Antón Permuy: “Al primer golpe nos cargamos con una mochila. Hay que darle la vuelta, está en nuestra mano”

Antón Permuy, entrenador de la SD Compostela, ofreció este miércoles una rueda de prensa para analizar la situación del equipo, clasificatoria y anímicamente, y el partido de este domingo ante el CD Guijuelo (16.30 horas). A causa de la Semana Santa y sus celebraciones, esta intervención habitual del entrenador de los viernes se adelantó al miércoles, y Samu Rodríguez acompañó al técnico blanquiazul.

Tras la dura derrota en su debut, Permuy aseguró que tanto él como los jugadores están “doloridos”, sobre todo “por la gente que al final está sufriendo, por los jugadores y por el club, porque fue una derrota cruel. Perdimos 4-0, no podemos decir nada obviamente, pero fue muy cruel con lo que pasó, especialmente en la primera parte. Lo que queda es que esa derrota no nos afecte en lo siguiente. Evidentemente el lunes es un día más complicado porque es muy reciente, pero la idea es mejorar, aprender y trabajar. Al Guijuelo le da igual que hayamos perdido o ganado. Va a querer ganarnos y toca prepararnos de la mejor manera posible, aprender de esos golpes para buscar que no se repitan”, señaló centrándose ya en su próximo rival.

El pasado domingo, el equipo volvió a desplomarse tras recibir el primer gol en contra, algo ya frecuente esta campaña. “Tenemos como una mochila en los partidos. El otro día empezamos bien pero cuando llevamos el primer golpe nos cargamos de esa mochila, ya nos cuesta continuar y creo que el reto tiene que ser endurecernos, ser capaces de reponernos ante los golpes, que los va a haber evidentemente, e intentar que lo de atrás, esa dinámica o esa racha, no nos pese. Tenemos que pensar en cada partido, aunque es complicado. Hay que darle la vuelta a eso, está en nuestra mano”, declaraba al respecto el entrenador de la esedé.

A Antón y a los suyos le restan seis jornadas para remontar posiciones en la tabla y escalar hasta la promoción, aunque en la entidad prefieren no hacer cálculos antes de tiempo. “Creo que ahora mismo no tenemos que hacer cuentas de nada. El objetivo es ganar al Guijuelo, y tiene que ser así cada semana. Si estamos pensando en ir hacia arriba o hacia abajo, nos vamos a desviar del foco, que ahora mismo solo puede ser ganar al Guijuelo. El objetivo, cada semana, tiene que ser el partido que tenemos, no hay nada más importante. Pensar en si pasa una cosa a la otra no nos va a ayudar. Lo único que hay es ganar el partido, centrar todos los esfuerzos en pensar en eso y luego veremos dónde nos coloca.

Sobre su decepcionante debut en Cayón, el técnico del Compos aseguró que sí barajaban la posibilidad de encajar primero, pero no esperaban terminar el partido de tal forma. “Es la derrota más cruel de la temporada y la más contundente. Evidentemente tenemos varios escenarios de partidos, que podía ser que el rival se adelantara. Para eso está la alineación y el banquillo, para ver posibles situaciones que se den. Algo tan contundente no estaba en ninguno de los escenarios que preveíamos, pero haríamos mal si no aprendiésemos de eso. Los golpes y todo lo malo tiene que doler, especialmente por la gente que quiere a este club. Si no aprendemos vamos a repetir esos errores, vamos a seguir sufriendo. Tenemos que intentar, de lo malo, sacar la parte positiva que tiene que ser aprender para que no nos vuelva a pasar”.

En su primer once, Permuy dejó fuera a jugadores que han tenido mucho peso a lo largo de la temporada, como Antón de Vicente, para situar en su lugar a algún canterano. Lo mismo venía haciendo Míchel en sus últimos partidos al frente del equipo, por lo que el nuevo entrenador no dudó en aclarar sus decisiones: “Si hubiera algún problema en el vestuario seríamos claros a la hora de decirlo. En el caso de los canteranos, nunca meteríamos a uno por castigar a nadie, sino por convicción de que están preparados. En el caso de Baña, sin ir más lejos, creemos que es un jugador que podía ayudarnos a ganar, porque ya nos conoce y sabe lo que queremos dentro del equipo. Y en el caso de Gonzalo Landeira lo mismo, ya lo entrené, ya sabe lo que queremos y lo que puede dar. Es un jugador que va a acabar jugando en este equipo a futuro, no tengo ninguna duda”, aseveró Permuy.

