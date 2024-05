“Nos vemos en los bares...”, siempre que no cierren

En Galicia, el bar es una institución. Muchos de ellos arrastran décadas y generaciones a sus espaldas, pero como todo, la historia de los bares también implica un punto y final. Inés Cuíñas tiene 68 años y es de Cotobade. A finales del año pasado decidió jubilarse, poniendo fin a más de cien años de trayectoria del que fue, toda la vida, el bar de su familia: el icónico Casa Inés. “Lo cierto es que ya necesitaba un respiro”, comenta a este diario la hostelera.

El Casa Inés fue fundado en el año 1918 por la abuela de la última dueña, Andrea Lois. Desde entonces, el bar solo fue regentando por mujeres. “Antes que yo lo heredó mi madre en los años 90”, incide Inés, que rememora con nostalgia cuando el Concello de Lalín concedió a su progenitora el premio de Gastronomía de Galicia en el 2015 “por toda una vida dedicada a la cocina”.

Inés confiesa que “un poquito de pena sí se siente” al cerrar el bar de toda su vida. “Estaba acostumbrada a la presencia de la gente que venía a comer y beber aquí. Ahora no tengo eso”, apunta la hostelera, que rememora los momentos más gloriosos vividos durante su regencia. “Cuando había fiestas en el pueblo, era apoteósico. Eso sí, las de antes de los años 70”, exclama entre risas.

En cuanto al cierre del Casa Inés, la exdueña confiesa que ya no hay relevo generacional para continuar el legado y el traspaso no era una opción. “Vivimos justo encima de lo que era el bar y no tenemos cocina en la parte de arriba”, señala Inés, que confiesa que ahora dedica su tiempo libre a cosas muy distintas a la labor de la hostelería. “Suelo dar muchos paseos e intento ver lo máximo posible a mis hijos y familia. Además, ahora estamos desmantelando lo que era el antiguo bar para dejar libre el piso de abajo de la casa”, apostilla.