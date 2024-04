Esperando a Sánchez: cinco días en vilo inéditos en la historia de la democracia española

Una espera de 112 horas. Este es el tiempo que se ha tomado Pedro Sánchez para reflexionar acerca de su continuidad al frente del Gobierno español tras anunciar el pasado miércoles 24 de abril alrededor de las 19h la cancelación de su agenda pública durante cinco días para "reflexionar" sobre si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez, y la decisión de un juez de abrirle diligencias.

Finalmente, este lunes a las 11h ha anunciado su decisión de quedarse, tras cinco días en los que la actualidad política ha girado prácticamente de forma monotemática alrededor de la continuidad o no de Pedro Sánchez al frente del Gobierno español. Esta es la cronología de todo lo que ha ido sucediendo desde el miércoles:

Miércoles 24 de abril

Pedro Sánchez anuncia que cancela su agenda pública para evaluar si sigue al frente del Ejecutivo. "Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", escribió en una carta enviada a la ciudadanía que publicó en la red social X.

En la misiva, Sánchez lamenta el ataque "sin precedentes" contra su esposa, del que acusa a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal de ser "colaboradores necesarios", y se pregunta si merece la pena seguir soportando esta situación. Una pregunta a la que se responde asegurando que no lo sabe y, por ello, señala que necesita "parar y reflexionar" con su esposa.

Desde el primer momento miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE se afanaron a expresar su apoyo a Pedro Sánchez, al igual que sus socios y aliados en el Congreso, mientras desde la oposición le acusaban de apostar "por la victimización y la lástima" en vez de explicar los "escándalos que le rodean".

Mientras, militantes y simpatizantes socialistas empezaban a movilizarse, con una primera concentración frente a la sede del PSOE en Madrid, en Ferraz, para mostrar su apoyo a Sánchez.

Jueves 25 de abril

La decisión de Sánchez centra prácticamente toda la actualidad política. Por primera vez se pronuncia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que carga contra el presidente del Gobierno español y le acusa de protagonizar una "frivolidad inaceptable" y "un insulto a los votantes".

"Ha dicho que se toma cinco días para pensar en si mismo y lleva cinco años pensando en si mismo. Basta ya. Ningún español puede abandonar y eludir sus responsabilidades y mucho menos el que ostenta la presidencia del Gobierno", afirmó Feijóo.

Mientras, desde las filas socialistas se siguen sucediendo las muestras de apoyo a Sánchez. Entre ellas la de José Luis Rodríguez Zapatero, que pide a "los simpatizantes" del PSOE que "se movilicen en favor de la democracia del respeto y en favor de la tarea" del presidente del Ejecutivo. Militantes socialistas anuncian la convocatoria de una gran manifestación el sábado en Madrid para apoyar a Sánchez.

En Europa, la Comisión Europea se pronuncia afirmando que la decisión de Sánchez es una cuestión "estrictamente" interna. "No tenemos ningún comentario. Es estrictamente un asunto interno español", afirmó el portavoz del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer.

Por su parte, en el ámbito juidicial la Fiscalía Provincial de Madrid solicita el archivo de la investigación abierta a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Además, esde día el sindicato de ultraderecha Manos Limpias, responsable de la denuncia contra la esposa del jefe del Ejecutivo, admite que su demanda se fundamenta en recortes de prensa y reconoce que algunas de las informaciones podrían ser falsas, aunque afirma que en este caso la responsabilidad recaería en quienes las publicaron.

La madrileña calle de Ferraz, donde se encuentra la sede del PSOE, se divide en dos manifestaciones, una en apoyo a Sánchez y otra en su contra.

Viernes 26 de abril

Ministros socialistas, líderes territoriales, miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE y otros cargos del partido siguen expresaldo su respaldo unánime a Pedro Sánchez en este periodo de reflexión. Ninguna voz disonante en el PSOE. Todos le piden seguir como presidente del Gobierno español.

Por su parte, desde las filas del PP siguen acusan a Sánchez de haber puesto a España en "pausa" por un "falso victimismo" que en realidad es tacticismo y señalamiento y criminalización hacia la oposición, los medios y los jueces por la investigación contra su esposa.

