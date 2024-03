“Cuando cogí el equipo hubiera firmado esta clasificación, pero no las sensaciones”

Miguel Ángel Alonso Naya (24/07/1974, Ferrol), más conocido como Míchel Alonso, llegó en octubre a la SD Compostela para revertir la situación del equipo, que tras ocho jornadas se encontraba en puestos de descenso. En cuestión de días cambió la imagen de los blanquiazules, especialmente en el Vero Boquete, y dejó atrás la zona roja de la clasificación. Ahora, el técnico ferrolano confía en superar el bache de las últimas semanas para meterse en play-off y poder luchar por el objetivo marcado a principios de temporada: el ascenso.

¿Cómo está el equipo anímicamente después de la derrota del Valladolid y de esta mala racha?

Bueno, al final cuando vienes de perder y de hacer unos partidos no muy buenos, no como esperas, el equipo está dolido. Está dolido porque no estamos en estas últimas jornadas dando el nivel que queremos, el nivel que esperamos. Creo que el nivel que tiene el equipo compitiendo y a la hora de entrenar, no lo estamos viendo reflejado. Estamos todos dolidos y con ganas de revertirlo.

Cuando llegaste el equipo también tenía la moral baja. ¿Crees que ahora es un problema anímico o es algo más futbolístico?

Bueno, creo que es un poco de todo. Al final, creo que es importante reconocer que no estás bien y no lo estamos, no estamos al nivel que se nos espera. En este punto por lo que queda, ocho partidos, sí es cierto que encuentro alguna similitud a cuando llegué, pero bueno, también hay que poner las cosas en su sitio. Tenemos todas las opciones de conseguir todo lo que tenemos previsto, y a eso nos tenemos que agarrar, primero reconociendo que no estamos bien, que tenemos mucho que mejorar y que queda poco tiempo, lo sabemos y en eso estamos.

Cuando llegaste ya conocías a muchos jugadores. ¿Hubo alguno que te sorprendiese al verlo en los entrenamientos?

La verdad, a todos los conocía. A algunos ya los entrené y a otros pues de jugar contra ellos en muchas ocasiones. Cambia un poco la percepción cuando los ves de cerca, pero bueno, sorprender... Diría que ninguna sorpresa.

A mucha gente le está sorprendiendo todo lo que está jugando Hugo Matos. ¿Cómo lo estás viendo hasta la fecha?

Hugo Matos tiene mucho margen de mejora, creo que es un jugador que está teniendo minutos y todos los que tiene los merece, porque están entrenando bien. Diría que tiene cosas, características, que el resto del equipo no tiene, es una realidad. Sobre todo en cuanto a explosividad, a ritmo, que tiene un poco más de la media. Y por eso está metiendo ahí la cabeza y creo que aprovechando los minutos.

Uno de tus primeros cambios fue poner un sistema de tres centrales, pero con el paso de las semanas se volvió a jugar con dos. ¿Qué te llevo entonces a aquel cambio, ya en la primera semana, y por qué con el paso del tiempo ha vuelto a verse un Compos con defensa de cuatro?

En la primera semana, que fueron dos días de entrenamiento, la verdad ahora pensando pues se puede decir que fue un poco atrevido, porque fueron muchos cambios en muy poco tiempo, pero conseguimos que el equipo reaccionara. Sí que tengo la sensación de que tuvimos jornadas buenas, estuvimos asentados con ese sistema, pero el equipo llegó a un momento que se paró, que necesitábamos otra cosa y de ahí el cambio buscando de alguna manera enriquecer al equipo, dotarlo de otras herramientas para intentar que compitiera mejor en un momento que puede ser que estemos como ahora mismo, un momento en el que el equipo le está acostando y buscas otras situaciones, otras opciones. Creo que si algo se está viendo es que no estoy parado en cuanto a buscar cambio de sistema y a cambio de posición de jugadores, intentando que el equipo rinda.

Es verdad que más allá del sistema los cambios en el once son habituales. ¿Crees que es bueno tener un once de gala o mejor tener a todos enchufados repartiendo minutos?

No busco ni una cosa ni otra, no lo hago por tener a todos enchufados, si me funcionara un once jugaría con ese once todo el tiempo, pero si busco cambios es por lo que estoy viendo. Porque no me gusta, no es para repartir minutos ni nada por el estilo, simplemente voy buscando cosas porque lo que estoy viendo no me acaba de convencer.

No pudiste participar en la confección del equipo en verano, pero sí en los movimientos invernales y parece que solo Roger Escoruela se está asentando en el once ¿Los fichajes están dando el nivel que esperabas?

Sí, bueno, también hay que ver que el caso de Escoruela, pues en realidad venía con más opciones que el resto, porque vino a cubrir una plaza en la que no teníamos un jugador del primer equipo específico para jugar ahí. Entonces creo que eso le facilitó que entrara. El primer partido entró con pocas sesiones, estuvo regular, pero ahora ya se está viendo su nivel. Y el resto, pues bueno, lo doy como normal. Al final enero es un mercado complicado para los que vienen y lo que si espero en el resto es que de aquí al final aporten más de lo que están haciendo.

