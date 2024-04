Antón Permuy: “Tenemos una afición solidaria y agradecida, esperamos darle cada vez más”

La SD Compostela afronta este domingo la penúltima jornada de la competición con la esperanza de asaltar la quinta posición, la última que da acceso al play-off de ascenso. Su rival será el Real Avilés, sobre el que este viernes habló Antón Permuy en la rueda de prensa previa al encuentro.

Para empezar, el técnico compostelano comentó la situación de altas y bajas de su equipo: “Recuperamos a Casas, perdemos a Roger por tarjetas y Juampa esperamos recuperarlo. Lleva tiempo ahí con un problema que no le permite entrenar todos los días con normalidad y veremos mañana si finalmente está”, señaló dejando en el aire la presencia del ‘7’ en la convocatoria, que se anunciará el sábado.

Dada la situación clasificatoria del equipo, que necesita superar a Langreo y Rayo Cantabria en estas dos jornadas para jugar la promoción, Permuy dio al partido la máxima importancia: “No sé si la palabra es final, pero siempre encaramos cada partido como el objetivo de la temporada. Este no va a ser menos, estamos centrados solo en controlar lo que podemos controlar, entre comillas, que es ganar nuestro partido con el Avilés y en eso estamos trabajando”.

Este domingo los santiagueses desean unos resultados parecidos a los de la pasada jornada, en la que fueron los únicos aspirantes a la quinta plaza que consiguieron la victoria, concretamente, ante el Oviedo Vetusta gracias a un gol de David Grande. Permuy también habló de este encuentro: “Fue un partido diferente al de Pontevedra. Creo que fue un partido que controlamos bastante, sacando los últimos cinco minutos de la primera parte y los últimos diez que se descontroló un poco. Evidentemente el rival también tenía una necesidad igual que nosotros y eso hace que el guión no pueda ser los 90 minutos como queremos. Los jugadores desde el primer día son súper receptivos, el equipo siempre entrena muy bien, eso nos da mucha confianza de cara a seguir mejorando y seguir competiendo bien. Luego como consecuencia de todo ello sacar los tres puntos que queremos cada semana”.

Centrándose ya en el Real Avilés, el técnico compostelano aseguró que no deben dejarse engañar por su posición en la tabla: “Era un equipo de los llamados a estar arriba, no iniciaron bien pero se recuperaron y hasta hace nada sí estaba peleando por ese play-off. Tuvieron un pequeño bache hasta el otro día que le dificulta mucho poder entrar en él, pero bueno, es uno de los equipos más goleadores de la categoría, tienen jugadores de mucho nivel. A pesar de que tienen la sanción de Claudio o la lesión de Rojas es un equipo con armas para poder ganarle a cualquier rival, pero nosotros creo que estamos preparados”.

El equipo asturiano llegará al Vero Boquete a cuatro puntos de las promociones de ascenso y de descenso, por lo que a priori no se juega demasiado. Sin embargo, Permuy no quiere relajaciones: “Yo espero un Ávilés muy competitivo, con los jugadores que por lesión o sanción no puedan estar, pero sí que creo que como todos los equipos de la liga, todo el mundo está queriendo ganar cada partido haya a priori más en juego o menos. Todavía tienen cosas en juego y nosotros lo sabemos bien. Nos vamos a enfrentar a un Avilés que vendrá a por el partido, pero nosotros creo que tenemos armas suficientes para llevarnos el partido”.

Aunque la jornada ya será en horario unificado, Permuy quiere centrarse únicamente en y su partido tratando de ignorar el ruido que hagan otros equipos. “Pensar en otra cosa que no sea nosotros creo que nos aleja de ganar nuestro partido, que es en lo que tenemos influencia. Pensar en otras cosas creo que no ayuda, nos distorsiona el foco. Tenemos que ganar nuestro partido, hacer lo que debemos, mejorar, dar otro pasito más como equipo cada semana... Estamos centrados, el equipo muy mentalizado y no tengo ninguna duda de que vamos a seguir con esa mentalidad”.

Siendo evidente la mejoría del Compos en las últimas semanas, Permuy también afirmó que las sensaciones en el ambiente, tanto dentro como fuera del club, se perciben cada vez más favorables: “En el entorno creo que sí, porque las circunstancias invitan un poco a ello. Y creo que tenemos una afición muy solidaria, que con poco que le demos se ilusiona. Agradecida, esa sería la palabra. A lo mínimo que nosotros le demos, que esperamos darle cada vez más, se ilusiona. Y a los jugadores los percibo siempre con ilusión, con las máximas ganas, las máximas predisposiciones para hacer todo. A veces sale mejor o sale peor, pero creo que a nosotros nos ilusiona entrenar cada día. Creo que ya vamos en esa línea y ojalá cada vez sea mayor”.

