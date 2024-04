Aragonès se receta optimismo ante las encuestas y reprocha a Puigdemont que pida unidad pero no la practique

A tres días de que empiece la campaña electoral en Cataluña, ERC tiene en el radar a tres rivales: el PSC, Junts y una encuestas que no le son favorables. El president de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha aprovechado el día de Sant Jordi para intentar plantar cara a los tres y reivindicarse ante los catalanes para lograr un segundo mandato al frente del Gobierno catalán.

Este martes se han publicado varios sondeos, entre ellos el de

del mismo grupo empresarial, y todos coinciden en señalar que ERC sigue en la batalla para presidir la Generalitat, pero que Junts le ha adelantado para situarse en segunda posición y que el PSC está a la cabeza. Es un escenario que, de cumplirse, no daría ninguna opción a Aragonès de repetir en el cargo. Ante estos augurios, el president ha hecho lo que le diría cualquier manual de campaña: recetarse optimismo y recordar que la demoscopia no siempre acierta. "La encuesta verdadera es la del 12 de mayo. Tenemos un escenario muy abierto", ha defendido.

Como son el PSC y Junts los que ahora están por delante, Aragonès ha presentado su candidatura como la "alternativa a los de siempre". En definitiva, trata de recordar que, a excepción de sus tres años como president, la Generalitat restaurada siempre ha estado gobernada por el PSC o por Junts -o sus marcas antecesoras- y pide que se le de otra oportunidad. "Tenemos que continuar haciendo políticas para la mayoría y en defensa del país", ha argumentado.

El principal riesgo al que se enfrenta ERC es que las encuestas polaricen a la ciudadanía hacia PSC o hacia Junts. Es decir, que potenciales votantes de los republicanos se decanten hacia el PSC o hacia Junts porque acaben percibiendo las elecciones como un duelo Salvador Illa-Carles Puigdemont al que Aragonès no está invitado. Es por esto que el candidato republicano ha defendido los logros de su presidencia y ha dicho que reivindicaría "el trabajo hecho".

"No me fiaría mucho de las llamadas a la unidad de última ahora", Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña

Aragonès ha comparecido ante la prensa en el Pati de Carruatges de la Generalitat, adornado con rosas para la ocasión. Allí se ha sometido a las cuestiones de los periodistas, que le han preguntado por las continuas llamadas a la unidad del independentismo que ha hecho recientemente Puigdemont. Aragonès ha acusado a Junts de hipocresía por pedir unidad "a tres días de la campaña" cuando "no la ha practicado en tres años". El president se refiere a que los posconvergentes abandonaron el Govern en octubre de 2022 y tumbaron los presupuestos en marzo de 2024. "No me fiaría mucho de las llamadas a la unidad de última ahora", ha concluido.

También ha tenido reproches para el PSC, en este caso por la comparecencia este lunes del candidato Salvador Illa ante la comisión de investigación del Congreso sobre el caso Koldo. El president ha sido más cauto que el líder de su partido, Oriol Junqueras, a la hora de vincular el PSC con la trama, pero ha considerado que hay "sospechas de corrupción" y que hay que ir "hasta el final". "Si se confirma la corrupción exigiremos responsabilidades", ha avisado.

Apuesta por el catalán

Antes de someterse a las preguntas de actualidad, Aragonès ha hecho un breve discurso para reivindicar el Sant Jordi como uno de "los días más bonitos para la sociedad catalana", por ser una jornada de "cultura y lengua" y por ser un ejemplo de "la vida en comunidad". Especial énfasis ha hecho en la cuestión del catalán, ya que pedido a los ciudadanos que "redoblen el compromiso con la lengua" también con pequeñas acciones cotidianas, como por ejemplo "manteniendo su uso social".