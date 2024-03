Sumar denuncia que Sánchez aparcó los PGE de forma “unilateral”: “No está justificado”

"Es una decisión unilateral del PSOE, no del Gobierno”. La orden de Pedro Sánchez para

Generales del Estado de 2024 ha caído como un jarro de agua fría en Sumar, que veían en esta negociación la posibilidad de lograr medidas que exhibir en las próximas elecciones y justificasen su papel como socio minoritario de la coalición. Unas horas después de que el Gobierno haya renunciado a las cuentas, los de Yolanda Díaz muestran su malestar con esta decisión.

La propia líder de Sumar ha señalado, en declaraciones en el Congreso de los Diputados, que la decisión se conoció mientras trataban de llegar a un acuerdo con el ala socialista del Gobierno: "Nosotros ayer por la tarde y nuestros equipos de Sumar y del Partido Socialista estaban reunidos negociando cuando Moncloa decidió no continuar con los presupuestos", ha asegurado Díaz, que ha cuestionado la decisión de no presentar las cuentas: "No la compartimos".

El portavoz parlamentario, Iñigo Errejón, también ha insistido en este punto, negando que la renuncia a los presupuestos esté "justificada". "Que no haya habido presupuestos en Catalunya no justifica que el Gobierno de España no lo intente hasta el final", ha criticado el dirigente.

"Lamentamos que no se haya intentado", ha agregado. Aunque ha admitido que el escenario es más "difícil" después de haberse convocado elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 mayo, considera que el Gobierno debía haber persistido.

Una de las voces más contundentes ha sido el ministro de Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun, que ayer al filo de medianoche apuntó directamente al PSOE como responsable único de esto. "Es una decisión unilateral del PSOE; no del Gobierno". En este punto, afeó a los socialistas haber renunciado a su deber de presentar las cuentas: "La obligación del gobernante es seguir intentándolo hasta el final y yo creo que había margen", apuntó.