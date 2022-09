Una sarriana en las ondas

Allá por el año 2014 comencé a investigar los orígenes de la radioafición gallega sin muchos recursos y con escasez de fuentes documentales a las que recurrir. Poco a poco he ido haciéndome con ejemplares de revistas antiguas de radioafición en mercadillos y tiendas de anticuarios. También a través de la hemeroteca, visitas a archivos públicos, alguno militar, y con la colaboración de un puñado de colegas amantes de la historia de la radioafición, familiares y amigos de aquellos primeros gallegos que nos precedieron en la emisión amateur he obtenido documentos, QSLs y fotografías que habían permanecido custodiados en la esfera de lo privado y más íntimo hasta entonces, algunos por más de 90 años.

Toda la información que he ido recopilando, estudiando y ordenado ha sido publicada en mis blogs de historia de la radioafición, los cuales no he dejado de actualizar cada vez que encuentro algún elemento nuevo que complete y amplíe lo ya conocido.

Hoy es el día que he podido llegar a determinar con total seguridad quien fue la primera mujer radioaficionada gallega. El camino seguido hasta lograrlo no ha sido nada fácil pues me faltaba conseguir algunos documentos que me ayudasen a descubrir su identidad. La persona de la que estamos hablando es Herminia Ramírez Tornos, de Sarria (Lugo).

Gracias a EA5BM, Juanlu, que tuvo la amabilidad de compartir conmigo varios números de la revista Unión de Radioemisores Españoles, pude saber que en el verano de 1934, Esteban Muñoz, EA4AV (ex-EAR-136) visita en La Coruña a Ramón Alonso, EA1AZ (ex-EAR-286), con el que comparte una apasionante jornada de experimentación amateur que será objeto de una crónica publicada en el boletín U.R.E. de septiembre del mismo año y donde se ilustra el encuentro con una fotografía de ambos juntos operando el transmisor. En ella se puede ver a Ramón sosteniendo el micro con la mano y ambos parecen estar muy animados disfrutando el momento. En el transcurso de su encuentro reciben la visita de la sobrina de Joaquín Ramírez Rodríguez, radioaficionado de Sarria que hasta entonces había utilizado los indicativos provisiones de emisión, EAR-JR (1932-1933) y EA1JRR (1934-1935).

Joaquín Ramírez, primer radioaficionado de Sarria, fue fotógrafo, publicándose muchas de sus instantáneas en la revista Vida Gallega entre 1916 y 1929, y propietario del bazar El Siglo de dicha localidad, donde se podía adquirir loza, cristal, fotografías, muebles, aparatos de radio, gramófonos, juguetes, tejidos, etc. y además era representante de las máquinas de coser Alfa.

Volviendo al relato publicado en la revista U.R.E. sobre el encuentro de Muñoz y Alonso en La Coruña, no se menciona en el mismo el nombre de la joven que les salió al encuentro, pero sí que era una colega entendida de radio, «entusiasta del micro y futura morsista», que en el transcurso de la visita informó a sus colegas de las modificaciones que se estaban llevando a cabo en la estación de su tío, al que siempre se refieren como ex-EAR-JR, para salir en mejores condiciones que hasta entonces.

Durante meses traté de averiguar en la hemeroteca el nombre de la sobrina de Joaquín de forma infructuosa, hasta que, nuevamente gracias a EA5BM, Juanlu, llegaron a mis manos otros números de U.R.E. que no tenía y en los cuales pude averiguar que en marzo de 1935, Joaquín Ramírez obtuvo su ansiado indicativo oficial, EA1BT, siendo designado en junio de ese mismo año subdelegado de U.R.E. en Sarria. En el misma edición aparecía una relación de nuevos socios entre los que se encontraba el nombre de Herminia Ramírez, de Sarria. Enseguida relacioné el apellido y el lugar de residencia con el de Joaquín y aquella crónica en la que se hablaba de la joven entendida de radio de la que no mencionaban su nombre. Sin duda Herminia acababa de ser identificada como la primera radioaficionada gallega.

Sabemos muy poco de momento de esta mujer, que, siendo entusiasta del micro, debió realizar multitud de QSO’s desde la estación de su tío, de la que conocía a la perfección su funcionamiento y cuyos detalles reveló en aquella visita al delegado de La Coruña que quedó plasmada en el boletín social de U.R.E.

En la hemeroteca gallega localicé una fotografía de Herminia publicada por un rotativo en 1934 que formaba parte de las ilustraciones de un artículo sobre el desarrollo del programa de las fiestas de Sarria de ese año.

Gracias a la Colección Enrique Vázquez Lescaille (1880-1948) EAR-05 EAR-VL EA1-VL EA1BL (1931-1937) y las fotografías que forman parte de ella, conocemos cómo estaba conformada en septiembre de 1933 la estación de EAR-JR que frecuentemente fue operada por Herminia.

Una QSL, escrita de su puño y letra sobre la que rellenó todos los datos del QSO realizado en fonía con la estación de Palma de Mallorca de Juan Solé, EA6AJ (ex-EAR-248), es la prueba definitiva de su actividad radioemisora. En ella podemos leer el siguiente texto: «Encantada de este QSO con V., Herminia Ramírez». A esta QSL, la YL acompañó una fotografía de la EA1BT en cuyo reverso escribió: «Para EA6AJ de Palma de Mallorca, de la EA1BT de Sarria (Lugo) como recuerdo de nuestro primer QSO. Su affma. s.s. Sarria, 17 de mayo de 1935. Rubricado “Herminia Ramírez” YL».

