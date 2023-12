La Canteira Picheleira sigue consagrándose como una de las mejores de Galicia, de nuevo gracias a un logro del Juvenil A de la SD Compostela. El grupo dirigido por Antón Permuy cerró esta semana la primera vuelta de la temporada situados en la quinta posición del Grupo I de División de Honor, la máxima categoría del fútbol juvenil español, y con esto selló su participación en la Copa del Rey 2023-2024.

El pase a los deiceseisavos de la competición copera no fue nada sencillo. A esta ronda acceden los cuatro mejores clasificados de cada uno de los siete grupos de División de Honor y los cuatro mejores quintos. Y esta semana, el Compos viajaba a Cantabria para enfrentarse al Racing de Santander con la certeza de que finalizaría la jornada en quinta posición, pero sin la certeza de que fuese a estar entre los mejores. Con una victoria lo estaría, pero sino, dependería de los resultados de otros grupos.

El Racing, tercer clasificado del grupo, logró la victoria en los últimos minutos y dejó a los santiagueses a expensas de lo que sucediese en otros campos. Por suerte, los resultados favorecieron al Compos y finalmente se accedió a la Copa.

Antón Permuy, entrenador del Juvenil A de la SD Compostela, comentó a EL CORREO GALLEGO como vivieron el momento y la espera: “Fue un poco raro porque nos marcan al final del partido y estábamos pendientes de otros resultados. Perdiendo tenían que darse bastantes resultados, pero al final fuimos comprobando y comprobando y se iban dando todos. Se dio esta circunstancia de que no estaba confirmado del todo, porque no había ningún sitio donde saliera y nos daba cierto miedo celebrar. Luego empezaron a salir infografías que hacen por internet los seguidores, de quienes están clasificados, y ya fue en el autobús cuando lo confirmamos”.

Se trata de la primera ocasión en la que la SD Compostela accede a la Copa del Rey Juvenil, una competición en la que se miden los 32 mejores equipos de España en elimiatorias a partido único. Permuy asegura, por lo tanto, que es un momento muy especial para todos en el club: “Sí, claro, al final están los equipos que están y ver el escudo del Compos al lado de los de Barça, Madrid, Atleti, todos esos... pues es un orgullo poder vivir la experiencia, algo que nunca se hizo.”

El rival del Compos en dieciseisavos, al llegar los compostelanos como uno de los mejores quintos, tenía que ser un líder de grupo. Finalmente será el Espanyol, y el partido se celebrará en tierras catalanas. Así valoró Antón el cruce que les ha tocado: “La única preferencia que teníamos era que no nos tocara el Celta, por el tema de que no fuera alguien contra el que jugamos habitualmente. Y a partir de ahí, no sé, igual cada uno tenía alguno en particular, pero en general nos daba un poco igual quién nos tocara y bueno, nos tocó el Espanyol. El grupo catalán suele ser bastante duro, pero contra alguien había que jugar, al final es un partido y a un partido nunca sabes lo que puede pasar”. Aseguró además que sus juveniles están visiblemente emocionados con la participación y con el viaje que les tocará afrontar: “Sí, claro, están muy ilusionados. Les daba igual contra quién y en dónde, pero al final vas a un sitio que es un clásico de Primera División. Creo que es de los 5 o 6 que más temporadas estuvieron en Primera División, con lo cual poder vivir la experiencia de viajar allí, disputarlo allí y jugar contra los mejores equipos, pues es inmejorable”.

La fecha del partido todavía no se ha concretado, pudiendo disputarse entre el 3 y el 7 de enero. Será todo un reto para un Compos que está sorprendiendo en liga y que espera no resentirse por la entrada en una nueva competición. “Nosotros tenemos toda la ilusión del mundo, a ilusión nos podrán empatar, pero ganar seguro que no. Vamos a competir seguro y si pudiéramos pasar una eliminatoria y poder jugar contra otro equipo pues fenomenal. Y lo que no tenemos que olvidarnos, evidentemente, es de la liga, pero no vamos a perder el foco por el tema de la Copa”, afirma Antón Permuy.

Este nuevo logro de la Canteira Picheleira podría servir de trampolín a los jugadores del Juvenil A. Esta temporada, el primer equipo se está apoyando mucho en la cantera y ya hay varios casos de juveniles que han entrado en su dinámica sin apenas pasar por el Sigueiro. Por ello seguro que muchos de estos jóvenes esperan aprovechar el foco que genera la Copa para mostrar su potencial, y si procede, dar el salto al Sigueiro o mismo al primer equipo. Así lo analizó Antón Permuy: “Está claro que es de los escenarios más competitivos y es una mejor manera de calibrar el nivel Saben que están pendientes de ellos, van toda la semana varios jugadores a entrenar con el primer equipo, algunos están de forma permanente. El otro día debutó Mario, fue en convocatoria Alvarellos también, ya fue antes Dani, Sálamo que fue con la selección terminará debutando... no tengo ninguna duda. Míchel los conoce perfectamente, ya les vino a ver varios partidos, los conoce in situ en entrenamiento, con lo cual saben que el club está pendiente de ellos y que ese proceso de pasar al Sigueiro y al primer equipo está en los planes del club, y a un par de meses vistas de empezar a preparar lo que es la temporada que viene”.

LA TABLA DE CRUCES

El sorteo de los dieciseisavos de la Copa del Rey juvenil estableció no solo los emparejamientos de esta ronda, sino la estructura de todo el cuadro hasta la final. Cabe señalar que además de la SD Compostela representarán a Galicia el Celta de Vigo y el Deportivo de A Coruña, ambos en el otro lado del cuadro, por lo que solo podrían enfrentarse a los santiagueses en la final y entre ellos se podrían ver las caras justo antes, en las semifinales. El Celta jugará de local, recibiendo en Vigo al Barcelona, mientras el Deportivo visitará una de las ciudades deportivas más exitosas de España, Lezama, para medirse al Athletic Club.

Por otro lado, cabe señalar que si el Compos se clasificase a octavos de final se mediría a un histórico de La Liga, y es que su rival sería el vencedor del choque entre Sevilla FC y Real Madrid, que tendrá lugar en tierras andaluzas. Los madrileños son los vigentes campeones tras llevarse la Copa en sus dos últimas ediciones.