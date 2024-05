Punto y final a una desilusionante temporada para el Compos al caer en Santander

No pudo ser. La SD Compostela no hizo los deberes ante el Rayo Cantabria (3-1) y pone fin a una decepcionante temporada al no entrar en la promoción de ascenso. Los de Antón Permuy, con 47 puntos, terminan la campaña en la 7ª plaza y mantendrán el objetivo del ascenso a Primera RFEF el próximo año.

El Compos necesitaba ganar al filial racinguista en su feudo y que el Langreo pinchase ante el Cayón, ya descendido, para meterse en los puestos de promoción. Lo cierto es que el día no pudo empezar mejor, pues el primer gol de la jornada (que se jugó en horario unificado a excepción del Zamora-Arandina) lo anotó Samu Rodríguez, metiendo momentaneamente a la esedé en play-off y lo más importante, metiendo presión al Langreo.

Sin embargo, la alegría duró poco. Los asturianos reaccionaron rápidamente y en apenas 17 minutos se ponían 0-2 en Cayón, con tantos de Luis Sánchez y Nané. A los de Antón Permuy solo les quedaba mantener su resultado y rezar para que los de Luis Fernández obrasen un milagro.

La cosa, por desgracia, solo fue a peor. En la segunda mitad, los cambios sentaron mucho mejor al Rayo Cantabria que al Compos y Diego Campo ponía el empate, dejando a los santanderinos de nuevo por delante en el marcador. Desde Cayón llegaban buenas noticias con el gol de Chus Villar para recortar distancias, pero de nada sirvió. El filial del Racing de Santander sabía que dependía de si mismo y no solo buscó la remontada, sino que la encontró. Jorge Delgado, que también había entrado desde el banquillo, ponía el 2-1 en el minuto 70. Y ya en el 86, el propio Delgado sentenciaba el partido y la entrada de los suyos en el play-off, independientemente de lo que sucediese con el Langreo.

El Compos pone así fin a una temporada desilusionante, en la que se había fijado el objetivo del ascenso directo y finalmente no se podrá ni jugar la promoción. La campaña será recordada por el paso de tres entrenadores, con un mal inicio de la mano de Manel Menéndez, cesado tras ocho jornadas, una buena racha tras la llegada de Míchel Alonso, que dejó el equipo por las malas sensaciones que se fueron incrementando tras el mercado invernal, y el esperanzador paso adelante de la mano de Antón Permuy, que continuará en el banquillo del Vero Boquete el próximo curso.

El Depotivo Fabril logra la salvación, pero el Racing Vilalbés regresa a Tercera RFEF

En esta última jornada había otros equipos con algo en juego en el Grupo 1 de Segunda RFEF, y la suerte para ellos ha sido dispar.

La buena noticia la dio el Deportivo Fabril, que en su primer año en la categoría ha logrado la permanencia. El filial coruñés hizo los deberes ante un ya descendido Oviedo Vetusta, que se adelantó en su primera llegada con gol de Santi Miguélez. Antes del descanso, el guardameta Egboh cometió dos penaltis y se fue expulsado al recibir una amarilla en cada uno. Diego Gómez puso el empate en el primero, y aunque Nájera erró el segundo, él mismo hizo el 1-2 definitivo en la siguiente jugada. El Fabril termina la campaña en 9ª posición, con 44 puntos. Y en esta lucha cabe destacar que el Real Avilés será quién se juegue el descenso en el play-out, tras caer por 0-2 ante el Ourense.

No tuvo el mismo destino el Racing Vilalbés, que se despide de la categoría con una triste derrota en Pasarón. Aunque los lucenses no dependían de si mismos y los demás resultados no les hubiesen favorecido, los de Simón Lamas fueron débiles desde el inicio del partido en Pasarón y en el minuto 14 Toño Calvo ya ponía por delante al Pontevedra. El Racing Vilalbés lo intentó, pero sin demasiada claridad, y regresa a la Tercera RFEF un año después de conseguir el ascenso desde la promoción.

RESULTADOS DE LA JORNADA:

Rayo Cantabria 3-1 Compos

Cayón 1-2 Langreo

Guijuelo 0-2 Valladolid Promesas

Coruxo 1-1 Torrelavega

Pontevedra 1-0 Racing Vilalbés

Oviedo Vetusta 1-2 Deportivo Fabril

Real Avilés 0-2 Ourense

Marino de Luanco 3-0 Covadonga

Zamora-Arandina: domingo a las 18.00 horas