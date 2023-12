El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha destacado que Alberto Núñez Feijóo "ha sacado a Pedro Sánchez de la trinchera" para "sentarlo" ante la Unión Europea y renovar el Consejo del Poder Judicial (CGPJ).

Así se ha pronunciado en Málaga tras pactar este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder popular un nuevo intento para renovar ese órgano dando un papel protagonista a la Comisión Europea, aunque ambas partes difieren a la hora de calificar esa ayuda y en el ritmo de la negociación.

Bendodo ha asegurado que el presidente del Ejecutivo "no puede manosear las instituciones" y que la "supervisión" europea "garantiza que Sánchez no meterá la mano en la renovación del Consejo General del Poder Judicial", que defiende que debe ser "un órgano independiente y no manipulado por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Cree que cuando un presidente llama a reunirse, "aunque sea de mentira, para la pose y la foto", hay que ir y que Feijóo "llevó 10 puntos claros que hay que desbloquear", con documentos, mientras que Sánchez -afirma el dirigente- acudió "sin ningún papel, parecía un tertuliano, un presidente sin papeles".

"Fue a justificar la foto, parecía que estaba en la barra de un bar. Por respeto a los españoles debe ir preparado a las reuniones", señala Elías Bendodo, que precisa que "cuando uno no quiere comprometerse no lleva ni un papel, cuando pretende engañar no quiere dejar huella por escrito".

Añade que estarán muy vigilantes y no permitirán "ni media trampa" para renovar el CGPJ, tras incidir en que Pedro Sánchez "la palabra que más repitió fue 'no'" y que "solo tiene talante para los independentistas y Bildu, los verdaderos dueños de la Moncloa, los caseros de La Moncloa".

Ha explicado que Feijóo pidió al presidente que rectifique y pare la entrega por parte del PSOE de la Alcaldía de Pamplona a "los herederos de ETA" y lamenta que "se tramite una ley para suprimir los delitos que dan barra libre a los ataques a la Corona y a los homenajes a los etarras" en "la obsesión de Sánchez por dividir a los españoles".

Critica que vaya a ser edil de Seguridad en Pamplona un miembro de Bildu "condenado por sentencia firme por patear y morder" a un policía.

En este sentido, anuncia mociones en los ayuntamientos en defensa de la Constitución y contra el terrorismo para poder "distanciarse de un pacto inmoral", ya que sostiene que "la memoria de las víctimas no puede estar sometida a canje y compraventa".

Bendodo también pide a Sánchez que antes de reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, convoque la conferencia de presidentes autonómicos que han reclamado estos mandatarios.

Por otra parte, ha lamentado que los ayuntamientos no tengan noticias de cómo les compensará el Gobierno sus promesas de transporte gratuito a jóvenes y desempleados y por la sentencia que afectó a la plusvalía y ha reivindicado que la reforma de la financiación autonómica se haga a la par que la municipal.