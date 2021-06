109 Miguel Caínzos

A Coruña (1952), catedrático de Cirugía de la Universidad de Santiago de Compostela y cirujano general del Aparato Digestivo del CHUS. En 2021 ha sido nombrado Delegado Nacional de España en la International Society of Surgery (Sociedad Internacional de Cirugía), con sede en Zurich, Suiza. También, en 2017, fue designado miembro de la Academy of Master Surgeon Educators del American College of Surgeons (ACS), nombrado en el Clinical Congress que esta sociedad quirúrgica celebró en San Diego (USA). Se trata del primer cirujano gallego que logra este honor. Autor, además, de numerosas publicaciones sobre su especialidad médica y pertenece a once sociedades científicas, entre nacionales e internacionales.