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo español, Yolanda Díaz, reúne a los otros cuatro ministros de Sumar y los portavoces de los partidos integrados en el grupo parlamentario para evaluar los posibles escenarios ante la decisión de Sánchez.

Mientras, alcaldes y alcaldesas del PSOE como Maider Etxebarria (Gasteiz), Jaume Collboni (Barcelona), Carolina Darias (Las Palmas) o Inés Rey (A Coruña) firman un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez en el que acusan a la derecha y la "ultraderecha" de una campaña de "mentira" y "difamación".

En el ámbito judicial, el PP presenta un recurso de alzada tras el archivo de su denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses contra Sánchez por no inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de la aerolínea Air Europa, dados los "vínculos de naturaleza económica y profesional" con esa compañía de su mujer, Begoña Gómez.

Sábado 27 de abril

Reunión del Comité Federal del PSOE, máximo órgano del partido entre congresos, sin la presencia de Pedro Sánchez. Todos los asistentes al encuentro expresan su firme respaldo a Sánchez, mientras en el exterior de Ferraz más de 10.000 militantes y simpatizantes socialistas se concentran para pedir al presidente del Gobierno español "que se quede".

Por su parte, el PP lanza "En Legítima correspondencia", una iniciativa que invita a todos los ciudadanos a responder a la carta de Sánchez para transmitirle los problemas reales a los que los españoles se enfrentan en su día a día.

Mientras, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realiza una encuesta rápida para medir el alcance de la carta de Sánchez sobre la ciudadanía en cuanto a si estaban al tanto de la misma, si estaban de acuerdo con el razonamiento del presidente y sobre las posibles derivadas a partir del próximo lunes.

Domingo 28 de abril

Militantes y simpatizantes socialistas se siguen concentrando en varias ciudades españolas para pedir a Pedro Sánchez que siga. En este sentido, los mensajes de apoyo se siguieron sucediendo este domingo, con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente a la cabeza, afirmando que Sánchez es "el puto amo" y ha conseguido que la economía siga una buena senda y que España tenga "más influencia en Europa y en el mundo" que en la etapa del expresidente del Gobierno Felipe González. Además, acusa a Feijóo de estar detrás de la estrategia para socavar la vida personal del presidente.

Varios miles de personas se manifiestan ante el Congreso de los Diputados en una marcha sin siglas políticas que ha recorrido el Paseo del Prado para apoyar a Sánchez y protestar contra el intento de la derecha de "echar" al Ejecutivo progresista.

Mientras, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y personas del sector de la cultura celebran un acto para respaldar a Sánchez y en Valencia, unas 1.500 personas se reúnen para pedirle que continúe.

ERC y Bildu anuncian que si el jefe del Ejecutivo opta por convocar una cuestión de confianza en el Congreso, opción que sus socios parlamentarios apuntan como la opción más recomendable para salir de la crisis, votarán a favor.

Por su parte, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, afirma en una entrevista en este periódico que no descarta que el jefe del Ejecutivo opte por dimitir.

Lunes 19 de abril

Se anuncia la comparecencia de Pedro Sánchez a las 12h para comunicar su decisión, pero poco después se adelanta el anuncio a las 11h. El presidente del Gobierno español mantiene un encuentro con el rey en Zarzuela para comunicarle su decisión, y poco después se reúne también con su más estrecho núcleo de colaboradores, María Jesús Montero, Félix Bolaños y Santos Cerdán.

Finalmente, a las 11h anuncia que sigue al frente del Gobierno español "con más fuerza si cabe". Sánchez ha hecho ese anuncio en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa despejando así la incógnita sobre la posibilidad de que presentara su dimisión.

"He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia del Gobierno de España", ha subrayado tras exponer la serie de reflexiones que ha hecho estos días preguntándose si merecía la pena continuar o no. El jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en que su decisión "no supone un punto y seguido". "Es un punto y aparte, se lo garantizo", ha recalcado antes de mostrar su compromiso de trabajar "sin descanso, con firmeza", por la regeneración pendiente y el avance y la consolidación de derechos y libertades.