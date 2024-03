Bruselas impone una multa de 1.800 millones a Apple por abuso de posición dominante en las apps de música

La Comisión Europea ha impuesto una multa de 1.800 millones de euros a Apple por abusar de su posición dominante en el mercado de distribución de aplicaciones de música digital en detrimento de rivales como Spotify. Según Bruselas, el gigante de la manzana aplicaba restricciones a los desarrolladores de aplicaciones que les impedían informar a los usuarios del sistema iOS, de iPhones y iPads, sobre servicios alternativos y más baratos de suscripción musical disponibles fuera de la aplicación.

"Durante una década, Apple abusó de su posición dominante en el mercado de la distribución de aplicaciones de streaming de música a través de la App Store. Lo hizo impidiendo a los desarrolladores informar a los consumidores sobre servicios de música alternativos y más baratos disponibles fuera del ecosistema de Apple. Esto es ilegal según las normas antimonopolio de la UE, por lo que hemos multado a Apple con más de 1.800 millones de euros", ha anunciado la vicepresidenta Margrethe Vestager.

El comportamiento de Apple, que duró casi 10 años, podría haber llevado a muchos usuarios de iOS a pagar precios "significativamente más altos" por suscripciones de streaming de música debido a la elevada comisión impuesta por Apple a los desarrolladores, del 30%, y que trasladada a los consumidores en forma de precios de suscripción más altos. El resultado de esta política, según la comisaria responsable de la política de la competencia, es que "millones de consumidores europeos no han podido elegir libremente dónde, cómo y a qué precio comprar suscripciones de música en streaming", ha denunciado.

"Información esencial"

Según la Comisión Europea, las disposiciones que aplicaba la multinacional estadounidense han impedido informar a los usuarios de iPhone y iPad sobre los precios de las ofertas de suscripción disponibles en Internet fuera de la aplicación. Tampoco podían informar a los usuarios, dentro de sus aplicaciones, de las diferencias de precios entre las suscripciones vendidas a través del mecanismo de compra in-app de Apple y las suscripciones disponibles en otros lugares, ni incluir enlaces en sus aplicaciones para dirigir a los usuarios de iOS al sitio web del desarrollador donde se ofrecen a la venta otros paquetes de suscripción.

"Las normas de Apple han acabado perjudicando a los consumidores", ha denunciado Vestager acusando a la empresa de Tim Cook de ocultar "información esencial" e impidiendo que los consumidores hayan podido elegir con conocimiento de causa. "Algunos consumidores pueden haber pagado más porque no sabían que podían pagar menos si se suscribían fuera de la aplicación. Y es posible que otros consumidores no hayan conseguido suscribirse a su proveedor de música en streaming preferido, porque sencillamente no pudieron encontrarlo", ha explicado la comisaria sobre unas prácticas comerciales "desleales" impuestas de forma unilateral por una empresa dominante como es Apple.

Según ha anunciado Vestager, la empresa está obligada a eliminar las disposiciones y abstenerse de aplicar prácticas similares en el futuro. "A partir de ahora, Apple tendrá que permitir a los desarrolladores de música 'en streeming' comunicarse libremente con sus propios usuarios, ya sea dentro de la aplicación, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación (...) Si Apple abusa de su posición dominante, detectaremos ese comportamiento ilegal, le pondremos fin y castigaremos por ello", ha añadido Vestager. La multa de 1.800 millones incluye también una "suma a tanto alzado" adicional para tener en cuenta el perjuicio no monetario causado a los consumidores y lograr un efecto disuasorio.