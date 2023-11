La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, sacó esta mañana pecho del preacuerdo al que su formación ha llegado con el PSOE de cara a la sesión de investidura y que, en palabras de la jefa de la oposición en el Pazo do Hórreo, demuestra la "política útil" que llevan a cabo los nacionalistas gallegos frente a la actitud de un Alfonso Rueda que prueba "a súa falta de peso político e a súa incapacidade para defender os intereses de Galiza ante o Estado".

En estos términos se pronunció Pontón en la jornada de formación que la Fundación Galiza Sempre organiza en la Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago y en la que se aborda el papel actual de las naciones en el contexto estatal con la participación de miembros de Esquerra Republicana de Catalunya y de EH Bildu, además de representantes del BNG.

La líder nacionalista proclamó de nuevo que el pacto avalado ayer por la Ejecutiva Nacional de los nacionalistas ,y del que aún quedan detalles por cerrar, "mellora a vida dos galegos e das galegas" en importantes temas como las infraestructuras, la lucha contra la violencia de género o las pensiones. Además, garantiza que "Galiza recibirá un trato igualitario porque ante un recorte da débeda en calquer comunidade", evitando que "o noso país sufra ningún tipo de discriminación", apuntó.

En este sentido, Pontón solicitó al presidente de la Xunta que "se non é capaz de defender os intereses galegos, polo menos que non poña paus nas rodas e non se dedique a boicotear os acordos en positivo que consegue o BNG". Por ello recalcó la "importancia" que tiene para la comunidad con tar con "unha forza política propia que ten como único objetivo defender os nosos intereses" y que a los ojos de la mandataria nacionalista demostró "unha vez máis" que su formación "sempre cumpre".

Con las elecciones autonómicas en el horizonte, la líder del Bloque pidió la movilización de su militancia ante "un dos retos mais relevantes do nacionalismo das últimas décadas", que no es otro que liderar un gobierno que termine con catorce años de Ejecutiva popular al frente de la Xunta.