Míchel Alonso en los campos anexos al Verónica Boquete, donde está cosechando grandes resultados desde su llegada / Jesús Prieto

Ese vacío en el lateral izquierdo sucede por la lesión de Araújo, pero antes ya estaban las de Crespo y Samu, ahora la de Euse... ¿Está siendo una temporada especialmente dura en este aspecto?

Tuvimos muchos problemas. Los heredados de jugadores que ya eran baja y de larga duración, y luego en mi llegada sí que fue tuvimos todas las semanas muchas lesiones. Aunque no lo parezca, ahora echando la vista atrás fuimos capaces de competir con muchos problemas. Ahora con menos nos está costando más, pero sí es cierto que ahora el equipo en el aspecto físico pues ya estamos viendo que está más asentado. En ese aspecto, esperemos que de aquí al final no haya percances y podamos rendir a buen nivel todos.

Pese a todas esas dificultades y después de esta mala racha el equipo está a un partido del play-off. ¿Crees que os están pesando mucho esos resultados que hubo en las primeras ocho jornadas?

No me gusta mucho hablar de lo anterior, ya hablé alguna vez y tampoco es mi estilo, la verdad. Al final lo dije antes, yo estoy aquí por algo, porque el equipo cuando llegué estaba en descenso, es una realidad y ahora estamos ahí. Yo cuando cogí el equipo hubiera firmado estar en la clasificación que estamos ahora, faltando ocho jornadas. Pero lo que sí que no firmaría son las sensaciones futbolísticas que tenemos ahora. No estoy contento con lo que está mostrando el equipo en el campo. No se ve reflejado lo que trabajamos por la semana el domingo. Eso me duele, pero el resto de la clasificación lo hubiera firmado. Todo el resto, pienso que sería una utopía pensar en otra cosa.

Con esta mala racha algunos aficionados se han mostrado descontentos. ¿Lees lo que se opina en las redes? ¿Cómo os afecta?

Yo no lo leo porque creo que no me aporta. Yo salgo más enfadado que la gente todavía y es lo único que puedo decir. ¿Ellos salen enfadados? Pues yo mucho más jodido. Es mi trabajo y ver que tu trabajo a la gente no le llega, es doloroso. Entonces ellos salen dolidos, lo sé y lo respeto, pero yo salgo más.

¿Eres de analizar el partido y comentarlo según acaba, en caliente, o esperar un tiempo y corregir los errores en frío?

Después de los partidos no hablo nunca, gane o pierda. Nunca me dirijo a los jugadores al acabar los partidos. Ya no aquí, en ningún equipo, lo hago así. La dinámica que tengo de trabajo, si puedo, es llegar a casa y ver el partido, me gusta volver a verlo cerca del partido real. Y a partir de ahí, lo que tengamos que comentar o si hay que ponerle algo a los jugadores, lo dejamos para el lunes. Tanto si nos fuimos muy enfadados como si nos fuimos muy contentos.

En las últimas semanas comentabas que el equipo necesita un partido redondo, más allá del resultado. ¿Cómo trabajáis para que eso se produzca?

Lo primero es pensar antes en el juego que en el resultado. Al final si piensas “hoy tengo que ganar como sea”, que es algo muy manido en el fútbol, como sea no se gana, o se gana un día aislado. Entonces el trabajo es un poco hacerles ver a los jugadores que cada jugada es importante, que esa jugada que parece saque de banda aislado en el minuto 3 es muy importante, ese saque de centro... Todo es importante en lo que intervenga. Y a partir de ahí, a ver si somos capaces de conectar todas esas acciones y que se pueda ver un equipo del que venimos hablando, que se vea ese partido redondo y nos lleve a ganar.

Ya solo quedan 8 jornadas. ¿Habéis empezado a hacer cuentas?

Yo no sería capaz de hacer cuentas, la verdad. Tampoco quiero pararme en eso. Yo creo que ahora, con todo lo que estamos hablando de cómo está el equipo, de cómo viene, creo que nos hace falta ganar un partido ya. Tenemos una oportunidad el domingo contra un rival que está ahí con nosotros, a ver si somos capaces de hacer ese partido que todos salgamos contentos, orgullosos del equipo, que consigamos tres puntos. Creo que así, con lo que queda, vamos a ser capaces de que haya un punto de inflexión.

En estas jornadas el Compos tiene varios duelos directos. A nivel de calendario, ¿te parece positivo o negativo?

Yo diría que es mejor jugar contra rivales directos porque al final tienes la oportunidad de tú conseguir tres puntos y que ellos no lo consigan. Visto así creo que es positivo, porque al final si juegas contra uno de abajo... Primero le tienes que ganar, que ya vemos que el Covadonga viene de ganarle 0-5 al Langreo, o el Cayón... Ganan todos a estas alturas, no sabes lo que pueden hacer. Así, esta semana tenemos la oportunidad de ganarle a un rival que está ahí con nosotros, conseguir tres puntos y que ellos no lo consigan.