Esther Carrodeguas, actriz y dramaturga de Rianxo que tilda a Santiago de “segunda casa”, y el actor catalán Josep Maria Pou, destacan en la oferta teatral del ciclo de Compostela Cultura para el próximo semestre. Está organizado por el Concello de Santiago con la colaboración de la Xunta de Galicia, la Deputación de ACoruña, el Consorcio, la USC y el Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música). Las entradas ya están a la venta.

Carrodeguas, graduada en Dirección y Dramaturgia por la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia (ESAD), centra 3 de los 33 espectáculos previstos: Iribarne (20 de enero); O único que verdadeiramente quixen toda a vida é ser delgada (24 de mayo) y Rapadas (25 de mayo).

En la rueda de prensa celebrada ayer en el Teatro Principal para difundir la programación, la propia intérprete señaló la expectación que nota ante la primera de esas obras, Iribarne, que irá al Auditorio de Galicia. “Ata xente que endexamais vai o teatro fala de que quere ver esta obra”, dijo. “A obra é un pseudo biopic sobre Manuel Fraga, unha figura dificilmente reivindicable pero que ten importancia no noso pasado político. É unha figura sobre a cal, hai dous anos, cando principiamos a traballar no texto, existía un silencio ao redor que non entendíamos... A obra percorre a súa biografía en tres partes, unha na súa etapa na ditadura, outra na transición democrática; e outra xa como presidente da Xunta”, indicó sobre ese texto de tres horas obra suya dirigida por Xavier Castiñeiras, la otra mitad de la compañía Butaca Zero. Forman el elenco Xurxo Cortázar, Jorge de Arcos, Mónica García, Anxo Outumuro, Lidia Veiga y la citada Carrodeguas.

El actor y director catalán Josep Maria Pou, Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura entre una notable colección de galardones tras más de medio siglo en las tablas, estará en Santiago el 1 de marzo. Representará en el Auditorio de Galicia El padre, un montaje dirigido por Josep Maria Mestres.

As Alumnas, de Culturactiva Producións, obra cuyo texto de Paula Carballeira recibió el Premio Nacional de Literatura Dramática 2023, se verá el 2 y 3 de febrero en el Principal y es otro de los reclamos de este ciclo. En lo tocante al mundo de la danza, se ofrecerá el 29 de febrero Bailador, de Óscar Cobos; el 9 de marzo, Ceibe, de Fran Sieira; el 5 de abril, Flamenco Futuro, de Álvaro Murillo; y el 28 de abril, Berro, de Nova Galega de Danza.

En cuanto a textos considerados clásicos, el 26 y 27 de enero se programará Romeo y Julieta despiertan..., de Entrecajas Producciones Teatrales y el Teatro Español; el 17 de febrero, La vida es sueño, de Lazona Teatro y de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC); el 16 de febrero, Iphixenia na porta do súper, de la Compañía Humana;el 19 de abril, 1888, Señorita Xulia, de Estudo Momento; el 4 de mayo, La comedia de los errores, producción de Mixtolobo y el Festival de Mérida; el 12 de mayo, Macho Grita, de la CNTC; el 19 de noviembre (como adelanto del segundo semestre): As bruxas de Salem, el Teatro Nacional São João (TNSJ).

Además, Made in Galiza, de Sarabela Tteatro, estará el 16 y 17 de mayo en el Principal, bajo la dirección de Fina Calleja con un elenco integrado por Fernando Dacosta, Sabela Gago, Elena Seijo y Josito Porto. Y al Auditorio de Galicia llegará el 9 de mayo Lola Herrera, Ana Labordeta y Lola Baldrich, protagonistas de Adictos, de Pentación Espectáculo, con dirección de Magüi Mira. Al Principal irá el 3 de mayo O punto propio, de Javier Martín. Yese mismo escenario recibirá el 26 y 27 de abril al grupo Contraproducións, con Evaristo Calvo, Santi Romay, María Roja y Diego Salescar, bajo la dirección de escena de Cándido Pazó en una comedia llamada Entrega en man. Y el 20 de abril, Sonoma, de La Veronal, pisará el escenario del Auditorio de Galicia. Mortais e vulnerables, de Furia Sotelo, estará el 6 de abril en el Principal, que acogerá al Centro Dramático Galego los días 14, 15 y 16 de marzo para representar Manuela Rey is in da house, dirigida por Fran Nuñez con Mariana Carballal, Neto Portela, Nuno J. Loureiro, Rafaela Sá, Raquel Crespo, Teresa Vieira y Xosé Lois Romero. Y antes, en ese mismo teatro, el 7 y 8 de marzo, se escenificará Deadpan Karaoke, de Ibuprofeno Teatro, con dirección de Patricia Rodríguez e interpretación de Marián Bañobre.

Más allá de los 33 espectáculos previstos, repartidos en 42 funciones, habrá una docena de coloquios postfunción, señaló ayer la Concelleira de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica, Míriam Louzao, en una mesa compartida con la diputada de Cultura de la Deputación da Coruña, Natividade González, el director-xerente del Auditorio de Galicia, Xaquín López, y la propia Carrodeguas.

Isolada, una mezcla de poesía y sonrisa a cargo de Natalia Outeiro (Pajarito) se representará el 15 de febrero en el Principal, y ahí, el 23 de febrero, estarán Os Náufragos Teatro, con Noso, con Denis Gómez, María Roja, Rebeca Vecino, Jimmi Núñez y Sete Eiroa. Y Desprovisto, de UpArte, centrará una función el 2 de marzo en el Principal.

Público familiar y bebés

Dentro del apartado de las citas de Compostela Cultura ideadas para público de toda franja de edad, el llamado target familiar, hay previstas estas representaciones: Solo, del clown gallego Roi Borrallas, el 27 de enero (Principal); Crisálida, de Caramuxo Teatro (Ppal.) el 24 de febrero ; Paüra, de la compañía Lucas Escobedo (Auditorio de G.) el 9 de marzo; Amal, de la Companyia de Comediants (Ppal.), el 13 de abril; A gran gala do circo, de la compañía compostelana Pistacatro (Audit. G.), el 21 de abril. Y además hay dos espectáculos pensados para bebés: Coliño, de A Xanela do Maxín, que llegará al Principal el 4 de mayo con doble función (17 h./18 h.); y Univers, de Engruna Teatre, que se representará en el Auditorio de Galicia el 5 de mayo (11 h./12.30 h.).