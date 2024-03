Antón Permuy entrenará al Compos hasta final de temporada

El gerente de la SD Compostela, Miguel Fernández, compareció esta mañana en la sala de prensa del Verónica Boquete para comentar la situación del club tras la dimisión presentada por Míchel Alonso el domingo, horas después de sufrir una dura derrota ante Langreo.

En la comparecencia Miguel Fernández confirmó que Antón Permuy y Dani Gesto, hasta ahora entrenadores del equipo juvenil que compite en División de Honor, serán los técnicos del primer equipo hasta final de temporada.

"Son xente do clube e confírmannos que sí, que se sinten con forzas e ilusión, que están preparados e decididos a intentar mellorar esta situación. A ilusión non lles vai gañar ninguén, nin a traballo, coñecementos e compromiso", señaló el gerente del club sobre los nuevos líderes del Compos, que destacó su labor en el equipo juvenil subrayando también su influencia en el primer equipo en los últimos meses: "Se non me equivoco este ano xa debutaron nove xogadores do xuvenil e do Sigüeiro, e facendo moi bos partidos".

Además, Miguel Fernández analizó todo lo sucedido el domingo con Míchel Alonso o la situación del club respecto al cambio de directiva o el proceso de conversión a SAD.