Por último, el técnico compostelano afirmó que durante su partido el Compos estará totalmente centrado en ganar, dejando para después la comprobación de lo que suceda a sus rivales directos: “Al final del partido obviamente miramos los resultados y todo, como no puede ser de otra manera. Pero durante el partido sería fatal desviarnos en otras cosas, no pensar en lo nuestro y no hacer nuestro trabajo, que es cada día ganar el partido, estar en las mayores probabilidades de ganar, y creo que el equipo está muy centrado en eso. Mirando de reojo a otros sitios, pero fundamentalmente enfocados aquí. Sabemos que para tener cualquier opción hay que pensar en lo nuestro y en eso estamos centrados”, concluyó.

Jaime Santos: “Confiamos en nosotros y eso es algo que antes no había”

Esta semana fue Jaime Santos el jugador que acompañó a Antón Permuy en la sala de prensa. El ‘11’ compostelanista, que ha ganado mucho protagonismo con el nuevo míster, asegura que este ha dado un nuevo aire al equipo: “Está claro que ha habido un cambio. Se nota en las semanas, se nota los domingos en los partidos. Creo que el equipo está respondiendo más y se lo está empezando a creer. Confiamos en nosotros y es algo que antes no había. Ni en nosotros mismos ni quizás en el de al lado, y ahora sí que se está dando. Eso es algo fundamental. Y que menos que terminar la temporada, ojalá de la mejor forma posible, pero con unas buenas sensaciones”.

Precisamente sobre estas quiso explicarse aún más, destacando los efectos positivos que tienen sobre la plantilla: “Obviamente los resultados son importantes, pero las sensaciones son bastante mejores que hace un tiempo. Creo que el equipo es mucho más competitivo, el equipo sabe sufrir en los momentos que toca y sabe dominar el partido cuando toca. Creo que, por poner un pero, nos falta tener el diente un poquito más afilado e ir a por los partidos, ser el equipo que deberíamos de haber sido desde el principio. Creo que una vez que estamos recuperando esa confianza poco a poco se está dando. Yo personalmente estoy disfrutando jugando y creo que la gran mayoría del equipo también. Eso es algo por lo que estamos todos los días aquí, al final es nuestra profesión, pero también queremos disfrutar. Y creo que ahora mismo se está dando”.

Al igual que su entrenador, Santos prefiere pensar en su partido y no en el del Langreo o Rayo Cantabria: “Creo que estamos todos de acuerdo en que si fallamos nosotros ya no hay opciones en la última jornada. No hay que mirar a nadie más, tienes que ganar y luego lo que no está en tu mano pues te puede preocupar diez segundos, pero no más. Es importante el domingo ganar, sumar de tres e irte a la última jornada ojalá dependiendo de ti mismo, que sería ideal, pero bueno, con opciones que es lo importante”.

Preguntado sobre si hubiese firmado esta situación unas semanas atrás, esta fue la respuesta del jugador blanquiazul: “Yo lo firmo. Si me lo dices al principio de temporada te digo que no, pero me lo dices hace dos meses y te digo que sí sin lugar a dudas. Ahora creo que lo importante es ganar el domingo, que la gente que venga esté de orgullosa de nosotros y a partir de ahí ya veremos lo que pasa la última jornada.

Sobre la situación clasificatoria del Avilés, Jaime Santos considera que no pueden dar por terminada la campaña: “Quedan seis puntos y no está todo hecho, ni mucho menos. Nosotros la semana pasada estábamos muertos, entre comillas, y ahora mismo parece que estamos más vivos que nunca. Se juegan cosas mientras la matemática no diga lo contrario. Entonces máximo respeto, creo que van a venir aquí ni mucho menos a encerrarse, van a jugar un partido de tú a tú, tienen jugadores para ello. Yo soy de allí, conozco a la gran mayoría de ellos y tienen condiciones. Ya nos pasó en la ida, que nos sorprendieron y nos ganaron el partido. Entonces, máximo respeto”.

Por último, Santos confirmó que se siente cómodo en su nuevo papel como carrilero izquierdo, posición en la que parece haberse asentado desde la llegada de Antón Permuy al banquillo del Compos: “Suena a tópico pero es una realidad: como todo el mundo, cuando estás jugando te da igual dónde. En esa posición me encuentro cómodo. Yo siempre estuve habituado a jugar por dentro, tengo menos tiempo para pensar, quizás estás más fijado, más marcado y ahí estoy un poco invisible en ciertos momentos. En ese sentido me estoy encontrando bien, físicamente me encuentro bien para subir y para bajar, entonces estoy cómodo. El tema de la pierna cambiada no me influye mucho porque tengo libertad para jugar por dentro. Y en tema defensivo creo que son conceptos que cualquier jugador debería tener, luego hay que estar muy concentrado. Creo que sobre todo es eso, actitud y concentración, y en ese sentido no hay problema”.