La historia de cómo llegó a mi esta QSL es muy curiosa ya que parte de las pertenencias relacionadas con su afición a la radio de EA6AJ fueron entregadas, a su fallecimiento, a Ramón Serna Más, EA6BZ. Entre estos testimonios documentales estaban esta QSL de EA1BT y la fotografía que la acompañaba. Ante la petición de una copia digital de ellas, efectuada por varios colegas, entre los que se encontraba Juanlu, EA5BM, Ramón distribuyó en 2006 los ficheros con las imágenes correspondientes que Juanlu compartió a su vez en una magnífica web en la que tuvo expuestas varios años esa y otras de su colección personal. Desde esa web yo fui uno de los que descargó una copia en 2015, con la que en ese momento no podía hacer más que archivarla a la espera de tener los recursos necesarios para realizar la investigación y proceder a documentarla, como así ocurrió. Nunca pensé en la sorpresa con la que me iba a encontrar ahora y ser el primero en descubrir y dar a conocer a la primera radioaficionada gallega.

De las características técnicas de su estación sabemos que utilizaba en transmisión un oscilador maestro con modulación Barton, el receptor era un Schnell modificado de seis válvulas y que tanto para la transmisión como para la recepción utilizaba una antena de media onda o Hertz.

La revista Electrón, en la cual colaboraba Luciano García López, técnico de instalaciones de Telégrafos en la oficina de Guadalajara y radioaficionado, titular del indicativo EA4AC, publicaba una sección denominada «QSL’s de Electrón» en la que recogía los indicativos escuchados, en radiotelefonía, de aficionados españoles y extranjeros a cuyo reporte solía acompañar un breve comentario sobre la calidad de señal y el lugar desde donde transmitía la estación escuchada. En varios números de la revista se registra la EA1BT de Sarria en dicha sección, siendo en el reporte correspondiente al mes de febrero de 1936 cuando se alude a esta estación como «YL-1BT (Sarria)». El significado de esta anotación es que quien transmitía desde la EA1BT era una YL, abreviatura en inglés de Young Lady, que quiere decir mujer joven o señorita. Era Herminia quien ese día operaba la estación de radioaficionado de Joaquín Ramírez.

La Subsecretaria de Comunicaciones disponía de tres estaciones oficiales EDU-1, EDU-2 y EDU-3, instaladas recientemente en Barcelona, Guadalajara y Sevilla, respectivamente, y que en ese momento estaban en pruebas. Al cargo de la EDU-2 se encontraba Luciano García, que elaboraba la sección «QSL’s de Electrón» para la revista.

El 30 de marzo de 1938 se publica el primer número de la revista Radio y Cinema, de la editorial Metyel, la cual establece sus oficinas accidentalmente en la Plaza del General Mola, 25 y 27 de La Coruña. Entre las páginas del mismo se incluye la noticia de unos cursillos de Radio celebrados en la Universidad de Valladolid que impartió el Físico y Padre Jesuita, José Agustín Pérez del Pulgar y Ramírez de Arellano (1875-1939), fundador del I.C.A.I. (Instituto Católico de Artes e Industrias) de Madrid en 1908, incendiado en los disturbios anticlericales del 11 de mayo de 1931, tras los cuales Pérez del Pulgar se había trasladado a Lieja (Bélgica), donde obtuvo gran prestigio y reconocimiento por su labor instructiva y científica. A su regreso a Madrid en 1936, siendo sorprendido por el inicio de la Guerra Civil, el jesuita se refugia en la embajada belga hasta que en 1937 consigue llegar a Valladolid, ciudad en la que organizó un laboratorio para la reparación de aparatos de electro-medicina que prestó innumerables servicios en los hospitales. También se hizo cargo de la dirección de una Academia de preparación militar y de la dirección del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo.

En la página de la revista que contiene la noticia se reproducen varias fotografías del cursillo, entre las cuales aparece una de la estación de Joaquín Ramírez en la que se puede leer escrito a mano «EA1BT para EA1AX». Esta fotografía es la misma que Herminia Ramírez, YL-EA1BT, enviara acompañando a su QSL el 17 de mayo de 1935 a EA6AJ confirmando el QSO realizado entre ambos aquel día. El titular de la EA1AX era Martín Hernández González, con indicativos amateur, EAR-256 (1932) , EA1AX (desde 1934) y domicilio en la calle Paseo de Zorrilla, 12, que poco antes de iniciarse la contienda, había publicado en Valladolid un Manual del Radioescucha.

En otras fotografías podemos ver un radiogoniómetro en funcionamiento y otros aparatos de radio dentro de las aulas de la universidad donde tuvo lugar el curso.

Hasta el momento actual no se ha hallado escrito alguno en el que se mencione a Herminia Ramírez, YL-EA1BT como auténtica aficionada a la radioemisión, por lo que como gallego, me siento orgulloso de poder darla a conocer y que ocupe su lugar dentro de las primeras radioaficionadas españolas de nuestra historia.

Ahora que ya sé quién fue la primera radioaficionada gallega, seguiré dedicando mis esfuerzos para tratar de completar su biografía, aunque soy consciente de que no es tarea fácil, pero con la esperanza de que tenga suerte como hasta ahora y desde que empecé, partiendo de cero y viendo cada día como iba completado una historia, la de la radioafición gallega, de la que muy poco se conocía y ahora sabemos algo más.