Añadió además que para cumplir el objetivo necesitará la implicación de todos los jugadores, jóvenes y veteranos. “Todos somos responsables. Los veteranos tienen más experiencia, sumando el haber vivido sus momentos, y luego los otros aportando ilusión, piernas frescas, mentes frescas... Al final no vivieron toda la temporada y también nos puede ayudar esa energía. Nosotros no entendemos que solo jueguen once, sino que participen todos, y valoramos todos los escenarios posibles que, desde el banquillo y en función de distintos escenarios, se hubieran podido dar. Con el 4-0 poco podemos decir, pero la idea es que todos tenemos que sumar y no es una cuestión de señalar, todo lo contrario. Si hubiera que señalar a alguien lo haríamos, pero en este caso no. Quien quiera puede venir a ver los entrenamientos. Siempre podemos mejorar, nosotros incluidos, pero todos somos responsables”, afirmó Permuy al respecto.

Para terminar con lo sucedido la semana pasada y preguntado por todas las críticas hacia el equipo, el técnico blanquiazul se mostró comprensivo. “Bueno, cada uno tiene su opinión. Yo creo que fue cruel la derrota, insisto en que con el 4-0 solo podemos pedir perdón y da hasta vergüenza decir algo por haber perdido con esa contundencia. Creo que también hubo ciertas partes buenas, sobre todo el inicio y cómo entramos, pero ante la contundencia del resultado, en este momento solo nos queda tragar, aguantar, apechugar. Cada uno tiene su lectura del partido, no estamos en disposición de decir nada a nadie”.

Esta semana, Antón Permuy se estrenará ante el compostelanismo en el Verónica Boquete, y lo hará ante uno de los mejores equipos del grupo, un Guijuelo del que habló así: “Por resultados es el rival más en forma del momento, llega con cuatro victorias consecutivas. Hasta hace nada estaba fuera del play-off y en mes y medio consiguió consolidarse en la cuarta plaza, que va a ser muy difícil que cualquiera se la quite”.

Por último, Permuy se mostró positivo de cara a este choque, en el que espera que cambie la dinámica de su equipo. “Lo bueno que tienen las derrotas, y las victorias, es que nunca son definitivas. Tenemos que creer que tenemos posibilidades de ganar, que las tenemos, ser los primeros convencidos y luego llevarlo al campo. No solo de palabras, sino llevar a cabo todo lo que entrenamos, sacar lo mejor de nosotros. Y luego a nivel mental endurecernos, porque va a haber momentos malos en el partido independientemente de cómo vaya el marcador. Aguantarlo, reponernos e ir hacia arriba y mantenernos siempre en el partido, aunque el guión de partido no vaya como queremos, es una asignatura pendiente. Tenemos armas suficientes para hacerlo. El partido de ida ya se le ganó. Es verdad que el escenario es muy diferente porque su campo es artificial, pero queremos hacerlo bien. Más equilibrados, con más cabeza, siendo más combativos cuando el partido no esté en el guión que queremos. Siendo fieles a esa idea somos capaces de poder ganar, ya estos mismos jugadores le ganaron un partido”.

Samu Rodríguez comparte el diagnóstico del 'míster'

Junto al entrenador de la SD Compostela se sentó Samu Rodríguez, uno de los capitanes del equipo que se mostró de acuerdo con lo comentado por Permuy. “Igual que Antón, o que máis vexo é que facemos moitas cousas ben, pero a nada que nos tiran ou nos meten un gol, parece que as cabezas se bloquean, se derrumban, empezamos a cometer erros que ata aí non cometíamos”, aseguró el centrocampista.

Samu puso como ejemplo reciente lo sucedido hace dos semanas, en el último partido de Míchel Alonso como entrenador del equipo. “Contra o Langreo, un tiro da no largueiro e parece que se derrumba todo. Do outro día digo o mesmo que Antón sobre o 4-0, pero creo que os primeiros 15 minutos de partido foron moi bos, con ocasións claras, e co medio tiro co que nos fan gol despois foron como 10 ou 15 minutos de bloqueo, de nerviosismo, de fallar passes, de non atreverse a meter algún pase ou facer conducións”.

Sobre el estado de la plantilla, Samu aseguró que sigue trabajando al cien por cien para dar la vuelta a la situación. “Estamos traballando en que non nos pase iso. O que necesitamos é un partido de ter boas sensacións, de acabar xogadas, estar unidos, de ser un grupo bo. Darlle continuidade aos primeiros minutos que fixemos o outro día, que dure polo menos 90 minutos”.

Además, el centrocampista y capitán blanquiazul dejó claro que para él el problema es claramente colectivo y no sirve de nada buscar culpables individuales semana tras semana. “Cando nos fan gol a culpa é de todos, e cando non metemos gol a culpa é de todos. Porque se os puntas non meten goles, igual é porque en moitos momentos non lles damos balóns en boas condicións ou non lle damos vantaxe para que fagan gol. E outras veces tamén pode ser falta de acerto e non por iso son culpables. Considero que se non facemos gol é porque o equipo non ataca ben, e se nos fan gol é porque o equipo non defende ben. Non se trata de culpabilizar a un xogador”, sentenció Samu Rodríguez.