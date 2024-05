La sociedad civil de Santiago coincide con Raxoi en la necesidad de medidas para evitar la masificación turística

El Concello de Santiago y el Foro Cívico celebraron ayer una reunión en la que constataron su sintonía en la necesidad de abordar una regulación de los flujos turísticos para evitar la masificación de las zonas de la ciudad más demandadas por los visitantes con el horizonte del próximo Xacobeo como gran reto. En el encuentro con la plataforma, de la que forman parte instituciones, asociaciones y colegios profesionales, la alcaldesa Goretti Sanmartín, la primera tenienta de alcaldesa María Rozas, y el edil de Urbanismo Iago Lestegás realizaron un repaso de los temas de mayor interés de la capital gallega.

En materia turística, la regidora señaló la necesidad de avanzar hacia “un modelo de calidade”, de apostar por rutas internacionales en la política aeroportuaria y de “facer un traballo de desestacionalización e que a xente non se mova sempre polos mesmos lugares”. El portavoz del Foro Cívico, Carlos García Cumplido, mostró el apoyo de la entidad a la idea de organizar los flujos turísticos con el objetivo de “mellorar a rendibilidade do turismo en dous aspectos: económico para a cidade e de satisfacción para o visitante”.

Cumplido remarcó que “a cidade ten moito que ofrecer. Só se está visitando moi parcialmente e estase saturando unha zona concreta. Necesitamos mover ese fluxo turístico, mover esa xente ao longo do ano e tamén ao longo da cidade”. Además, destacó que “se empezamos a traballar xa, no próximo Xacobeo teremos o mesmo número de visitantes ou máis que no anterior, pero sobre todo teremos un turismo moito máis rendible”. Para ello, incidió en que será preciso disponer de recursos, por lo que “non desbotamos establecer unha taxa turística”.

Infraestructuras clave

En el encuentro se abordaron asuntos relacionados con el estado de las principales infraestructuras de la ciudad, ya que en muchas de ellas se están realizando diferentes actuaciones. Sanmartín avanzó que en la Estación Intermodal está comprometida la licitación del aparcamiento para el próximo año y que espera que las obras actuales terminen en plazo. Cumplido subrayó que “os números previstos de viaxeiros xa están superados”. Además, abogó por no permitir que “ese éxito se poida convertir nun problema, e para iso temos que traballar no dimensionamento das infraestruturas que fan falta”. La nueva depuradora o el Orbital fueron otros de los proyectos clave que se trataron en el encuentro.

Ambas partes también mostraron sintonía en el rechazo al uso previsto por la Sareb para la parcela del Peleteiro. Sanmartín espera en una reunión prevista para este viernes “intentar conseguir que haxa un movemento por parte do Estado que poida influír en que haxa unha solución de planeamento diferente”, mientras que Cumplido calificó el plan previsto como “o peor proxecto”.

Necesidad de suelo para vivienda e industria

La alcaldesa también hizo hincapié en que la situación de la vivienda “é un dos temas que máis preocupa”. En la reunión hablaron de la creación de la empresa municipal y del ofrecimiento del Concello a la Xunta de parcelas para creación de vivienda pública.

El portavoz del foro consideró una “asignatura pendente” disponer de suelo urbanizable e industrial e hizo especial hincapié en facilitar el acceso a los estudiantes “a un prezo razoable para que a universidade siga sendo atractiva para todos”. Sanmartín aseguró que también trasladará al Gobierno gallego “a petición de conseguir que poida haber máis solo para Santiago e que sexa verdadeiramente industrial”.

Colaboración entre adminsitraciones

Las demandas hacia otras administraciones también se reflejaron en los equipamientos sociales, como las residencias de mayores o los centros de día, para lo que Sanmartín ofreció otra parcela situada en Fontiñas al Ejecutivo autonómico. “O Foro Cívico sempre o traslada, e este goberno está completamente dacordo en que ten que haber maior colaboración entre as administracións”, afirmó.

La propuesta de la Xunta para el párking del CHUS llegará esta semana Goretti Sanmartín explicó tras la reunión con el Foro Cívico que a lo largo de esta semana el Concello espera recibir de la Xunta de Galicia la propuesta de convenio marco para el aparcamiento del CHUS. “A partir de aí iremos facendo xa os convenios, empezando polo aparcadoiro e por algún dos accesos que xa están con posibilidades de poder facerse”, indicó. Además, apuntó que desde la plataforma “acuciábannos a falar de prazos”, pero descartó que sea Raxoi quien deba establecerlos porque “desa licitación e contratación vaise encargar a Xunta de Galicia”. Por su parte, Carlos García Cumplido resaltó que este caso “é un exemplo de colaboración, no que se van salvar esas pequeneces políticas en aras dun proxecto importante que necesitabamos”. El portavoz del Foro Cívico ahondó en que “ponse de manifiesto que cando hai unha colaboración e un apoio unánime dos grupos políticos e se chega a acordos, a cidade medra e impúlsase”. “Isto é unha mostra do que o foro pretende”, añadió.

