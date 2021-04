Como todos los años el 19 de marzo se celebra el día del padre. Un día muy especial, al igual que el día de la madre, regalos para los papas, los que ya no están, flores a los cementerios, porque hay un refrán que dice, Madre no hay mas que una, pero yo siempre he dicho también, Padre no hay mas que uno, mejor o peor, pero solo se tiene un padre, por eso no entiendo que se diga que madre no hay mas que una. Es muy evidente, que solo hay un padre y una madre, eso es tan evidente, como que la leche es blanca.

Muchas veces las personas, no le dan la importancia que tiene, tener a tu padre o madre vivos, poder estar con ellos, poder ir a comer junto a ellos. Por eso ahora con esta pandemia maldita, se, me consta que ha sido muy duro para hijos e hijas, no poder reunirse con sus progenitores y de cuando en cuando, verlos y hablar, aunque no se abracen, que es muy importante, el contacto humano, pero al menos, estar con ellos. Yo tengo la suerte, que vivo con mi hija, mi yerno, mi nieta y mi esposa, todos en una casa, pero mi hijo mayor, como mis nietos mayores, nunca han dejado de venir a verme y estar con nosotros.

Casi todos los días, me tomo un café con mi hijo mayor y charlamos de esto y aquellos. Se, me consta, que, para él, es muy importante, como para mí, estos pequeños momentos de intimidad, más aún, para mí, ya que mi padre se me murió, cuando solo contaba yo con 14 años, quede solo con mi madre, sin hermanos ni mas familia, ya que todos mis hermanos nacieron en América y allí vivían. Mis otros familiares más cercanos estaban a 150 km, entonces, como digo yo, me tuve que hacer mayor de golpe y asumir un rol que no me pertenecía y ayudar a mi madre.

Es muy triste de verdad, que te falta tu padre o madre, mas aun, cuando eres niño o muy joven, cuando ya eres mayor, lo asumes de otra forma, lo ves como ley de vida, aunque el dolor, está ahí y sufres mucho, pero yo desde que mi padre murió, todos los días, pero todos, pienso en él, nunca he dejado de pensar en mi viejo y enfermo padre. Apenas he podido conocerlo, ni disfrutar de él, ni con él, por causas de enfermedad, pero su recuerdo y amor, siempre estarán ahí presentes. Mi madre, se me fue, pero cuando yo ya era mayor, ella pudo ver a sus nietos y disfrutar de algún biznieto, por lo tanto, aunque me dolió su perdida, la asumí de otra forma, al ser ya una persona mayor, también pude disfrutar de ella mucho, ya que fueron tantos años de convivencia juntos, eso es una maravilla.

Ahora que soy padre y también abuelo, se de que hablo, me gustaría poder tener a mi padre vivo, poder hablar con él, pedirle consejo, vamos, tener esa relación que nunca he podido tener. Por eso, cuido mucho mi relación y siempre lo he hecho, con mis hijos y nietos, no hay en este mundo nada mas importante, que el amor que puedas sentir, por tu pareja, por tus hijos y por tus nietos, también, el amor y cariño que se le tiene a los amigos o familiares, pero el principal, aunque nos parezca que no es así, es a nuestros padres, hijos, nietos y parejas, son nuestros incondicionales, son nuestra vida, todos, son un pedacito de nuestra alma.

Desde aquí, deseo felicitar a todos los padres del mundo, y a los hijos por amarlos y mimarlos, recuerda, no hay mas que un Padre, como una Madre.

Feliz día del padre, te quiero papa.