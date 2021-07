Mi Camino a Santiago fue mágico

Siempre me llamó la atención la expresión de la cara de los peregrinos al llegar a la plaza del Obradorio. Se les ve físicamente cansados, pero a la vez, entusiasmados, felices de haber llegado. ¿Pero que les impulsa a querer emprender el camino hasta Santiago de Compostela? Viviendo yo en Santiago no alcanzaba a comprenderlo.

Hace años, cuando estaba trabajando de médico en Melide, atendía por las tardes a los peregrinos en el albergue. Muchos de ellos venían con los pies destrozados, con lesiones en rodillas, tobillos, quemaduras... pero a ninguno le escuche lamentarse de haber tomado la decisión de emprender el camino, todo lo contrario, se encontraban ilusionados pensando en lo poco que quedaba para llegar.

Mientras curaba las heridas de sus pies, me contaban entusiasmados sus experiencias durante el camino. Desde donde habían comenzado su andadura, lo que habían visto, las personas que habían conocido... pero sobre todo me hablaban del extraordinario cambio que habían experimentado a nivel personal, de lo enriquecedora de la experiencia.

Cada vez estaba más intrigada. Los escuche decir tantas veces que era una experiencia mágica que no se puede explicar con palabras, que lo tiene que experimentar uno mismo y que vale la pena hacerlo por lo que se siente. Al año siguiente era Año Santo, y en agosto de 1999, decidí empezar mi andadura. Comencé en el Cebreiro y nada más arrancar empezó a llover torrencialmente y llegué a la primera parada totalmente empapada. Al día siguiente, con la mochila ya seca, no entendía porque me pesaba tanto con lo poco que llevaba en ella.

Por la noche, ya en el albergue, sacaba todo de la mochila ¿Cómo es posible que tan pocas cosas pesen tanto? En pocos días averigüé que lo que tenía que soltar no iba dentro de la mochila, eran sentimientos, emociones, miedos... de las que necesitaba desprenderme. Cada día la mochila iba pesando menos.

En cada parada para tomar un respiro, conocía a nuevos compañeros de viaje. Un abanico de culturas, nacionalidades, religiones...pero todos con una meta común, llegar a Santiago. En esos intermedios, nos presentábamos y cuando me preguntaban de dónde venía, ponían cara de asombro cuando les decía de Santiago de Compostela, y me preguntaban ¿Pero, por qué haces el camino si ya estas allí?

Siempre les respondía, que quería experimentar por mí misma que sentía la gente que hacía el camino cuando llegaba a Santiago. Poco a poco, te vas dando cuenta de que te muestras más auténtico de lo que nunca fuiste. Puedes ser tú mismo y conectar tu mente con que es verdaderamente importante.

Tengo que reconocer que en algunos momentos fue muy duro. Mis pies plagados de ampollas que me dificultaban el caminar, pero continué poco a poco, y cuando entraba en el casco antiguo de Santiago y vi la esquina de la catedral, me embargó una emoción tan grande que no pude contener las lágrimas y lloré desconsoladamente. Era tal la emoción que me invadió que llegue a la plaza del Obradoiro hecha un mar de lágrimas. En ese momento, no pensaba en el dolor de los pies. Por fin había llegado. Nunca había experimentado una emoción igual. Me sentía feliz, en paz y llena de vida.

Ahora entendía a lo que se referían los peregrinos cuando decían que era mágico, algo indescriptible con palabras y que hay que experimentarlo y sentirlo por uno mismo. Es totalmente enriquecedor. Te cambia interiormente y te hace mejor persona. Reconozco que la empezó el camino y la que llego a Santiago, no son la misma persona. El camino es un proceso de crecimiento personal increíble, único e incomparable.

Ahora comprendo el sentido de esa frase tan famosa del Camino de Santiago: “peregrino una vez, peregrino para siempre”. Me doy cuenta de que vivo y trabajo en un lugar privilegiado por lo que me siento profundamente agradecida.