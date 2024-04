El Avilés intentará sellar la permanencia ante el Compostela sin su referencia en ataque

Aunque hacer cuentas no suma puntos ni contribuye al juego de un equipo, a estas alturas de la temporada no hay ninguna afición que no caiga en la trampa y se ponga a hacer cálculos. Y entre los seguidores de la SD Compostela esta vieja costumbre ha cogido fuerza esta semana, gracias a los fantásticos resultados que se produjeron la pasada jornada devolviendo a la esedé la esperanza del ascenso vía play-off.

Las derrotas de Langreo, Rayo Cantabria y Coruxo en sus respectivos campos y la victoria del Compos en Oviedo permitieron a los santiagueses situarse de nuevo a un partido de distancia de la promoción, incrementando así las opciones de un milagro que permita al equipo luchar por el ascenso una vez finalice la temporada regular.

Ahora el compostelanismo se mantiene pendiente de lo que hagan sus rivales directos, especialmente el Langreo por ser el único que depende de sí mismo para mantenerse en la ansiada quinta posición. Y es que el Coruxo ya está por detrás del Compos, mientras el filial santanderino, solo un punto por delante, podría ser adelantado en la última jornada al enfrentarse contra los santiagueses.

Pero los picheleiros, antes de mirar que sucede en otros campos, tienen claro que lo primordial es llevar a los suyos en volandas en el Vero Boquete, donde se espera un gran ambiente este domingo para medirse al Real Avilés. Aunque todos sueñan con que este no sea el último partido de la temporada en San Lázaro y queden al menos dos más en el play-off, nadie quiere perderse el último encuentro de la campaña regular. Por ello se espera un gran ambiente el domingo, tal y como trasladan desde el propio club al asegurar que la promoción de una invitación gratuita por socio está siendo todo un éxito.

El Avilés, con una baja muy sensible en ataque

Respecto al partido en sí, tanto Compos como Avilés tendrán que lamentar una baja por acumulación de tarjetas, aunque la de los asturianos parece bastante más sensible.

Se trata de la de Claudio Medina, que vio la quinta cartulina amarilla en la victoria de su equipo ante el Covadonga (3-1) este fin de semana. Claudio es el delantero referencia del Avilés, sumando nueve goles y una asistencia en 30 partidos.

Su papel, sin embargo, no es meramente el de un goleador. Claudio es uno de los jugadores que mejor encajan en el sistema de los asturianos por lo bien que se entiende con otros jugadores como Natalio, que sí jugará en Santiago y será el principal rompecabezas de los locales.

Natalio es el segundo máximo goleador de la categoría con 14 tantos, solo por detrás de Rufo (Pontevedra). Además, también ha dado cuatro asistencias. Aunque suele situarse por detrás del punta, la baja de Claudio podría situarle como jugador más avanzado del Avilés ante el Compos.

Por el otro lado, Antón Permuy no podrá contar con Roger Escoruela por sanción. Una baja que limita las posibilidades del equipo al quedarse sin jugadores específicos de esta posición, aunque todo apunta a que el planteamiento volverá a contar con tres centrales y dos carrileros.

En este aspecto, la buena noticia para el club santiagués es el regreso de Juampa Barros tras cumplir dos partidos de sanción por su expulsión ante el Coruxo. Aún así, todo apunta a que Jaime Santos seguirá siendo el titular en la banda izquierda una semana más.