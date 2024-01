Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, espera que la Supercopa de España sirva a su equipo para hacer un clic necesario para afrontar con éxito esta segunda parte de la temporada tras haber generado dudas en la primera: “Ojalá encontremos en este trofeo ese punto de inflexión para reencontranos con el juego, con un título que la temporada pasada nos sirvió de mucho. El año pasado la ganamos con un fútbol extraordinario en la final y nos fue bien. Hay que buscarlo”, ha explicado el de Terrassa en la sala de prensa del Prince Faisal, instalaciones del Al Ahli. El equipo en el que juega alguien al que conoce bien, Neymar.

El técnico azulgrana, de todos modos no quiere avanzarse ni pensar en la final. Respeta mucho a Osasuna y se han cansado de elogiar a su entrenador, Jagoba Arrasate, en rueda de prensa. “No sabemos su planteamiento, sabemos que es un rival difícil, con un gran entrenador que prepara muy bien los partidos a nivel táctico. Tienen muy claras las cosas, con un fútbol vertical, entran muy bien por las bandas. Es un equipo que nos complica siempre la existencia”.

La receta está clara

Xavi tiene una receta para la semifinal pasa por no cometer errores: “No podemos regalar nada, hay que salir como en Barbastro y después no cometer errores. Son nuestros por no controlar los partidos, diría que estamos reencontrando el juego, la segunda parte de Las Palmas, Almería, creo que en barbastro hacemos un buen partido pero nos penalizan errores que no podemos cometer mañana”, explicaba un Xavi que admitía la condición de favorito para el partido contra Osasuna, aunque no para el torneo por la calidad de los equipos de la otra semifinal.

Una de las cosas que no obsesiona al entrenador del Barça es el dato que ahora está de moda, los veinte partidos seguidos sin ganar por más de un gol de diferencia, concretamente desde el encuentro ante el Amberes (5-0) del 19 de septiembre del año pasado. “No es una obsesión. Creo que hemos merecido ganar más holgadamente en muchos partidos y también creo que hay alguno que hemos ganado y no lo merecíamos, como el de la Real Sociedad, ya lo dije. Firmo ganar la semifinal y la final por la mínima”.

En la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa, Xavi también ha hablado de la charla que mantuvo con sus jugadores en el descanso del partido contra el Almería. “Creo que los jugadores ven en mí a un entrenador que les genera confianza, que les quita presión, hablo mucho con ellos, me gusta hablar de forma individual. La sensación de familia y de unidad no cambian”, explicaba el técnico catalán, que cree que el equipo ha mejorado mucho desde que hace dos años celebró casi como una victoria la derrota contra el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa por haber plantado cara al equipo blanco. Cree que el camino es el correcto para recuperar la excelencia: “Ha cambiado mucho a positivo, aunque entiendo que en el entorno se busca siempre la excelencia, el equipo juega mucho mejor, entiende mucho mejor las cosas a nivel posicional. El balance en estos dos años es muy positivo y hay que buscar esta continuidad y excelencia que es la que nos hará ganar títulos”.

Pedri con más opciones que Cancelo

Xavi ha hablado del estado de los tres jugadores que han viajado a Arabia Saudí. El entrenador del Barça ha explicado que Pedri tiene buenas sensaciones y podría tener minutos contra Osasuna, mientras se ha mostrado más pesimista con Cancelo, aunque dependerá de sus sensaciones, descartando totalmente a Iñigo Martínez, que estará un mes de baja tras lesionarse en Barbastro, De hecho, en el posterior entrenamiento, Pedri se ha ejercitado con el grupo, mientras Cancelo lo ha hecho en solitario.