Aunque el período de rebajas está liberalizado desde hace una década, el 1 de julio continúa siendo una fecha simbólica para el comercio ya que tradicionalmente marcaba la llegada de los descuentos de verano. Un día en el que eran habituales las largas colas de clientes ante los establecimientos a fin de no dejar escapar las ansiadas prendas –antes prohibitivas para muchos bolsillos–, a un precio más asequible.

Para las tiendas era una jornada marcada en rojo por el impacto que suponía para la caja. Una tendencia que cada vez nota menos el comercio tradicional, tal y como indica el presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, que calcula que cada gallego se gastará “entre 120 y 150 euros”. “Puede notarse un incremento de ventas, pero muy moderado”, indica. Una tendencia agudizada esta vez por el aumento de la inflación, que dificulta a muchas familias llegar a fin de mes.

Seijas, al igual que el presidente de la asociación Compostela Monumental de Santiago, José Manuel Bello, es partidario de volver a regular el período de rebajas ya que, como indican, la situación actual “despista tanto al comerciante como al al consumidor, que ya no sabe si la rebaja que ve en el escaparate es la buena o aún va a venir otra mayor”. “A lo largo del año el público ya no sabe si estamos en rebajas o no”, subraya Bello. “Nosotros ya hemos pedido directamente ante la Dirección General de Comercio volver a las antiguas rebajas”, recuerda, pues la situación actual “no beneficia nada a los pequeños comercios sino a los grandes, que manejan márgenes de descuento más grandes y se adelantan mucho, vía Internet”.

En cuanto a la situación de Santiago, el responsable de Compostela Monumental cree que “poco influye” el período de rebajas al comercio local, salvo a aquellos que se dedican a ropa y calzado. “Tenemos mucho comercio dedicado a turismo y ahí el consumo se estancó a raíz del IPC y eso se va a notar”, avanza. Bello, que también preside la Confederación Española de comerciantes de cascos históricos, traslada que la idea es generalizada en todo el país: “La mayoría del pequeño comercio no puede competir con los grandes y las rebajas no les ayudan a sacar los stocks”. Por último aboga por explorar con más intensidad el potencial del turismo de compras que tiene Galicia y al que “a veces no damos la suficiente importancia”.