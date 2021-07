Hoy como mujer y gallega me siento muy honrada de la invitación que me hace El Correo Gallego, y de la oportunidad que me da de dirigirme a todos sus lectores en este Año Santo, atípico en el que apenas hemos empezado a ver aparecer los peregrinos.

Desde hace algo más de 3 meses asumo el mayor y más ilusionante reto profesional al que podría aspirar, ser Directora Territorial de Banco Santander, y tengo el lujo de hacerlo en el mejor sitio posible, en mi tierra. Creo que a todas nos definen en gran parte nuestros orígenes, y nuestra trayectoria, y yo me defino como una mujer de una pequeña aldea da Costa da Morte, que trabaja en Banco Santander y aspira a hacer algo por su tierra.

Ser mujer y gallega me define porque soy de una tierra donde el matriarcado es casi una religión, donde las ganaderas y agricultoras han tenido siempre un papel determinante en las explotaciones agrarias, y donde las “viudas de vivos” han asumido las responsabilidades económicas y de gestión desde muy antiguo, ya sea por ser mujeres de emigrantes o de marineros, pero siempre han sido además las mejores gestoras de las economías familiares. Las mujeres gallegas son fuertes, y de carácter, luchadoras e independientes, pero al mismo tiempo el centro de cualquier familia. Trabajar en Banco Santander me lleva también a la misión de contribuir al progreso de las familias y las empresas gallegas.

Haber nacido en una pequeña aldea de Costa da Morte, también ha formado mi carácter y mis sensibilidades, la vinculación con el entorno rural, con el mar en su versión más extrema hace que la sostenibilidad sea mucho más que una palabra o un reto, es una manera de entender el desarrollo de mi tierra. Apoyar proyectos sostenibles y de apoyo al desarrollo de entorno rural es un compromiso profesional pero también personal.

Mi trabajo actual como Directora Territorial de Banco Santander me ofrece oportunidades inigualables para trabajar por las empresas y la sociedad gallega. En los últimos meses, hemos tenido ocasión de demostrarlo con un apoyo decidido con moratorias hipotecarias y de consumo, trasladando liquidez a las empresas de la manera más ágil posible con los créditos ICO o con el anticipo de los ERTES. Hemos estado ahí, como siempre, cuando nuestros clientes más nos necesitan.

Y ahora que parece que gracias al proceso de vacunación lo peor de la crisis va quedando atrás, tendremos ocasión de seguir ayudando para apuntalar la recuperación y facilitar que los fondos europeos lleguen al tejido productivo gallego, con una plataforma que ponemos al servicio de las empresas para ayudarlas a identificar y solicitar las ayudas y subvenciones europeas. Creada en colaboración con KPMG y Local Europe es la primera plataforma creada por un Banco para facilitar a los empresarios la gestión de las ayudas.

Como buena gallega también he emigrado en más de una ocasión y he tenido la suerte de disfrutar de otros territorios fantásticos, pero lo primero que siento cuando cada vez que he vuelto es orgullo de ver lo bien que sabemos hacer las cosas en Galicia, y lo mucho que hemos avanzado.

Tenemos muchos desafíos y mucho trabajo por hacer pero es, sin duda, momento de ser optimistas y de apostar por el futuro de Galicia. Es momento para trabajar unidos, administraciones, empresas y toda la sociedad gallega porque tenemos ante nosotros una oportunidad histórica no sólo para la recuperación económica, sino para la transformación de la economía.

Las empresas gallegas, algunas de ellas referentes en el mundo, ya han mostrado en muchas ocasiones su capacidad de resistencia y su capacidad de adaptación. Estoy convencida de que están preparadas, también ahora, para ser más digitales, más innovadoras y más sostenibles, con el compromiso que siempre han mostrado los empresarios gallegos.

Banco Santander está a su lado para acompañarlas en este viaje. Y, como toda ayuda es poca, pediremos al Apóstol que no nos falte la Salud y nos permita trabajar y amar lo que hacemos.