nou, el Metropolitano o la Rosaleda. Para cerrar 2023, un Palau Sant Jordi con casi todas las entradas vendidas, acogerá este sábado la Final Four de la Kingdom Cup, la primera competición mixta de fútbol.

Así queda el bracket para la Final Four del sábado.#KingdomCupCuartos pic.twitter.com/mlJ80r5vt2 — Kings League (@KingsLeague) November 23, 2023

Por primera vez, mujeres y hombres jugarán juntos por un campeonato, la Kingdom Cup. Y como hasta ahora -durante el mes en el que se ha jugado la fase previa del torneo- el equipo femenino disputará el primer tiempo, y, el masculino, el segundo. En caso de penaltis, será un sorteo el que decida si empiezan a lanzarlos ellas o ellos.

Móstoles, XBuyer, Kunisport y Porcinos son los cuatro finalistas de la Kingdom Cup. El fútbol, como es habitual en los eventos de Kosmos, estará acompañado de mucho 'show' y de los últimos éxitos musicales. The Tyets, Íñigo Quintero, Beret y RVFV -que entrará al escenario haciendo 'puenting'- serán los protagonistas de las primeras finales en un escenario 'indoor'.

Asalto a los grandes escenarios

"Lo hemos tenido todo de cara este año. Son experiencias muy bonitas", explica Aleix Massegú, del Móstoles, a El Periódico de Cataluña, de Prensa Ibérica, tras vencer en los cuartos de final. "Disfruto mucho de estos escenarios. Salir y ver tanta gente es muy bonito. El Palau permite más 'show', focos y luces. Será más similar a la NBA, como le gusta a Gerard Piqué", añade.

El Palau Sant Jordi supone una motivación extra para los futbolistas, acostumbrados al Cupra Arena. "Me gusta jugar en grandes escenarios. Si hemos competido en estos cuartos de final es porque nos ilusiona llegar al Palau", confirma a este diario Mari Paz Vilas, jugadora de Porcinas, quien además consta como la máxima goleadora histórica del Valencia.

💎 Los horarios de los partidos de la Final Four. pic.twitter.com/zPKWlAEHe9 — Kings League (@KingsLeague) November 23, 2023

Melanie Serrano apostó por el proyecto de la Queens League tras casi dos décadas vestida de azulgrana, donde fue ganadora de la primera Champions del Barça. "He vivido partidos en escenarios muy bonitos e importantes durante toda mi carrera y el público es un aliciente muy importante para ganar. Esperamos ver un Palau Sant Jordi lleno", afirma la jugadora en declaraciones a El Periódico de Madrid. "Me motiva mucho poder ver a 15.000 personas, o las que sean el sábado, disfrutando de nuestros partidos", asegura a este diario Sergi Aguilar, el guardameta de Kunisports, tras unos cuartos agónicos, con hasta 9 fallos.

"Es raro jugar una competición mixta, nadie está acostumbrado y tuvimos que adaptarnos", reconoce Massegú. Aunque, Porcinos y Kunisports han logrado en este último mes dejar de sentir al equipo como dos disciplinas distintas y ver al club como uno solo. "Ilusiona mucho como equipo, luchamos como unidad y sin importar si es femenino o masculino. Sería la victoria de Porcinos", recuerda Vilas. "Hemos hecho buena piña, no me lo esperaba. Está saliendo genial", dice Aguilar.

El fenómeno de la Kings League

La competición creada por Kosmos ha recibido en poco tiempo el apoyo de muchos aficionados, especialmente de la Generación Z. "En la Kings League o te adaptas al cambio constante, o te acabas muriendo", recuerda Aleix, jugador del Móstoles. "Está creciendo. Comenzó muy fuerte y puede que ahora esté estancándose un poco. Pero irá bien porque siempre hay nuevas ideas y propuestas", añade.

Adaptarse es complicado para muchos de los futbolistas durante las primeras semanas, por la infinidad de cambios que hay en un solo partido. "Me explota la cabeza. Aún no me he acostumbrado, pero le gusta a la gente precisamente por este formato. Puede ganar cualquier equipo", confiesa Mari Paz Vilas, de Porcinos. "Al principio era todo muy nuevo, no tenía nada que ver con el formato que yo conocía, pero ahora sí estoy muy cómoda", afirma Melanie Serrano.

Pese a que aglutinaron muchos 'haters' al inicio, se han consolidado como todo un fenómeno. Y antes de cerrar el año en el Palau Sant Jordi, han recibido el Premio Ondas como 'El mejor programa de entretenimiento'. "Es un reconocimiento de que lo que hacemos está gustando al público", concluye Aguilar. "Es un premio a todos los que apostaron por esto ante los que no creían. Nosotras personalmente hemos 'flipado'", explica Vilas. "En el caso de la Queens League, ha sido una segunda oportunidad para algunas jugadoras que habían dejado el fútbol y ahora han tenido la oportunidad de volver", finaliza.