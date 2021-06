141 Hugo Vázquez Veiga

El doctor Hugo Vázquez Veiga (Buenos Aires, 1953), siempre persiguió el sueño de convertirse en dermatólogo, y hoy es uno de los grandes especialistas en la materia. Licenciado en Medicina y Cirugía por la USC, es médico especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Miembro de la Academia Española de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, participó en numerosos ensayos clínicos. Pertenece a la European Academy of Dermatology and Venereology, a la American Academy of Dermatology y al Colegio Iberolatinoamericano de Dermatología. Fue presidente de la Sociedade Galega de Dermatoloxía. Ha escrito numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. En 2017, recibe el premio Gallego del Año, otorgado por El Correo Gallego.