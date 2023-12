Oleksandr Sasha Kovliar (Ucrania, 2002) ha llegado al Monbus Obradoiro para reforzar al equipo en el puesto de base tras la salida de Eric Washington. El jugador ha llegado a Santiago con el deseo de crecer y seguir desarrollando sus capacidades, pero con ganas de tener importancia y poder ayudar en los éxitos del club. Hasta el momento ha podido disputar don encuentros en los que ha promediado 5 puntos, 1,5 rebotes y 1 asistencia, mientras sigue su proceso de adaptación a su nuevo club y sus sistemas. Tras conocer la derrota con el conjunto compostelano, ahora ha podido vivir un histórico triunfo en la cancha del Tenerife, algo que nunca había conseguido el conjunto compostelano en ACB.

¿Cómo fue su primer partido con el Obradoiro?

Fue genial. Por supuesto, es un momento desagradable cuando pierdes, pero el ambiente fue increíble. He podido anotar mis primeros puntos, así que bastante bien, estoy feliz por ello.

¿Siente que la ACB es un liga muy física y más difícil que las otras donde ha estado?

Sí, por supuesto, para mí la ACB es un paso en mi carrera, donde puedo mejorar mucho mi juego en este liga. Hay muchos buenos jugadores en cada equipo, así que es positivo para poder desarrollar mi juego.

Tiene a un compañero de la selección ucraniana aquí. ¿Habló con él antes de decidir que vendría para aquí?

Básicamente, ya hablé con él cuando le dije al Obradoiro que iba a venir y le llamé para entender la situación del equipo y lo que quiere el entrenador. Hablé con él un par de veces, así que ya fue posteriormente.

¿Está contento de poder jugar aquí con un compañero de Ucrania?

Sí, ha hecho mi vida mucho más fácil. Me ha ayudado mucho a entender el sistema, a comunicarme con el entrenador, con los chicos y me ha mostrado la ciudade. Es una buena situación.

¿Por qué decidió venir al Obradoiro?

Porque es una buena oferta. Para mí era un objetivo jugar en la ACB, jugar en la mejor liga de Europa y con un baloncesto más sólido. Si el Obradoiro me dio esta oportunidad, ¿por qué no? Si tienes esta oferta, no puedes rechazarla, porque entonces estarías loco. Así que solo la aceptas e intentas hacer lo mejor.

¿Cómo se describe como jugador?

Intento jugar lo más agresivo posible en los entrenamientos y en los partidos, no importa donde sea, en el ataque y en la defensa. En el aspecto ofensivo intento hacer a mis compañeros mejores, intento hacer mis tiros y trato de ser agresivo, igual que en la defensa. Solo trato de hacerle la vida más difícil al base del equipo rival.

¿Qué le pide Moncho que haga?

Hablamos mucho y, por supuesto, me presiona porque en este equipo el base es una posición central. Quiero ser el más comunicativo en el campo y lo intento. Organizar a los chicos en la ofensiva, ayudar a la defensa y hablar mucho.

¿Qué rol cree que puedes tener aquí?

Depende, porque creo que con el paso del tiempo voy a ganar más y más confianza. Estoy seguro de que puedo ser un líder del equipo, seré una voz en la pista y haré mucho más. Trataré de ser bueno en ataque y defensa e intentaré hacer a mis compañeros de equipo los mejores jugadores posibles para ganar.

¿Cuál es el jugador que más le ha sorprendido del equipo?

Me sorprende mucho el capitán. Álvaro (Muñoz) ha hecho un buen trabajo. Es un buen capitán y un buen compañero en la pista.

Su país todavía está afectado por la guerra. ¿Es difícil pensar solo en el baloncesto?¿Cómo vive esta situación?

Sí, especialmente los primeros meses de la guerra. Cuando lees muchas noticias, porque intentas leer todo, es muy difícil. Pero cuando llegas al segundo año, trato especialmente de ver las noticias de la guerra lo menos posible, porque necesitas concentrarte más en el baloncesto. Sí que a veces acabo viendo las noticias, pero no me centro demasiado en ellas porque no es bueno para mí, para mi mente. Así que intento no prestar mucha atención a esto. Entiendo.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la ciudad y el club?

Los fans son geniales y el equipo es excelente. Esta es una ciudad mi antigua que tiene una bonita catedral. No me esperaba tanta lluvia, pero puedo acostumbrarme a ella después de mi paso por Italia y Estonia, que lo hace mucho más fácil. Todo está bien.

¿Ha podido comer en algún restaurante de Santiago?

Sí, he ido a un restaurante bastante bonito donde vamos a comer a veces los compañeros de equipo y he probado algún plato español. Creo que la cocina de España es muy buena. Quiero probar muchas cosas nuevas, así que iré viendo.