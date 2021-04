Mala película

hay buenas y malas películas, las hay, que tienen buenos actores y actrices, pero el director deja mucho que desear. Las hay, que los actores y actrices son muy malos pero el director es buenísimo y sale una película decente. Lo malo de todo, es cuando el director y el elenco de actores en general, son malísimos, entonces lo que se consigue aún con un buen presupuesto, es un total bodrio. Pues bien, aquí en España esto transportado a la política, es lo que sucede, el director, malo, los socios, peores, la oposición, menos dos o tres miembros de varias formaciones que se pueden salvar, también mala, ¿cómo va a funcionar nada en este país? Pues eso es lo que sucede y, no tiene nada que ver la pandemia, sin ella esto iría mal también. Pero claro, sumando la pandemia de este virus chino, pues claro aún todo sale peor.

Lo que ahora está sucediendo aquí, aún no se percibe del todo como es, porque tenemos el gran problema que es el maldito virus, pero es un desastre, mientras estamos inmersos en no contagiarse, tener cuidado y llorar por las víctimas, que ya son muchas, no nos damos cuenta que España se está yendo al desastre total. Queridos amigos, esto es un desastre ya irreversible, nuestro país se está yendo por el desagüe total y ahora también, tenemos muchos más problemas. tenemos el problema que está más acusado que nunca, de los separatistas, de los nacionalistas reaccionarios ,de los extremistas de uno y otro bando, esto va a ayudar a que nos hundamos tanto, tanto en el barro, que para levantarnos harán falta muchos años, para volver a tener el 50 o el 60% de lo que teníamos, hemos perdido derechos y libertades, hemos perdido muchísimas cosas no nos damos cuenta, pero es un desastre total.

Tenemos una juventud dividida y desanimada, con un odio por cosas, que ya se habían olvidado, pero llegaron estos fenómenos del odio y, lograron revivir viejas heridas ya cerradas y totalmente olvidadas. Pero no contentos con esto, hunden cada día nuestro maravilloso país quees España, en la miseria total. No podemos de ninguna manera, alimentar a miles de personas que llegan a nuestras fronteras, de una u otra forma y darles pagas y mil cosas, no podemos, tener a un montón de políticos y asesores arruinando más cada día el país, no podemos permitir, que un grupo de ignorantes y fomentadores del odio, sigan derribando patrimonio, Si usted no es cristiano, me parece muy bien, pero no rompa, no destruya, cosas, signos que muchas personas si respetan, además, no hacen ningún daño.No podemos permitirnos, darles pagas vitalicias a los políticos y amigos, cuando estos dejan sus cargos y, no podemos como digo, alimentar a miles de extranjeros que no trabajan solo viven de las ayudas, mientras en sus países de origen, se arman con las armas más modernas y gastan millones en sandeces, en vez de alimentar y ayudar a su población, porque saben que aquí, con más de 5 millones de parados, Eres y ERTE, sumado todo esto, a pensiones irrisorias , los gobernantes, antes que ayudar a nuestros compatriotas, prefieren fardar de modernos y progres y no sécuántas cosas más y, darles pagas y ayudas a todos estos que traen las mafias, antes que a nuestra gente que está pasando hambre y necesidades. Hambre y Necesidad, nuestros compatriotas, en cualquier rincón de España, están pasando necesidad y calamidades. Amparan al que Okupa una casa por la fuerza y no amparan a los propietarios de estas.

¿ Hasta cuándo y cuánto tiempo resistirá esto, antes de explotar? Yo no lo sé, pero creo que no mucho más tiempo, queridos amigos y lectores. Ahora mismo la situación es ya caótica, un poco más y será irreversible y sin retorno.

Todo lo anterior, sumado a la pandemia de este maldito virus y también, a la mala cabeza de algunos que se saltan las normas y, al mal funcionamiento de algunos ministerios, pues nos estamos hundiendo en una ciénaga muy profunda.

Parece que, si no fuese realidad y alguien me lo contara, estaría hablando, de una muy mala película, pero no es así, es la realidad de nuestro país España, en estos momentos.