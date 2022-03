Así fue el debut con el Obra de Phil Scrubb

Philip Scrubb acabó con -3 créditos de valoración debido a los tres fallos en los lanzamientos que realizó, pero su debut con la camiseta del Monbus Obradoiro se saldó con una sonrisa, la de la victoria cimentada en el gran acierto desde el perímetro de Laurynas Beliauskas, en la solvencia en el juego interior su tocayo y compatriota Birutis, y en los 16 puntos anotados en la segunda parte por un resurgido Henry Ellenson. Saltó el nuevo refuerzo de Moncho Fernández por primera vez al parqué del Multiusos Fontes do Sar con 7:06 para llegar al descanso, cuando la lesión de Jayson Granger obligó a parar el choque. El flamante número 23 sentó a su hermano, Thomas, y durante cerca de un minuto y medio se dedicó a mantener el trabajo defensivo sobre Simone Fontecchio. Su presencia, además, coincidió con el mayor momento de sequía del Bitci Baskonia, que rozó los cinco minutos sin conseguir sumar. Llegó a Santiago el menos del los Scrubb con la vitola de ser “un jugador con puntos”, según explicó el director general de la entidad, José Luis Mateo. Es “polivalente”, a los ojos de Moncho Fernández, que indicó que en una primera etapa trabajará en las posiciones de escolta y alero. Sin embargo, su punto de mira, en el primer compromiso, no estuvo bien ajustado. Probó fortuna por primera vez cuando quedaban 5:42 en el cronómetro para llegar al intermedio. Producto de la circulación de balón, encontró la posibilidad de intentar un lanzamiento franco, pero el aro lo repelió. Dos ataques más tarde realizó su segundo tiro, aunque esta vez lo hizo más exigido porque se acababa la posesión. En este caso, el cuero no tocó la canasta.

Una penetración de Simone Fontecchio que acabó en bandeja del jugador italiano, y que le valió al Bitci Baskonia para romper un parcial de 6-0, fue la última acción defensiva en su primera experiencia en pista con la camiseta del Obra. Moncho Fernández le sustituyó por su hermano a 2:23 para el descanso.

No volvió a participar activamente hasta el último cuarto. Entró en el primer minuto, nuevamente para relevar a Thomas. Se mostró muy activo en la presión a toda pista que ordenó Moncho Fernández. Una intensidad que permitió, por ejemplo, un robo de Beliauskas en un saque de fondo del conjunto vitoriano.

En esos minutos en pista se animó a intentarlo de nuevo y lo hizo en un momento importante del choque. Con el marcador igualado a 63, probó fortuna con un envío lejano, en torno a los nueve metros, y frontal. El balón dio en el lado derecho del aro y Henry Ellenson, omnipresente en ese momento del choque, cogió el rebote ofensivo y anotó.

Su primer partido como jugador del Monbus Obradoiro, lo cerró Phil Scrubb a 5:13 del final. El Obra seguía dos puntos por delante.