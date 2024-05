“Estamos ahí, hay opciones y vamos con ilusión y ganas, no con nervios”

Pato Guillén (28/12/1984, Montevideo, Uruguay) regresó en 2019 a una SD Compostela en la que ya había militado en la temporada 15/16, y desde entonces ha sido el portero titular del equipo siempre que ha estado disponible. Este año ha disputado 31 encuentros hasta la fecha y en verano se terminará su contrato con el Compos, aunque el guardameta uruguayo está centrado en ganar este domingo y no pensará en su futuro hasta que concluya la campaña.

¿Afrontáis con nervios la última jornada de la temporada?

No, con nervios no. Con ilusión porque hace un par de jornadas la dinámica y las sensaciones que teníamos eran malas y todo daba a entender que no íbamos a llegar a la última jornada con opciones de meternos, y evidentemente estamos ahí. Hay opciones y vamos con ilusión y con muchas ganas de que llegue el domingo.

Habéis dado un paso al frente desde la llegada de Antón Permuy. ¿Que os transmitió para ver este cambio?

Sobre todo intentó darnos un poco de orden y que ganáramos esa confianza que igual individualmente y colectivamente no estábamos teniendo o no tuvimos durante todo el año. Creo que ahora mismo estamos en un punto bueno tanto como individual como equipo y eso se nota, el equipo está bien. Esperemos estar el domingo de la misma manera.

¿Fue un cambio futbolístico o más bien anímico?

Creo que fue un poco de todo. Evidentemente para que las piernas vayan y todo vaya bien, la cabeza también tiene su parte y creo que Antón en ese aspecto también ha hecho un trabajo muy bueno. Nos ha dado esa confianza que necesitábamos tanto individualmente como en colectivo, y también que cada uno crea en sí mismo y en el compañero.

¿Que crees que falló en las etapas de Manel y Míchel?

Bueno, yo creo que eso ya no es una valoración que la tengo que hacer yo. Creo que ahora mismo debemos entrarnos en el día a día y lo que nos queda por delante. Así que no creo que sea una valoración en la cual me tenga que meter, yo me tengo que dedicar a jugar e intentar hacerlo de la mejor manera para poder ayudar al equipo. Estamos centrados en lo que nos toca ahora que es tener la suerte de llegar a la última jornada con opciones de disputar del play-off.

En invierno dejó el club Borja Rey, que llevaba compitiendo contigo en la portería varios años. ¿Cómo era vuestra relación y cómo viviste su salida?

Al final cuando son decisiones personales que toma, uno no puede meterse. Tienes que aceptarlo, animarlo y ayudarlo a que le vaya bien. Con Borja hemos tenido una competencia sana en todo momento, ha sido un gran compañero, es un gran portero y la verdad que siempre estamos en contacto y todo lo bueno que le pase tanto en lo deportivo como en lo personal pues para mí será una alegría, así que siempre voy a desearle lo mejor y él lo sabe. Estoy feliz de haber compartido dos años y medio, casi tres con él, porque la verdad que ha sido un compañero ejemplar y un profesional que da envidia sana.

Aunque en toda la categoría se vio mucha irregularidad, el caso del Compos fue uno de los más exagerados. ¿A qué crees que se debe?

Sí, da la sensación de que hemos tenido esas rachas que cuando la cosa iba mal al primer golpe que teníamos desencadenaba varias jornadas sin que estuviéramos atinados. Empezamos mal, luego cogimos una racha muy buena en la que se ganaron partidos y el equipo estuvo bien y cuando entramos otra vez en esa dinámica un poco negativa no fuimos capaces de levantarnos. Ahora estamos en esa buena racha otra vez, esperemos alargarla y que nos dé el premio de poder disputar el play-off que es lo que todos queremos.

La temporada pasada el equipo también se cayó a partir de enero. ¿Encontráis muchas similitudes respecto al año anterior?

Sí, es verdad que el año pasado también tuvimos una primera vuelta en la cual tuvimos unas situaciones muy buenas, y luego a partir de Navidad pues las situaciones no eran tan buenas como al principio. Hemos pegado un bajón y este año ya no ha empezado bien, a nivel resultado ni a nivel juego evidentemente, no hemos estado a la altura. Creo que el equipo que se levantó, ahora está bien y todo lo que queremos es tener el premio de poder meternos en el play-off y sobre todo hacerlo con la sensación de llegar bien.

Para ello hay que ganar al Rayo Cantabria. ¿Qué tipo de partido os esperáis?

Va a ser un partido muy difícil porque ellos también se la juegan y son el equipo que ahora depende de sí mismo. Lo que depende de nosotros es intentar ganar y tenemos que esperar un resultado a mayores. Creo que va a ser un partido abierto porque al final los dos equipos necesitamos la victoria, y complicado porque es un rival que tiene buenos jugadores, que son jóvenes, que tienen calidad y nos lo van a poner difícil. Tenemos que tener un buen día para poder sacar los tres puntos.

Al ser un filial con jugadores jóvenes, el Compos cuenta con un punto más de veteranía. ¿Crees que os puede beneficiar en esta situación?

Tener experiencia y jugadores que hayan pasado ya por estas situaciones siempre te puede dar un plus en ciertos momentos del partido. Pero bueno, evidentemente esto es un cara a cara, ellos son gente joven, dinámica, como dije antes van a querer ganar el partido. En nosotros está saber manejar bien los tiempos del juego y no precipitarnos para llevarlo a nuestro terreno y poder ganar.

Además se necesita un pinchazo del Langreo contra el Cayón, que ya está descendido. ¿Creéis que hay posibilidades?

Nosotros tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar. Tenemos que preocuparnos por nuestro partido, por hacerlo bien, por ganar. Y luego cuando acabe, si tenemos la suerte de que los resultados nos ayuden, festejaremos. No podemos desgastarnos en pensar qué va a hacer el Langreo porque no está en nuestra mano, tenemos que preocuparnos de lo que nos ocupa a nosotros.

Siendo una jornada de horario unificado, ¿estaréis pendientes de lo que vaya sucediendo en ese partido?

Pendiente quieras o no vas a estar, vas a llegar al descanso y preguntar cómo van, todos lo hemos hecho, pero bueno, no nos puede desenfocar ni nos puede quitar energía para lo que es importante que es lo nuestro. Si el resultado en otro campo se da y nosotros no hacemos nuestro trabajo, de nada servirá. Nosotros tenemos que centrarnos única y exclusivamente en el nuestro.

Pase lo que pase, este verano se termina tu contrato con el Compos. ¿Has hablado algo al respecto con el club?

No, de momento no tengo nada hablado con el club, no me ha transmitido nada y como te he dicho antes con el tema también del partido que nos queda, no puedo permitirme perder energía en situaciones que yo no puedo controlar. Tengo que centrarme en jugar, en hacerlo bien. Y luego cuando acabe la temporada pues pasará lo que tenga que pasar y nada más.