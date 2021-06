85 Carlos Núñez

Este músico vigués (1971) está considerado como uno de los mejores gaiteiros del mundo, tras una carrera que comenzó cuando apenas era un niño y fue descubierto por el grupo irlandés The Chieftains. En 1996, publica su primer disco, A Irmandade das Estrelas, que supuso el bum de la música celta en España. Luego vendrían Os amores libres, Mayo longo, Almas de Fisterra o Cinema do mar. Desde el 2007, aproximadamente, ha estado indagando en las conexiones galaicas de la música brasileña. De esta investigación surgió su trabajo discográfico, titulado Alborada do Brasil, puesto a la venta en 2009. En 2013, su obra Mambo fue la banda sonora de la Vuelta Ciclista a España 2013. En 2016, colaboró en la película musical de Carlos Saura La jota, protagonizando un círculo celta con 20 músicos.