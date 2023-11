La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha sido proclamada candidata del partido a la presidencia de la Xunta con apoyo del 99,18% de la militancia. Así se ha anunciado en la reunión del consello nacional, celebrada este sábado en Santiago de Compostela, donde Pontón afirmó estar "máis preparada que nunca" para "culminar o cambio" en la administración autonómica. "O obxectivo non é derrotar ao Partido Popular, senón poñer en marcha o mellor goberno da nosa historia", sentendió la candidata.

"Queremos un goberno preparado para liderar o país desde o minuto un, un proxecto solvente, transformador e claro para darlle unha vida mellor aos galegos e ás galegas", continuó Pontón. En el proceso de elección, sujeto a la normativa, participaron alrededor de 3.000 militantes repartidos en 26 asambleas comarcales. Tras el proceso se confirmó lo que muchos daban ya por hecho: la portavoz encabezará las listas del Bloque para las próximas elecciones autonómicas, todavía sin una fecha marcada.

"Convóquense cando se convoquen, imos a por todas para darle un futuro mellor aos galegos e ás galegas, una presidenta libre para defender os seus intereses. Imos a por todas para abrir un tempo novo desde o orgullo, desde a esperanza e desde a confianza para construir unha Galiza en grande", sentenció Pontón. Aseguró que "o BNG está preparado" y que su proyecto "non vai de perseguir imposibles nin promesas que non poida cumplir".

La líder nacionalista aseguró de que el logro de alcanzar la Xunta no depende de una persona, sino del "equipo", que cree el "mejor". "Alargamos e tecemos alianzas, agora estamos na recta final para lograr o obxectivo de liderar a Xunta. Isto non depende dunha persoa, senón do traballo de todos", destacó en referencia a simpatizantes, militantes y a dirigentes para "pisar o acelerador".