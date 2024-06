El Sigüeiro, filial del Compos, campeón de la LVI Copa do Sar al ganar en la prórroga al Noia

La LVI Copa do Sar ya tiene dueño y no es otro que el Sigüeiro, que se impuso en la final al CF Noia con mucho sufrimiento (1-0). Además, en la categoría femenina el Boiro se llevó el título desde los once metros, ganando 5-4 en la tanda de penaltis tras empatar a cero en 120 minutos. Ambos encuentros, tanto el disputado en Rois como el de Negreira, contaron con una gran afluencia de público, sumando entre ambos entorno al millar de aficionados.

El filial de la SD Compostela vivió un partido muy igualado y que comenzó un tanto bronco por parte de ambos equipos, que aún así intentaron lucir su juego de buen pie en todo momento.

Aunque dejaron patente la calidad que atesoran, ninguno de los conjuntos gozó de demasiadas ocasiones, que eso sí, fueron bastante claras. Con todo, el marcador no se movió en 90 minutos y el partido se fue a la prórroga.

En la segunda mitad de la misma, cuando parecía que los penaltis depararían el campeón, Cristian apareció para adelantar al Sigüeiro y darle el título. La cantera del Compos, en su categoría más elevada, sigue haciendo méritos para escalar dentro del club.

El Boiro ganó la edición femenina al vencer al Touro en penaltis / RFGF

La final femenina sí se prolongó un poco más. Boiro y Touro dominaron cada uno una parte durante los 90 minutos, y aunque tuvieron muchas ocasiones, tampoco lograron romper la igualdad.

La prórroga fue una auténtica locura, viendo cada equipo una expulsión por doble amarilla. En ese diez contra diez hubo momentos tensos en ambas áreas, pero ni así se pasó del 0-0 y hubo que decidirlo todo en penaltis.

En ellos, el Touro fue el primero en disfrutar de un lanzamiento de partido, pero lo erró, hizo lo mismo en la siguiente ronda y el Boiro no perdonó, llevándose el título y estallando de alegría.